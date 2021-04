Revelada la causa del grave accidente de coche de Tiger Woods: ¿cuál fue?

Las autoridades de Los Ángeles anunciaron la causa del accidente que dejó a la leyenda del golf Tiger Woods gravemente herido el 23 de febrero de 2021. Examinaron una caja negra de su SUV Genesis GV80 de 2021 y dijeron que la velocidad de Woods era el doble del límite y que no pudo trazar bien la curva.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villenueva, dijo en una conferencia de prensa el 7 de abril de 2021 que Woods conducía a más de 80 millas por hora en una zona de 45 millas por hora en Hawthorne Boulevard. Lo sacaron de su automóvil y lo llevaron al hospital para una cirugía de emergencia en su pierna. El lugar del accidente fue en el límite de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes. Viajaba hacia el norte por Hawthorne Boulevard, en Blackhorse Road cuando se estrelló la mañana del 23 de febrero.

Esto es lo que necesita saber:

Woods golpeó un árbol a 75 MPH y nunca pisó los frenos, mostró su registrador de datos de SUV

pic.twitter.com/7vZOZlIWZN — CBS Newspath (@cbsnewspath) February 23, 2021

Un examen de la grabadora de datos de Woods en su SUV, o caja negra, mostró que nunca pisó los frenos cuando salió de la carretera, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villenueva, en una conferencia de prensa. El golfista profesional conducía entre 84 y 87 millas por hora en Hawthorne Boulevard cuando no logró negociar adecuadamente una curva en la carretera y se salió de la carretera. Allí, chocó contra un árbol a 75 millas por hora, dijo.

Los oficiales se enfrentaron a críticas de algunos periodistas, alegando que le estaban dando a Woods un trato preferencial. The Associated Press dijo que los oficiales no solicitaron una orden de registro para obtener muestras de sangre y determinar si Woods estaba bajo el efecto de alguna droga durante el accidente.

El capitán James Powers dijo durante la conferencia de prensa que no tenían causa probable para ejecutar una orden de registro. Powers dijo que Woods no mostró signos de deterioro o intoxicación. Él consideró que Woods pudo haber entrado en pánico y por eso no pisó el freno.

“Ese no es un trato preferencial”, dijo Powers, y agregó que el comportamiento pasado no puede usarse como causa probable para obtener una orden de registro.

Woods ha dicho que no recuerda nada del accidente

Woods ha dicho que no recuerda el accidente. En un tuit del 7 de abril, agradeció a los paramédicos por “haberlo ayudado al instante en un momento complicado y llevarlo a salvo al hospital”.

Los oficiales tardaron en dar a conocer los resultados de su investigación de caja negra. Cerraron la investigación sobre la causa del accidente a finales de marzo, pero no compartieron los resultados, citando preocupaciones de privacidad.

“Nos hemos comunicado con Tiger Woods y su familia”, dijo Villanueva a Associated Press en ese momento. “Hay algunos problemas de privacidad en la divulgación de información sobre la investigación, por lo que les preguntaremos a él y a la familia si renuncian a la privacidad y luego podremos hacer una divulgación completa de toda la información relacionada con el accidente”.

La conferencia de prensa se llevó a cabo después de que Woods diera permiso a los oficiales que divulgaran la información.

“Tiger Woods y sus representantes han sido muy cooperativos a lo largo de este proceso de investigación”, dijo Villanueva.