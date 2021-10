Buscan a tres niños por el homicidio de una adolescente latina en Chicago: Míralos

Hace más de un mes los residentes de la ciudad de Chicago se conmovieron tras enterarse del asesinato de una adolescente de apenas 18 años de edad, quien perdió la vida mientras estaba dentro de un vehículo, cuando un sujeto se le acercó y le disparó.

Y mientras avanza la investigación por la muerte de la joven de origen latino, identificada como Melissa de la Garza, la policía de Chicago vinculó a la investigación a tres niños menores, a quienes está buscando.

Así lo reveló Noticias Telemundo, donde se aseguró que la Uniformada compartió imágenes de un video en el que se aprecia a los tres adolescentes que están siendo requeridos como sospechosos de haber participado en la muerte de la jovencita.





La Policía espera que la ciudadanía participe en la identificación de los tres menores de edad requeridos, a fin de esclarecer el crimen de Melissa de la Garza.

En las imágenes de video compartidas por la policía se aprecia a los tres presuntos atacantes cubiertos con tapabocas, caminando en una calle y luego se les ve hablando.

El crimen que destrozó a la familia de La Garza ocurrió el pasado 25 de septiembre hacia las 8:30 de la noche.

La hermana de la víctima habló con Telemundo y pidió que si alguien sabe quiénes son los presuntos atacantes, se comunique con la policíá de Chicago.

“Se fueron caminando como si nada pasó”, dijo la hermana de la joven, tras ver las imágenes de los tres adolescentes, quienes fueron captados presuntamente tras haber cometido el crimen.

El padre de la víctima, quien se había graduado del Solorio High School, murió de varios impactos de bala, y aunque los médicos del hospital Mount Sinai intentaron salvarle la vida, no fue posible debido a lo críticas de sus heridas.





“Que alguien venga y te quite la vida sin ninguna razón, a mí no me hace sentido”, dijo Jose de la Garza, en diálogo con FOX 32, quien al tiempo envió un mensaje a los familiares de los presuntos homicidas.

“Yo quiero decir que las familias a las que pertenezcan estos chicos, hagan lo correcto y entréguenlos”, dijo el atribulado padre. “Déjenlos que enfrenten los cargos sin mayor sufrimiento hacia sus propias familias. Estos chicos viven con alguien. Ellos tienen un papá y una mamá. Alguien se encarga de estos chicos”.

Hasta el momento las autoridades no han revelado el movil del crimen.