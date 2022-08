¿Quién nombró a Bruce Reinhart para ser juez?

¿Quién nombró a Bruce Reinhart, el juez de primera instancia de Florida que autorizó el controvertido allanamiento de la casa privada del expresidente Trump?

En Twitter, algunas personas han declarado falsamente que Reinhart fue designado por Trump. Pero eso no es cierto. Los jueces magistrados en Florida se nombran a través de un proceso diferente.

Según Politico, la abogada de Trump, Christina Bobb, reveló que Reinhart, un juez magistrado, fue el funcionario que firmó la orden. También le dijo al sitio de noticias que los agentes “retiraron alrededor de una docena de cajas de materiales de la propiedad”.

Esto es lo que necesita saber:

Reinhart fue nombrado por otros jueces de distrito

Según Ballotpedia, Reinhart “es juez magistrado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Fue nombrado miembro del tribunal el 19 de marzo de 2018 y su mandato actual expirará el 18 de marzo de 2026”.

Es graduado de la Universidad de Princeton. Recibió una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania en 1987, según Ballotpedia, que dijo que era abogado en la práctica privada antes de convertirse en juez.

Un comunicado de prensa emitido por el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Florida cuando Reinhart fue designado para ser juez magistrado brinda una extensa biografía profesional de él.

Dice que fue designado para el puesto por los “jueces de distrito” de la corte.

La biografía continúa:

Su práctica predominantemente involucró la defensa penal en tribunales federales y estatales, incluido el trabajo de defensa criminal de cuello blanco, la representación de sujetos de investigaciones gubernamentales y litigios civiles/complejos. Además de su práctica privada, el Sr. Reinhart anteriormente se desempeñó en el Panel CJA de la Corte que representó a acusados ​​criminales indigentes, se desempeñó como Comisionado de Ética en la Comisión de Ética del Condado de Palm Beach y brindó representación pro bono a través del Clemency Project 2014, que fue un programa establecido conjuntamente por numerosos colegios de abogados para ayudar a los presos federales con las solicitudes de clemencia. De 1996 a 2008, el Sr. Reinhart se desempeñó como Fiscal Federal Auxiliar en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y finalmente alcanzó el puesto de Fiscal Federal Auxiliar Supervisor. Además de las funciones de supervisión, manejó un expediente que cubría el espectro completo de delitos federales, incluidos narcóticos, delitos violentos, corrupción pública, fraudes financieros, pornografía infantil e inmigración. Antes de unirse a la Oficina del Fiscal de los EE. UU., de 1994 a 1996, el Sr. Reinhart se desempeñó como Asesor Principal de Políticas, Director Interino de la Oficina de Desarrollo de Políticas y Subsecretario Adjunto Interino del Departamento del Tesoro de los EE. UU. en Washington, D.C. se centró principalmente en analizar las propuestas de políticas de aplicación de la ley y fue el principal responsable de redactar el plan estratégico de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro. El Sr. Reinhart también trabajó como abogado litigante en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C. de 1988 a 1994. Mientras estuvo en el Departamento de Justicia, dirigió todos los aspectos de las investigaciones y enjuiciamientos de integridad pública en todo el país. La carrera del Sr. Reinhart en el Departamento de Justicia comenzó con su aceptación en el prestigioso Programa de Honor del Fiscal General, que admitió solo seis de 2500 solicitantes. La carrera legal del Sr. Reinhart comenzó en 1987-1988 como asistente legal de la Honorable Norma L. Shapiro, Jueza Federal de Distrito para el Distrito Este de Pensilvania… El anuncio de la selección del Sr. Reinhart culmina un amplio proceso de búsqueda que comenzó en agosto de 2017. El Tribunal nombró un panel de selección, compuesto por líderes de la comunidad legal y personas que no son abogados de la comunidad, para ayudar con el proceso de selección. 64 personas bien calificadas aplicaron. El panel de selección revisó las 64 presentaciones y eligió entrevistar a 15 candidatos en persona. Después de estas entrevistas, el panel de selección recomendó cinco finalistas al Tribunal. Los jueces de distrito entrevistaron a los cinco finalistas en noviembre del año pasado. El Tribunal seleccionó al Sr. Reinhart para ocupar el cargo vacante de magistrado. La selección del Sr. Reinhart no se anunció previamente hasta que se completara un informe de investigación de antecedentes del FBI y el IRS, como es estándar en el proceso de nombramiento.

La esposa de Reinhart fue nombrada jueza por un gobernador republicano

So proud of my wife! A dedicated public servant for almost 3 decades. She will be a phenomenal judge. The citizens of… Publicado por Bruce Reinhart en Lunes, 12 de marzo de 2018

En su página de Facebook, Reinhart compartió un comunicado de prensa de 2018 anunciando que su esposa había sido nombrada para un puesto judicial. Fue nombrada para el cargo por el entonces gobernador de Florida, Rick Scott, un republicano.

Ese comunicado de prensa describe a la esposa de Reinhart, Carolyn Bell, como exfiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Florida que anteriormente se desempeñó como abogada litigante principal en el Departamento de Justicia de los EE.UU. Recibió una licenciatura y una licenciatura en derecho de la Universidad de California en Berkeley.

“¡Tan orgulloso de mi esposa!” dice la publicación. “Un servidor público dedicado durante casi 3 décadas. Será una jueza fenomenal. Los ciudadanos del condado de Palm Beach y el estado de Florida son bendecidos y afortunados de tenerla. Gracias a todos los que apoyaron su candidatura y un agradecimiento especial al gobernador Rick Scott y su equipo por depositar su confianza en ella”.

Su esposa solo tiene una publicación de tributo visible en su página de Facebook.

Reinhart donó dinero a Barack Obama y Jeb Bush

Reinhart donó dinero a un destacado demócrata y republicano; sin embargo, el republicano Jeb Bush fue uno de los principales opositores republicanos a Trump.

Reinhart ha donado dinero tanto al expresidente Obama, demócrata, como al exgobernador de Florida Jeb Bush, republicano, según los registros federales de finanzas de campaña.

En 2017, el juez escribió en Facebook: “Es vergonzoso vivir en un estado menos informado sobre la justicia penal que Louisiana y Mississippi”.

