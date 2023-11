Cambio de Hora USA noviembre 2023: ¿Cuándo se cambia la hora?

Faltan pocos días para que el horario de verano, mejor conocido en inglés como Daylight Saving Time, llegue a su fin en los Estados Unidos, y nuevamente los relojes ajustarán su horario para regalarles a las personas una hora más de sueño.

El horario de verano para el año 2023 comenzó el 12 de marzo y finaliza el domingo 5 de noviembre. Aquí le indicamos cuándo retroceder sus relojes para el cambio de hora.

¿Cuándo termina el horario de verano 2023?

Según la Ley que rige por la Política Energética de 2005, el mandato federal dicta que el horario de verano que inició el segundo domingo de marzo debe llegar a su fin el primer domingo del mes de noviembre. Así el próximo 5 de noviembre de 2023, a las 2:00 de la madrugada entra en vigencia la “hora de invierno”.

El horario de verano finaliza el domingo 5 de noviembre a las 2:00 a.m., Hora Local

El horario de verano finaliza oficialmente a las 2:00 AM del domingo 5 de noviembre, por lo que puede cambiar su reloj en ese momento o simplemente retrasarlo una hora antes de acostarse el sábado por la noche. La frase para ayudarlo a recordar es “adelante, retroceda”, como si sus relojes se adelantaran una hora en primavera y se atrasaran una hora en otoño.

¿Se adelanta o se atrasa la hora?

De acuerdo con el portal Gestión, el 5 de noviembre se debe atrasar el reloj. Si la persona tiene un dispositivo analógico deberá atrasarlo el sábado 4 de noviembre, pues cuando el 5 de noviembre el reloj marque las 2:00 horas, realmente será la 1:00, según indicó el medio mencionado

En el caso de los teléfonos inteligentes, el cambio de horario se realiza de forma automática, así que no hay preocuparse por eso. Ya en el 2024, de nuevo los relojes deben ajustarse a la “hora de verano” el 10 de marzo, adelantando los relojes en una hora más.

¿Amanece más temprano?

La respuesta es sí. En el horario de invierno la puesta del sol ocurre alrededor de las 6:30 a.m., y precisamente la hora que se gana retrasando el reloj, es una hora más de provecho de la luz solar que permite “el ahorro energético”.

¿En qué estados de Estados Unidos no cambia el horario?

Hay dos estados que no se apegan a esta tradición. Se trata de Hawái y Arizona. Ambos tienen una hora fija durante todo el año porque en 1960, cuando el Congreso definió las fechas de inicio y término del horario de verano, los estados decidieron no seguir la medida. Al no ser una reforma federal, es potestad de cada uno de los 50 estados.

Los gobernadores de Arizona y Hawái en ese entonces consideraron que no era viable. Desde su perspectiva, por motivos comerciales y geográficos, afectaría más de lo que aportaría, de acuerdo con la revista TIME.

Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. tampoco observan el horario de verano. De hecho, en su mayoría solo se observa en los Estados Unidos, Europa y partes de Australia. Y eso puede estar cambiando pronto.

¿Cuáles son las zonas horarias en EE.UU.?

Se sabe que la luz del sol no llega de la misma manera a todo el globo, por eso en algunas ciudades es de noche, mientras que en otras el día continúa. Eso provoca que en cada zona de la Tierra haya horas diferentes, medidas por los diferentes husos horarios.

En el caso de Estados Unidos, tiene diferentes husos horarios porque su territorio abarca cuatro zonas establecidas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés). Esas cuatro grandes áreas tienen nueve horarios que se enlistan a continuación.

AST – Horario Atlántico (UTC-4)

EST: Horario del este (UTC-5)

CST: Horario central (UTC-6)

MST: Horario estándar de la montaña (UTC-7)

PST: Horario del Pacífico (UTC-8)

AKST: Horario de Alaska (UTC-9)

HST: Horario de Hawái y las Aleutianas (UTC-10)

SST: Horario de Samoa (UTC-11)

CHST: Horario de Chamorro (UTC+10)

En los países con una gran diferencia de Oeste a Este, como Estados Unidos, a menudo se dividen en más zonas horarias para ajustar la hora del día de la posición del sol. Los husos horarios se miden de una forma diferente al UTC, es decir, al Tiempo Universal Coordinado (Universal Time Coordinated), según La Nación.

