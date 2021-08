Bruce Arians y su crítica sobre Tom Brady: ¿Qué dijo?

Los Tampa Bay Buccaneers tuvieron su primera práctica junto a los Tennessee Titans el 18 de agosto y, una vez más, Bruce Arians no estuvo satisfecho con su ofensiva. Luego de criticar a los receptores por no atrapar balones, se le preguntó a Arians si a Brady también se lo criticó. Ni siquiera Brady se salvó de la frustración de Arians, ya que el entrenador de los Buccaneers notó que el mariscal de campo se vio “ineficiente”.

“No se vio muy eficiente”, dijo Arians, según el sitio oficial de los Buccaneers. “Creo que nuestra eficiencia en terceros intentos fue muy pobre. Lanzamos pases largos en algunos primeros intentos y los receptores estaban abiertos. Lanzó muy buenos pases que no fueron atrapados. Analizaremos las imágenes, pero no me retiré del campo de juego pensando que había maravillado a todos.

Previamente, Arians había anunciado que Brady y los titulares no jugarían frente a los Titans en su próximo partido de pretemporada el 21 de agosto. El plan de los Bucs es hacer que Brady practique un poco en los entrenamientos junto a los Titans antes del partido.

“Sí, todos nuestros titulares entrenarán con los Titans. Todos los titulares, en especial la línea ofensiva, los alas cerradas, todos los jugadores encargados de golpear y hacer todas esas cosas que no suelen hacer en las prácticas”, respondió Arians.

Brady sobre los entrenamientos de los Bucs hasta ahora: “No estamos haciendo las cosas del todo bien”

Arians no suele guardarse sus opiniones, incluso si tiene que ver con uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL. Cuando Brady se sumó a Tampa Bay, se especuló con que el mariscal de campo tenía diferencias con su nuevo entrenador, debido a fuertes críticas de Arians acerca de como se estaba desempeñando. Brady también fue crítico del desempeño del equipo, diciendo que la pantilla de 2021 “no ha hecho nada”.

“Creo que estamos en el medio”, explicó Brady al sitio web de los Bucs. “Una cosa es hacer predicciones acerca de algo y otra cosa es salir a hacerlo, y creo que nuestro equipo debe hacerlo. Es un nuevo equipo, un nuevo año, y hay nuevos desafíos. Pero hasta el equipo no ha hecho nada. No hemos tenido una práctica de temporada regular aún, así que todavía tenemos un largo camino por recorrer antes del primer partido. Luego de eso veremos como nos fue. “Pero no hay duda de que no estamos haciendo las cosas del todo bien.

Arians criticó a sus receptores: “Atrapen el balón, no tienen una maldita excusa”

Puede que Arians haya dicho que Brady no esté siendo “eficiente”, pero fue aún más crítico con los receptores por no poder atrapar pases frente a los Titans. El entrenador de los Bucs admitió que los receptores no le hicieron ningún favor a Brady luego de que este les “lanzara pases perfectos”.

“No pudieron atrapar los balones”, dijo Arians. “Atrapen el balón, no tienen una maldita excusa. ¡Fueron pases perfectos -hay que atrapar los balones!”

Jenna Laine, de ESPN, confirmó que no fue la mejor práctica que hayan tenido los receptores de los Buccaneers.

“He visto pases desperdiciados por parte de Mike Evans, O.J. Howard, Roland Jones… Jaelon Darden falló dos veces…” tuiteó Laine.

