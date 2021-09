Cam Newton romperá su silencio: “Tengo muchas cosas que sacarme de encima”

Cuando alguien dece que tiene que sacarse algo de encima, preparense.

El exmariscal de los New England Patriots, el siempre controversial Cam Newton nos está preparando para un episodio muy interesante de “Funky Friday,” por Instagram. El miércoles, el jugador nos dejó algunas cosas muy claras.

“Tengo muchas cosas que sacarme de encima. Este no es un discurso de retiro y tengo mucho que puedo ofrecer.”

Este fue el video que publicó en sus redes sociales el miércoles.

Newton probablemente entiende que tendrá que ser un mariscal suplente para poder corregir su actual situación, y a diferencia a lo que muchos van a creer, él no está en contra de eso.

Kristopher Knox de Bleacher Report cuestionó la capacidad de Newton para ser un suplente.

Escribió:

La pregunta que varios deben tener en mente es por qué un exMVP con 139 partidos jugados no tiene deseo de ser un suplente. Al final de cuentas, un equipo puede liberar las riendas y permitirle a Newton ser un mariscal “read-option” durante un par de series con poca preparación y así no pasar vergüenza. Taysom Hill, un mariscal con mucho menos experiencia, tuvo un función similar con los New Orleans Saints la temporada pasada y tuvo una marca de 3-1 como titular. Hay un par de facotres detrás de eso. Uno, es la realidad que Newton ha sido suplente. Ha sido titular desde el primer día en Carolina y aunque publicamente no está en contra de tener ese rol, nunca no la hecho.