Alarma en playas de California por la presencia de “mini pirañas” carnívoras

Turistas y bañistas de las playas de California, en Estados Unidos, fueron alertados de la presencia de una especie de insectos carnívoros que están atacando como pirañas, ocasionando en sus víctimas lesiones de piel sangrantes, que se convierten en el alimento de estas extrañas criaturas devoradoras.

Una turista, identificada como Tara Sauvage, que disfrutaba tranquilamente del mar y la playa de Anza Cove, en San Diego, California, fue mordida vorazmente en sus pies por estas pequeñas criaturas, informó FOX 29.

Californians plagued with feet-eating 'mini-shark' bugs https://t.co/G8eM49rnia — Fox News (@FoxNews) September 4, 2022

De acuerdo con el portal ViveUSA, en una entrevista con medios locales de San Diego, Tara Suavage dijo que estaba dentro del agua cuando los insectos la mordieron: “¡Fue doloroso! Yo estaba como ¡eh! Salté fuera del agua y esto fue tan impactante. Tenía tanta sangre en todo el pie y en los dedos. Saqué mi pie. Tenía sangre por todo el pie. Fue como si me hubieran mordido pequeñas pirañas”.

La mujer dijo que experimentó dolores intensos los primeros quince minutos. Cuando decidió entrar de nuevo al agua, de inmediato los insectos volvieron a morderla. En un video se puede apreciar la magnitud de la mordida dejada por estos animales a Tara y a otros turistas más que se encontraban en esta playa, y que experimentaron de igual manera el ataque de los mismos insectos.

▶Encuentran raros insectos “mini pirañas” que comen carne en playas de California Una visitante experimentó varias mordidas de estos insectos en los pies mientras nadaba en playas de #sandiego https://t.co/rnqtSYfgKZ pic.twitter.com/21iEmktuQC — VistaNacional (@nacional_vista) September 6, 2022

¿Qué devorador de humanos es este insecto?

Tara fue literalmente “comida viva” por la especie de Isópodo del Chiltoni Excirolana. Este insecto se alimenta de carne humana y animal, sin importar que estén vivos o muertos. El medio Los Angeles Times, compartió que esto se debe a sus mandíbulas y dientes, que están diseñados para cortar la piel de forma rápida y limpia, razón por la cual se filtra sangre, informó Live Science.

#Increíble | Visitantes de las playas de California hallaron cientos de pequeños insectos presuntamente carnívoros.

Según reportes, estos insectos son similares a las pirañas, ya que comen carne y les gusta la sangre que sale de las heridas. pic.twitter.com/uoahpUicow — Diario EP (@Diario_EP) September 6, 2022

Los “mini tiburones” como les han denominado a estos crustáceos, miden 0,8 centímetros de largo, pero llegan a longitudes de hasta 26 centímetros. Uno solo no representa ningún daño, pero cuando se juntan en enjambres de hasta 1000 individuos, pueden llegar a ocasionar muchas mordeduras, dolor y molestias en su víctima.

En Australia en el año 2016, un joven fue mordido por un enjambre de estos insectos mientras disfrutaba de la playa. El adolescente describió que sintió como si se hubiera pinchado los pies con alfileres, que seguidamente experimento dolor intenso y luego comenzó a sangrar intensamente. El chiltoni excirolona le había mordido y devorado todos sus pies.

Otro caso, lo menciona el diario La Nación quien informa que el Daily Mail reseñó que en 1993 un grupo de estas criaturas se metió al pañal de una niña y le sacó sangre.

“Pueden ser bastante desagradables cuando se ponen en marcha”, dijo Richard Brusca, zoólogo de invertebrados de la Universidad de Arizona y ex curador de crustáceos en el Museo de Historia Natural de San Diego. “Son como mini-pirañas que pueden atacar como una manada de lobos”.

El Excirolana Chiltoni o mini-pirañas, se encuentra en hábitats de aguas intermareales poco profundas del océano pacífico. Se entierran, y cuando la marea baja, aparecen, y más si hay cadáveres flotando en las aguas. Son carroñeros.

'Small piranhas': Beachgoers in California plagued by SWARMS of tiny, hungry bugs that bite their feet and toes, causing pain and drawing blood https://t.co/cYXlXzvloe via @MailOnline — LifeLove (@2021Freedom1776) September 5, 2022

De hecho, Biodiversity of Central Coast, de la Universidad de Victoria en Canadá, señala que los insectos suelen dificultar el hallazgo de cuerpos de víctimas que se ahogan o se pierden en el mar, debido a que devoran la carne hasta los huesos, informó Live Science.

Ryan Hechinger, profesor del Instituto Scripps de Oceanografía, aseguró que estos crustáceos están ahí todo el año: “Les gusta comer carne fresca, como la de un animal moribundo o maltratado”, dijo, de acuerdo con La Nación.

Esta especie es migratoria y se traslada según la época estacional del año. De esta manera, es que se puede sentir su fastidiosa presencia por toda la costa pacífica de México y Norteamérica, entre los Estados Unidos y Canadá. También se encuentra en las costas del Japón y Corea.

Dice ViveUSA que, aunque su existencia pareciera extraña e incluso peligrosa en las playas, estos insectos son bastante comunes y siempre han estado cerca de las costas comiendo todo tipo de carne que llegan a ellos.

Finalmente hay que decir que aunque la especie llega a ser detestable y se quisiera erradicarlos, el chiltoni Excirolana, tiene una función muy importante dentro de los ecosistemas marinos. Su existencia ayuda al proceso de la descomposición de animales muertos dentro de las aguas, evitando que el mar se contamine y apeste a podrido o a pescado muerto.

Play

'Mini-shark' bugs invading beaches A small crustacean species is giving Californian beachgoers fits because of their appetite for human feet. The "mini-sharks" live in the shallow waters of the Pacific. Subscribe to FOX 11 Los Angeles: youtube.com/channel/UCHfF8wFnipMeDpJf8OmMxDg?sub_confirmation=1 Watch FOX 11 Los Angeles Live: foxla.com/live FOX 11 delivers breaking news, live events, undercover investigations, police chases, true crime files, business… 2022-09-05T05:50:20Z

LEER MÁS: Xavi le dio un ‘mensaje secreto’ a Ferran en el partido de Champions ¿Qué decía?