Cae puente colgante en Cuernavaca, México: 25 lesionados [VIDEO]

Durante este martes 7 de junio, más de 20 personas resultaron heridas en el estado de Morelos, luego de que un puente colgante de Barranca de Amanalco, en Cuernavaca, México, colapsara durante un acto de reinauguración, luego de cortar la cinta que daba paso al cruce de la estructura.

En el accidente se vieron afectados el alcalde de la ciudad, José Luis Urióstegui Salgado, su esposa, periodistas que cubrían el acto, y varios miembros del cabildo entre ellas los regidores Patricia Torres, Wendy Salinas, Fernando Carrillo, Hugo Manzo.

Un video que circula en las redes sociales da cuenta del momento exacto en que sucede la tragedia. Las imágenes muestran como se desploma el puente, cuando varias personas cruzan en grupo la estructura, y estas caen al fondo de un barranco lleno de piedras y por donde cruza el rio. La grabación, además, muestra a otra persona que logra agarrarse de una de las guayas de tensión del puente, y queda colgando.

Desde una altura de tres metros varios de los asistentes se van al vacío, por lo que algunos de ellos presentaron heridas de consideración con fracturas expuestas, y tuvieron que ser sacadas en camilla y trasladadas a varios centros hospitalarios, entre ellas la esposa del alcalde.

Protección Civil y la Cruz Roja de México, informaron que las demás personas incursas en la aparatosa caída solo sufrieron de abrasiones y golpes, indicando que afortunadamente no se habían presentado víctimas mortales.

“Es un puente que acababa de ser restaurado, se supone que debió haber cumplido con todas las condiciones de seguridad, desconocemos esta parte, no hemos tenido información de que se fuera a utilizar, pero a final de cuentas se debió hacer una revisión a fondo”, dijo Clement Gallardo, funcionario de Protección civil.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, su esposa y varios funcionarios más, cayeron al fondo de una Barranquilla al colapsar el puente colgante hay varios heridos. El recorrido era parte de la re inauguración del puente Ribereño en una de las barrancas de Cuernavaca. pic.twitter.com/u5BjkSRfO0 — Azucena Uresti (@azucenau) June 7, 2022

Según el portal Milenio, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que el colapso del puente colgante del día martes, el cual dejó a siete personas heridas, estuvo antecedido de la imprudencia de algunos asistentes que brincaban mientras la comitiva lo transitaba.

De hecho, en el video que circula en las redes sociales, se ve a un hombre vestido de negro que es quien comienza a brincar y que al parecer es el sitio donde el puente se rompe. El hombre ha sido identificado como el ayudante municipal de Amatitlán, Rodrigo Quintana.

“Fue una imprudencia de quien empezó a saltar. No resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas”, dijo el alcalde.

Según Milenio, Urióstegui Salgado dijo que independientemente de quién o qué compañía realizó el mantenimiento del puente caído, aseguró que la acción de brincar sobre el puente fue irresponsable, que ahora causó dolor a varias personas y pudo haber derivado en una tragedia.

De otro lado, señala este medio de comunicación, que sostuvo dialogo con ingenieros civiles que se hicieron presentes en el lugar del accidente para evaluar las circunstancias del desplome de la estructura, los cuales señalaron que independientemente del estado del puente, si fue sometido a mantenimiento o no, la estructura no tenía la capacidad para soportar tantas personas sobre él, al mismo tiempo, y descartaron que el salto de una persona fuera el causante del desplome. Reafirmaron que el peso conjunto de más de 20 personas fue lo que causó que se desplomara.

Rodrigo Quintana, acusado de ser el causante del desplome

🚨#ÚLTIMAHORA | Cae puente colgante durante reinauguración del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz en #Cuernavaca. El alcalde José Luis Urióstegui, su esposa y miembros de la comitiva de prensa están entre los accidentados. pic.twitter.com/fZCgDNMXWO — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 7, 2022

Quintana, quien labora como ayudante municipal de la colonia de Amatitlán, es la persona a quien se le acusa de ser el causante de la caída del puente.

En entrevista para El Financiero, Rodrigo señaló que sí está en disposición de brindar su postura, respecto al accidente que se registró el mediodía de este martes, pero ha decidido guardar silencio y esperar los tiempos jurídicos.

“Agradezco la atención, pero mi asesor jurídico me indica no hacer ningún tipo de declaración. Yo por el contrario sí quisiera dar una declaración, pero voy a esperar a que me de luz verde mi abogada. En cuanto me den luz verde —si está usted de acuerdo— le informo de manera ya sea personal o para formar parte de una rueda de prensa si es que se diera el caso. Mi abogada me aconsejó declarar que lo que se está difundiendo en redes es una opinión muy subjetiva de alguien que se ignora si estuvo en el lugar y/o sí cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales para determinar la responsabilidad”, respondió para El Financiero.

El mensaje del gobernador a los heridos

Justo mientras el alcalde de #Cuernavaca, José Luis Urióstegui, realizaba el recorrido de la inauguración, el puente colgante del Paseo Ribereño colapsó dejando al menos 30 personas lesionadas, según Protección Civil de Morelos. https://t.co/XI6GB3a729 📹: Verónica Bacaz. pic.twitter.com/CjrvOcCYNO — El Financiero Nacional (@EF_Nacional) June 7, 2022

Entre tanto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a través de su cuenta oficial de Twitter publicó un mensaje de solidaridad y de apoyo al alcalde y los demás afectados por el accidente. El gobernante, lamentó que un accidente como estos se hubiera presentado, y rogó porque las personas heridas se recuperaran de manera pronta y satisfactoria por las lesiones padecidas.

“Lamento mucho el accidente que sufrieron hace unos momentos el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, su esposa, equipo de trabajo y corresponsales de medios de comunicación, durante la inauguración del Paseo Ribereño. Deseo de corazón que no existan heridos de gravedad. Nos ponemos a su disposición para cualquier acción que podamos emprender para apoyarlos”.

Lamento mucho el accidente que sufrieron hace unos momentos el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui, su esposa, equipo de trabajo y corresponsales de medios de comunicación, durante la inauguración del Paseo Ribereño. Deseo de corazón que no existan heridos de gravedad. — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) June 7, 2022

Cuernavaca: turismo natural

De acuerdo con RCN, según informó el Departamento de Morelos, la rehabilitación de este puente se estuvo construyendo entre el año 2019 y 2021, y que Cuernavaca, ubicada a una hora de la Ciudad de México, es una ciudad conocida por ser vacacional por su clima templado y por tener atracciones naturales, en su mayoría arroyos y ríos. Dice que el puente peatonal hacía parte de un paseo fluvial a lo largo de un riachuelo muy conocido en el departamento.

El alcalde de Cuernavaca, en México, José Luis Urióstegui y sus esposa cayeron de un puente colgante que colapsó al ser reinaugurado en la barranca de Amanalco #7Jun pic.twitter.com/z2m7YtV4lM — NTN24 (@NTN24) June 7, 2022

En el momento, este lamentable accidente se encuentra en investigación, y la fiscalía espera obtener la declaración de los lesionados y recibir la posible denuncia que entablen los afectados por el accidente.

LEER MÁS: ¿Cuál fue la última publicación de Instagram del hijo de Jack Wagner, antes de morir?