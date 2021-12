Camioneros “boicotean a Colorado” en TikTok tras sentencia a conductor

“No Trucks to Colorado” en español “No hay camiones a Colorado” es una tendencia de TikTok y otras redes sociales que alienta a los camioneros a boicotear a Colorado para protestar por la sentencia de un conductor de semirremolque en un accidente fatal.

Rogel Aguilera-Mederos es el camionero que fue sentenciado a 110 años de prisión en Colorado por un accidente fatal que mató a cuatro personas a lo largo de la Interestatal 70.

Millones de personas se están movilizando detrás de Aguilera-Mederos, y el boicot de los camioneros es solo una parte de los esfuerzos para liberarlo de tan grande sentencia. Una campaña de petición está instando al gobernador de Colorado a otorgarle a Aguilera-Mederos, que solo tenía 23 años en el momento del accidente, una conmutación de sentencia o un indulto. Ha sido firmado por más de 4,2 millones de personas al 19 de diciembre de 2021. Su nombre completo a veces se da como Rogel Lázaro Aguilera-Mederos.

“Todos los que viven en Colorado, están a punto de experimentar momentos difíciles”, dijo un camionero en TikTok. “Estás a punto de experimentar escasez de comida, agua”.

“Todos sabemos del accidente que ocurrió en la I-70 en Denver, Colorado. La mayoría de nosotros hemos escuchado los hechos del caso. Rogel Lazaro Aguilera-Mederos, de 23 años, no tiene nada en su historial de manejo ni en su historial criminal. Había cumplido con todas y cada una de las solicitudes de los tribunales del condado de Jefferson y de los investigadores del caso”, dice la petición.

“Pasó todas las pruebas de drogas y alcohol que se le hicieron, incluida una prueba química. Este accidente no fue intencional ni fue un acto criminal por parte de los conductores. Nadie más que la empresa de camiones para la que trabaja o trabaja debe ser responsable de este accidente”.

Un juez de Colorado, A. Bruce Jones, sentenció a Aguilera-Mederos a 110 años de prisión, que en realidad es una sentencia de cadena perpetua, por el accidente, que ocurrió cuando la camioneta de Aguilera-Mederos chocó contra el tráfico detenido en abril de 2019.

Las víctimas del accidente son Doyle Harrison, William Bailey, Miguel Angel Lamas Arellano y Stanley Politano.

Según Freight Waves.com, su camión “perdió los frenos al salir de las Montañas Rocosas”. Pudo haber usado una rampa de camión fuera de control, pero en su lugar chocó contra el tráfico detenido, causando un choque de 28 vehículos. Además de los cuatro que murieron, seis personas resultaron heridas y se produjo un incendio, informó el sitio.

Los videos de TikTok usan el hashtag #NoTruckstoColorado para protestar por la sentencia

Me and my brother have decided that we (Brown Eagle LLC) have joined the protest and are not getting any loads out of or to Colorado until Rogel gets justice cause 110 years is ridiculous. The company should be held accountable! pic.twitter.com/1dtzaN6mfU — Ortega 🗯 (@AOrtega_80) December 16, 2021

El hashtag #NoTrucksToColorado es tendencia en TikTok, Twitter y Facebook, ya que los camioneros dicen que no viajarán por Colorado como resultado de la sentencia, que muchas personas creen que es extrema. “Mi hermano y yo hemos decidido que nosotros (Brown Eagle LLC) nos hemos unido a la protesta y no vamos a sacar nada de Colorado hasta que Rogel reciba justicia porque 110 años es ridículo. ¡La empresa debe rendir cuentas!” escribió un camionero en Twitter.

Un camionero escribió que su camioneta ya no iría a Colorado durante los próximos 110 años, que es la duración de la sentencia de Aguilera-Mederos.

La gente ha publicado videos en TiKTok sobre el boicot de camioneros.

No trucks going into Colorado over the trucker who caused an accident killing 4 and was sentenced to 110 years in prison for manslaughter. pic.twitter.com/P7DoP96OrI — caliborn858 (@caliborn858) December 16, 2021

Algunos camioneros dijeron que es demasiado arriesgado conducir por Colorado porque creen que Aguilera-Mederos recibió 110 años de prisión por un accidente.

Estos son algunos de los otros videos de TikTok.

Continúa: “No, no estamos tratando de que parezca un accidente menos trágico que es porque sí, se perdieron vidas. Estamos tratando de responsabilizar a la persona que necesita ser considerada responsable. La empresa de camiones ha tenido varias inspecciones desde 2017, con varias infracciones mecánicas”, continúa la petición.

La gente pidió justicia para Aguilera-Mederos.

“No hay camiones a Colorado”, simplemente decía otro video.

Agregaron: “Hay muchas cosas que Rogel podría haber hecho para evitar los tribunales, pero asumió la responsabilidad y se presentó y se disculpó severamente con las familias de las víctimas. Algunas de las familias incluso ofrecieron Perdón. Rogel no es un criminal, la empresa para la que trabajaba conocía las leyes federales que regulan la conducción de camiones, pero no las cumplieron. Rogel ha dicho varias veces que desearía tener el coraje de chocar y quitarse la vida ese día, este trágico accidente no se hizo con intención, no fue un acto criminal, fue un accidente. Desde que fue sentenciado, he cambiado esto para otorgarle a Rogel el indulto o la conmutación, como tiempo cumplido”.

La oficina del gobernador dice que el gobernador está “al tanto de este problema” y el juez dijo que sus manos estaban atadas por las leyes de Colorado





RAW: Driver sentenced to 110 years in prison for fiery I-70 crash that killed 4 The man convicted after a crash on Interstate 70 that left four people dead was sentenced to 110 years in prison Monday afternoon. Rogel Aguilera-Mederos was 23 when his semi-truck slammed into stopped traffic on the interstate near Denver West Parkway on April 25, 2019. Four people died instantly from the impact: Doyle Harrison, William… 2021-12-14T02:25:14Z

“Somos conscientes de este problema, el gobernador y su equipo revisan cada solicitud de indulto de forma individual”, dijo la oficina del gobernador de Colorado a 9News.

Según el Canal de Denver, el juez sentenció a Aguilera-Mederos el 13 de diciembre de 2021, luego de que un jurado lo declarara culpable de muchos cargos, “incluyendo homicidio vehicular, asalto en primer grado, intento de asalto en primer grado, asalto vehicular, conducción imprudente y conducción descuidada “.

“Sospechoso del accidente de la I-70 bajo custodia. Rogel Lázaro Aguilera-Mederos (Fecha de nacimiento: 21/11/95) arrestado por sospecha de múltiples cargos de homicidio vehicular”, escribió la policía de Lakewood en ese momento.

I-70 crash suspect in custody. Rogel Lazaro Aguilera-Mederos (DOB: 11/21/95) arrested for suspicion of multiple counts of Vehicular Homicide. pic.twitter.com/ieUrU2IMoK — Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) April 26, 2019

Durante la sentencia, el juez dijo que las leyes de sentencia mínima obligatoria de Colorado forzaban la sentencia. La ley le exigía que emitiera sentencias consecutivas, según 9News.com.

“En todas las declaraciones de impacto de víctimas que leí, no extraje de ellas a alguien que dijera: ‘Debería estar en prisión por el resto de su vida, y nunca jamás debería salir’, dijo Jones, según 9News. “Lejos de ahi. Había perdón reflejado en esas declaraciones, pero también un deseo de que fuera castigado y cumpliera condena en prisión, y comparto esos sentimientos”.

Domingo García, presidente nacional de LULAC, una organización latina de derechos civiles, le dijo al Denver Channel que la sentencia no fue justa y culpó al fiscal de distrito, Alexis King, por presentar tantos cargos. Como resultado de la cantidad de cargos presentados, los términos consecutivos sumaban una cadena perpetua.

“Este caso es tan atroz”, dijo García a la estación de televisión. “Me desconcierta que aquí estamos en 2021 y que alguien que no estaba intoxicado, no drogado … Es un accidente, los frenos fallaron. Pero aquí está el conductor latino, es acusado, condenado y condenado a 110 años de prisión por su primera infracción”.

El fiscal del distrito ha defendido la acusación.

King le dijo a The Denver Channel en parte: “Iniciamos negociaciones de declaración de culpabilidad, pero el Sr. Aguilera-Mederos se negó a considerar otra cosa que no fuera una multa de tráfico. Los hechos y las consecuencias de sus decisiones ese día fueron lo suficientemente extraordinarios como para respaldar la persecución de los cargos de agresión en primer grado. Éticamente, no elegimos, ni podemos, elegir entre las víctimas en la acusación. El veredicto reflexivo del jurado refleja la solidez de las pruebas presentadas y reconoce el daño causado a las víctimas. La sentencia, para la cual nuestra oficina solicitó el mínimo, está dentro del ámbito de la corte y refleja el juicio de la legislatura. Así como la ley exige este resultado, también brinda una oportunidad futura para revisar la sentencia, y nuevamente buscaremos un resultado apropiado si surge esa oportunidad, después de consultar con las víctimas y sobrevivientes y recibir sus comentarios”.

El ex fiscal de distrito Peter Weir presentó los cargos, según Westword.

Según Westword, la defensa argumentó que su camión tenía múltiples problemas mecánicos. Cuando fallaron sus frenos, Aguilera-Mederos testificó que consideró, pero descartó, otras opciones, preocupado de que “terminaría en el camino del tráfico que venía en sentido contrario al otro lado de la carretera” o causaría una explosión si chocaba contra un puente. Se desvió para reducir la velocidad.

The Denver Post informó que Aguilera-Mederos intentó huir del lugar.





RAW: Suspect in fiery I-70 crash gives emotional statement during sentencing Rogel Aguilera-Mederos was 23 when his semi-truck slammed into stopped traffic on the interstate near Denver West Parkway on April 25, 2019. Four people died instantly from the impact: Doyle Harrison, William Bailey, Miguel Angel Lamas Arellano and Stanley Politano. It is believed they all died from injuries and not the resulting fire. Aguilera-Mederos was… 2021-12-13T22:55:51Z

El sitio en español ADW America dice que Aguilera-Mederos es cubano y vivía en Texas. Westword informó que era un inmigrante cubano que vivía en Houston.

The Denver Post informó que es de nacionalidad cubana. No tenía antecedentes penales y su abogado dijo en la corte que valoraba su vida en Estados Unidos, según CBS Denver.

El experto legal de 9News, Scott Robinson, dijo a la estación de televisión 9News que el juez tiene la capacidad de revisar la sentencia pronto.

“El estatuto de delitos violentos de Colorado les da a los jueces cierta discreción después de que hayan pasado 180 días”, dijo Robinson a 9News. “Aquí, el juez de sentencia, Bruce Jones, tendrá la oportunidad de determinar si hubo circunstancias inusuales y atenuantes que justificarían una reducción de las condenas impuestas”.

