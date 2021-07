¿Qué pasó con Catherine Suh, novia de Robert O’Dubaine?

El novio de toda la vida de Catherine Suh, Robert O’Dubaine, recibió dos disparos y fue asesinado cuando entraba en el garaje de la casa que compartía con Suh en Chicago a fines de septiembre de 1993. Suh fue posteriormente entrevistada por la policía y terminó admitiendo que ella había llamado a su novio de 31 años allí y que un pistolero lo esperaba, según mostraron los documentos judiciales, lo que llevó a su arresto y cargos de asesinato.

Semanas después del asesinato de O’Dubaine, las autoridades entrevistaron al hermano menor de Suh, Andrew Suh, que era un estudiante universitario de 19 años y se dirigía a Indianápolis para pagar la fianza de su hermana. Mientras hablaba con los detectives, Andrew Suh “comenzó a llorar, abrazó a uno de los oficiales y les dijo que quería ‘decir la verdad'”, revelaron documentos judiciales.

Dijo que su hermana Catherine Suh le había pedido continuamente ayuda para matar a su novio, quien dijo que estaba abusando de ella y apostando su dinero. El día del asesinato, se escondió en el garaje y Catherine Suh llamó a O’Dubaine y le dijo que tenía problemas con el auto. Cuando entró O’Dubaine, Andrew Suh le disparó dos veces en la cabeza y huyó del lugar con la billetera y el automóvil de O’Dubaine, según documentos judiciales.

¿Dónde está Catherine Suh hoy?

Catherine Suh fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua en ausencia mientras huía a Hawai antes de que comenzara su juicio

Suh quedó en libertad bajo fianza después de su arresto, pero huyó del estado un par de días antes de que comenzara su juicio en 1995. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo a pesar de su ausencia y un jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado y robo a mano armada en Octubre de 1995, después de sólo dos horas de deliberación. También fue condenada in absentia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En marzo de 1996, se entregó al FBI en Hawai y fue extraditada a Illinois. En una comparecencia ante el tribunal en junio de 1996 después de que fue devuelta a Chicago, Suh se negó a dirigirse a la familia de O’Dubaine ya que el juez ordenó que su condena a cadena perpetua comenzara de inmediato, escribió el Chicago Tribune.

Suh, ahora de 52 años, está cumpliendo su condena en el Centro Correccional Logan, donde permanecerá de por vida ya que no es elegible para la libertad condicional, según muestran los registros públicos. No hay mucha información pública sobre si Suh presentó apelaciones en su caso y sobre su tiempo en prisión.

En 2007, el Chicago Reader informó que Suh no había tenido un visitante en la prisión en años y no había tenido contacto con su hermano. De hecho, Andrew Suh reveló al Chicago Tribune que se acercó a su hermana poco después de su arresto y recibió una breve carta en respuesta que decía: “No sé quién eres. No tengo un hermano. No vuelvas a contactarme nunca más”.

Suh apareció en la lista de los más buscados de Estados Unidos porque desapareció antes de su juicio y vivía con una identidad falsa en Hawái

Suh fue acusada del asesinato de O’Dubaine y pagó una fianza poco después de su arresto, momento en el que se mudó a un edificio de condominios de lujo en Chicago y adoptó la identidad de la agente inmobiliaria Kasia Kane. Continuó esa vida hasta 1995, cuando dos días antes de que comenzara su juicio por asesinato, huyó del estado a Hawai, informó el Chicago Tribune.

Suh se reinventó una vez más en Hawaii, esta vez como Tiffani Escada. Vivió en Hawai como fugitiva durante varios meses y salió con un surfista y entrenador personal llamado Kelmer “Kelly” Beck. Un día, Suh se vio a sí misma en “America’s Most Wanted” y huyó de su vida con Beck, permaneciendo prófugo en Hawai durante algunas semanas hasta que decidió entregarse al FBI, escribió el Chicago Tribune en ese momento.

Según un artículo de la UPI en ese momento, uno de los amigos de Beck también vio el episodio de “America’s Most Wanted” y llamó al FBI cuando se dio cuenta de que la novia de su amigo, Tiffani Escada, era en realidad Suh.

Esta es la versión original de Heavy.com

