¿Quién es la esposa del congresista Byron Donalds?

Erika Lees Donalds es una empresaria educativa, exmiembro de la junta escolar, esposa del congresista de Florida Byron Donalds y madre de sus tres hijos. El esposo de Erika Donalds fue propuesto como candidato para presidente de la Cámara de Representantes por un grupo de republicanos que se oponen a la candidatura del representante de California Kevin McCarthy para liderar la mayoría del Partido Republicano en la Cámara.

Si bien su esposo actualmente ocupa un cargo electo, Erika Donalds también ha tenido una larga historia de participación en la política y los movimientos republicanos en Florida y en todo el país. Ha sido una invitada frecuente en Fox News y Fox Business y otros programas de televisión conservadores y programas de entrevistas de radio, según sus perfiles en las redes sociales. Byron Donalds, de Naples, sirvió en la Cámara de Representantes de Florida de 2016 a 2020 antes de ser elegido para representar al Distrito 19 del Congreso de Florida en 2020. Fue reelegido para un segundo mandato en 2020.

Erika Donalds, de 42 años, es una contadora que fundó OptimaEd, una empresa educativa que administra varias escuelas chárter en Florida como The Optima Foundation. Sirvió en la Junta de Educación del Condado de Collier de 2014 a 2018, según su perfil de LinkedIn. Se describió a sí misma en su biografía de Instagram como “seguidora de Cristo | la esposa de Byron | #NiñoMamá | Amante de la libertad | director general | Maximizador | Luchador por la #EducaciónLibertad | Más feliz en la playa 🏖.”

Esto es lo que necesita saber sobre Erika Donalds, la esposa de Byron Donalds:

1. Erika Lees Donalds, que creció en Tampa, ha estado casada con Byron Donalds desde 2003; Ella y su esposo asistieron a la Universidad Estatal de Florida

Erika Lees Donalds es originaria de Tampa, Florida, y asistió allí a la Escuela Secundaria Superior Chamberlain, según su página de Facebook. Luego se graduó de Florida State University con un título en contabilidad en 2002 y obtuvo su maestría, también en contabilidad, de Florida Atlantic University en 2006, según su página de Facebook.

El esposo de Erika Donalds, Byron Donalds, también asistió a Florida State y se graduó en 2002. La pareja está casada desde el 15 de marzo de 2003, según la página de Facebook de Erika. En marzo de 2022, Erika Donalds escribió en Facebook: “¡Celebrando 19 años con el amor de mi vida! Mi héroe, mi alma gemela y la mejor decisión que he tomado. Te elijo una y otra vez, mil veces”.

Byron Donalds también compartió una foto de su boda en marzo de 2022 en su aniversario y escribió en Facebook: “¡No puedo dejar que termine el día sin desearle a mi esposa, Erika, un feliz aniversario! Tengo la suerte de tenerte como mi compañera de vida, madre de nuestros tres hijos y mi devota esposa”.

2. Erika y Byron Donalds tienen 3 hijos: Damon, Darin y Mason

Erika y Byron Donalds tienen tres hijos: Damon, Darin y Mason, según la biografía de Byron en el sitio web de House. En junio de 2022, Erika Donalds publicó una foto de su familia en el Día del Padre en Instagram y escribió: “¡Feliz Día del Padre, @byrondonalds! Siempre he dicho que Dios nos dio a los niños para que el mundo tuviera más hombres como tú. Te amamos y celebramos el hermoso legado que estás dejando para las generaciones venideras”.

Su hijo, Damon Donalds, juega fútbol americano universitario para los Holy Cross Crusaders en Massachusetts, según el sitio web de la escuela. Damon Donalds, graduado de la Escuela Comunitaria de Naples, es un liniero defensivo de segundo año de los Crusaders.

En diciembre del 2021, publicó una foto de sus hijos en Instagram y escribió: “¡Reunidos y se siente tan bien! @damon.d59 finalmente está en casa para las vacaciones y todo está bien en el mundo para esta feliz mamá 🥰”

3. Erika Donalds se convirtió en una cara del movimiento de elección de escuela en Florida después de decir que su hijo tuvo una “experiencia negativa” en una escuela pública, lo que la llevó a postularse para la junta escolar local

Play

Erika Donalds on Charter Schools In this conversation between school choice advocate Erika Donalds and Pastor Rick Stevens, Erika clears up some common misunderstandings about how charter schools come to be, how they actually work, and how they can be utilized by parents seeking alternative education options for their children. Erika notes that "Counties have become increasingly obstructionaist when it… 2019-03-02T16:31:18Z

Según FloridaPolitics.com, Erika Donalds, “sirve como el rostro de la elección escolar en Florida”. Le dijo al periódico que se interesó en la elección de escuela cuando su hijo mediano tuvo una experiencia negativa en las escuelas públicas. Ella y su esposo intentaron que su hijo ingresara a una escuela chárter, pero se enfrentaron a una larga lista de espera, según el artículo.

Luego, Erika Donalds se convirtió en activista de elección de escuela y se postuló para la Junta Escolar del Condado de Collier, ganando un escaño como republicana en 2014. Le dijo a FloridaPolitics.com que decidió no postularse para la reelección en 2018 porque quería pasar más tiempo con su familia.

Según el sitio web de OptimaEd, “Erika es un ex miembro electo de la Junta Escolar del Condado de Collier. Sirvió en la Comisión de Revisión de la Constitución de Florida 2017-2018, así como en el Comité Asesor sobre Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador DeSantis. Erika ahora es miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida y de los consejos asesores de Classical Learning Test, Moms for Liberty y Independent Women’s Forum Education Freedom Center”.

4. Erika Donalds fundó OptimaEd en noviembre de 2017 después de una carrera en finanzas

Play

Erika Donalds – Celebrating Kids and Country Pt. 2 Founder and CEO of The Optima Foundation 2021-04-19T19:32:28Z

Erika Donalds trabajó en finanzas antes de dedicarse a la educación. “Antes de lanzar Optima, Erika fue directora financiera/directora de cumplimiento y socia de DGHM, una empresa de gestión de inversiones. Trabajó en la empresa durante casi 20 años y fue responsable de las finanzas, el cumplimiento y las operaciones, además de formar parte del Comité de Dirección de la empresa. En 2014, Erika fue nombrada una de las 40 menores de 40 de la revista Gulfshore Business”, afirma el sitio web de OptimaEd.

Fundó OptimaEd en 2017. En el sitio web de OptimaEd, Erika Donalds escribió: “Como madre de tres hijos, entiendo que es fundamental darles a los padres el poder de seleccionar el entorno académico óptimo para cada niño. OptimaEd se enfoca en crear excelentes experiencias educativas y aumentar las opciones de alta calidad para los estudiantes y sus familias. Nuestra organización se basa en principios básicos, que incluyen integridad, profesionalismo y servicio.

Según el sitio web de OptimaEd, “Erika es un ex miembro electo de la Junta Escolar del Condado de Collier. Sirvió en la Comisión de Revisión de la Constitución de Florida 2017-2018, así como en el Comité Asesor sobre Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador DeSantis. Erika ahora es miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida y de los consejos asesores de Classical Learning Test, Moms for Liberty y Independent Women’s Forum Education Freedom Center”.

5. Erika Donalds habló sobre las reglas para los asistentes no vacunados, como ella, de una recepción para cónyuges del Congreso organizada por la primera dama Jill Biden en la Casa Blanca en marzo de 2022

First Lady Jill Biden was kind enough to invite me & the other Congressional spouses to a reception at the White House. I just have to take a COVID test, & as an unvaccinated person (with natural immunity) I won’t be allowed to eat, drink, or talk to anyone. Should be a blast! 🥂 pic.twitter.com/3guk1742BN — Erika Donalds (@ErikaDonalds) March 21, 2022

Erika Donalds llamó la atención en marzo de 2022 cuando publicó sobre las reglas para una recepción en la Casa Blanca para cónyuges del Congreso organizada por la Primera Dama Jill Biden. Erika Donalds tuiteó: “La primera dama Jill Biden tuvo la amabilidad de invitarme a mí y a los otros cónyuges del Congreso a una recepción en la Casa Blanca. Solo tengo que hacerme una prueba de COVID y, como persona no vacunada (con inmunidad natural), no se me permitirá comer, beber ni hablar con nadie. ¡Debería ser una maravilla! 🥂”

Apareció en Fox News con Tucker Carlson para hablar sobre el evento, según su página de Facebook. Ella escribió en Facebook: “Gracias, Primera Dama, Jill Biden, pero una recepción en la que me piden que me abstenga de comer y beber y permanecer en una burbuja de 6 pies no parece un buen momento. La Casa Blanca necesita abandonar estos ridículos mandatos y dejar que la gente sea libre”.

Erika Donalds le dijo a Carlson: “No fue muy atractivo, por decir lo menos. … Enviaron una reserva para la fecha de esta recepción y respondí que respondí que sí. Y soy una de las pocas esposas conservadoras que realmente aceptará una invitación de la Casa Blanca. … No recibí los protocolos COVID hasta después de haber hecho mis planes de viaje para ir a la recepción en Washington D.C.

Agregó: “Como saben, estaba en Naples, Florida, en el estado libre de Florida en el paraíso, pero cuando vi esos protocolos COVID definitivamente tuve que pensar dos veces si quiero asistir y ejercer mi libertad para vivir como una persona libre y ejercer mis derechos de comer y beber en una recepción como todos los demás, a pesar de no estar vacunado”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Dueña de funeraria sentenciada a prisión por descuartizar y vender los cadáveres