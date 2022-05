Una mujer casi desnuda rescató a su ganso de un águila [VIDEO]

Una mamá de origen canadiense se convirtió en una super heroína tras salvar a su mascota, la gansa Frankie, de ser atrapada por las garras de una gigantesca águila calva, mientras ella daba de amamantar a su hija. La reacción de la mujer quedó captada en video. Puede ver las imágenes a lo largo de esta publicación.

El valeroso acto sucedido el pasado miércoles en horas de la noche, el cual quedó grabado en la cámara de seguridad de la vivienda de la mujer. En las imágenes se observa como Cait Oakley, de 31 años, de North Saanich, sale semidesnuda a la calle, sin camisa, mientras sostenía a su bebé de cuatro meses, a quien estaba lactando. El video fue publicado en la red social de TikTok a través de la cuenta @frankythegoose, y de inmediato se hizo viral, contando hasta el momento con más de 11 millones de reproducciones.

“Quiero decir que definitivamente no es algo que se ve todos los días”, dijo la residente de North Saanich al medio local, Chek News de Canadá.

Según el medio tn.com, a raíz de su reacción, la ama de casa y mamá de tres hijos contó que durante la última semana “perdió tres pollos” y no le quedó otra opción que proteger ella misma al ganso. “Pensaba que el culpable era un halcón hasta que pude ver cómo un águila se lanzaba sobre Frankie”, confesó.

El rescate de la gansa Frankie

El vídeo, inicia cuando el ganso se acerca a la puerta de la casa emitiendo desesperados graznidos, pidiendo ayuda, y luego aparece el ave de rapiña que se le lanza encima, agarra a Frankie y la lleva hacia la carretera. En ese momento sale Cait en calzones y sosteniendo a su hija contra el pecho, y grita fuertemente al águila calva: “¡Oye, oye!” La protectora madre persigue al animal, lo espanta y Frankie se salva de ser llevado por el ave.

Más tarde, y reposada del gran susto que le ocasiono el hecho de que su mascota sufriera un ataque, la mujer contó que se encontraba dando seno a su hija y por eso ante la emergencia no pensó nada más que en salir y salvar a su gansa.

“Estaba en medio de darle de comer a mi hija, así que por eso no tenía puesta una camisa y me estaba preparando para la noche. Simplemente corrí afuera y cuando Mike (su esposo) salió, me dijo: ‘estás en topless’”, agregó.

Afortunadamente Frankie, fue salvada por su madre humana y ahora se encuentra bien. El hecho no fue más que el susto y la mascota no sufrió ninguna herida.

“Ella es como mi cuarto hijo”, dijo efusivamente la orgullosa madre. “Ella me sigue por el patio… nos mordisquea la ropa como premio. Ella es una presencia tan grande. Está totalmente bien, súper atrevida, como siempre”. Dijo Cait

Los comentarios en TikTok

Los usuarios de la red social TikTok, luego de ver el video, no se guardaron sus comentarios de elogios para esta super mamá, pero también le sacaron la parte de chiste a la situación.

Algunos de los comentarios publicados por tn.com,, fueron: Oakley de “heroína”.

“No todos los héroes usan capa”, escribió uno. “Esto fue increíble”, dijo otra persona. “Esto no es en absoluto lo que esperaba y no te conozco, pero te adoro y quiero ser tu mejor amigo”, escribió debajo del video, un tercer usuario.

El medio indica que también Frankie recibió elogios porque logró correr hacia la puerta y alertar a la mujer del peligro. “La forma en que te estaba llamando a la puerta, es un ganso inteligente”, dijo un usuario. A su vez otro comentó: “Ella estaba gritando a la puerta tratando de advertir antes de que el águila se abalanzara”.

Mientras que las reacciones publicadas por Independent Español, fueron:

“Pero mira cómo se llevan a Frankie (nuestra gansa hembra). Mamá osa amamantando, protegiendo a su adorable Frankie. Viviendo oficialmente en un zoo”, escribió una persona.

“No todos los héroes llevan capa… algunos llevan un bebé. Esto fue impresionante”, comentó una persona, mientras que otra escribió: “¡Alimentando y protegiendo! Me encanta”.

Otra persona añadió: “¡Ha sido increíble! Eso es lo que se llama una Supermamá”.

Independent Español informó que, tras la viralización del video, Cait comentó que la reacción que tuvo “ha sido absolutamente graciosa”.

“Los comentarios me matan de risa a diario y ha sido una historia tan divertida que ya ha aparecido por todos lados”, continuó. Sin embargo, señaló que “vivir en el norte de Saanich” significa que “las águilas están muy presentes aquí”.

En su cuenta de Instagram, Oakley ha compartido desde entonces que la familia ha instalado redes en su propiedad para mantener a sus gallinas y gansos a salvo. “Tengo que mantener a estas chicas a salvo”, indicó.

Cait finalizó diciendo que cree que todas las mamás son superheroínas a su manera, desde dar a luz hasta criar a nuestros bebés. "Creo que cualquier mamá haría algo audaz para salvar a uno de sus bebés”, puntualizó.

