[VIDEO] La nueva canción de los Island Boys vuelve a ser viral en redes

Los “Island Boys” se convirtieron en una sensación en Internet a principios de este año y ahora tienen una nueva canción específicamente para el combate Jake Paul vs. Tyron Woodley 2.

Flyy Soulja y Kodiyak Redd son hermanos gemelos que hicieron estallar Internet cuando compartieron un video de ellos mismos cantando y rapeando en una piscina, proclamando que, de hecho, son chicos de la isla. Si necesita un recordatorio de lo que hizo que estos tipos se volvieran virales y finalmente los convirtió en superestrellas online, mire el video a continuación:





Bueno, los dos están de regreso y aparentemente se les ha encomendado la tarea de promover el evento Showtime PPV del 18 de diciembre de 2021, que presenta la revancha del combate de boxeo entre Jake Paul y el ex campeón de peso welter de UFC Tyron Woodley.

The Problem Child compartió en redes sociales un video de Flyy Soulja y Kodiyak Redd promocionando la pelea y llamándose a sí mismos “Boxer Boys”.

Entonces, prepárate y luego mira el video a continuación:

El quinto combate de boxeo profesional de “The Problem Child” estaba programado para ser contra el hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury, Tommy Fury, el 18 de diciembre de 2021. Sin embargo, “TNT” abandonó la pelea hace una semana después de sufrir una costilla rota e infección en el pecho.

En lugar de elegir esperar hasta que Fury se recuperara, Paul decidió concederle a Woodley una revancha. Los dos boxearon en agosto de 2021 y Paul ganó la pelea por decisión dividida. “The Problem Child” anunció la noticia del cambio de oponente a través de las redes sociales el 6 de diciembre de 2021.

Curiosamente, si Woodley logra noquear a Paul, recibirá otros $ 500,000 además de sus honorarios por combatir.

Paul escribió:

Cuando mi equipo me despertó el viernes para decirme que Tommy Fumbles se retiraba, les dije que pelearía contra cualquiera el 18 de diciembre. Troy, Trey, Trevor, Travis … Me importa un carajo quién sea. Tommy se está retirando a causa de a una “condición médica” llamada vaginitis. A diferencia de Fury, Tyron en realidad tiene pelotas, está entrenando y, por contrato, recibe $ 500,000 adicionales si me noquea. La primera lo superé. Esta vez lo voy a castigar y no dejaré dudas.