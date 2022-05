Giro inesperado en la desaparición de Brittanee Drexel

Puede haber novedades en Carolina del Sur en relación con la desaparición de Brittanee Drexel, una niña desaparecida de Nueva York de 17 años de edad.

Brittanee Drexel fue vista por última vez en 2009 en Myrtle Beach, Carolina del Sur, donde había ido de vacaciones de primavera sin el conocimiento de sus padres. Durante años, familiares y amigos mantuvieron la esperanza de saber qué le sucedió a la adolescente.

El 13 de mayo, la Oficina del Sheriff del condado de Georgetown en Georgetown, Carolina del Sur, reveló que el lunes se efectuará una conferencia de prensa “con respecto a la reciente actividad policial en el condado de Georgetown”. El comunicado no dio más detalles. The Democrat & Chronicle ha informado que esta actividad podría estar relacionada con el caso de Brittanee Drexel, aunque las autoridades no lo han confirmado.

13WHAM reportó que se encontraron restos humanos en un área boscosa cerca de Georgetown, Carolina del Sur. Los restos no han sido identificados.

Esto es lo que necesitas saber:

1. El arresto de un delincuente sexual condenado está llamando la atención

De acuerdo con Democrat & Chronicle, la conferencia de prensa se producirá inmediatamente después del arresto de un hombre llamado Raymond Moody, quien “una vez fue considerado una persona de interés en la desaparición de Drexel en 2009”.

Según el periódico, es un delincuente sexual y se cree que los registros de propiedad están relacionados con su arresto. El periódico informó que Moody “fue detenido por la policía por una infracción de tráfico en un pueblo costero cerca de Myrtle Beach un día después de que la adolescente desapareciera” y pasó 21 años tras las rejas por el “caso de secuestro y violación de 1983 de una niño de California de 9 años”.

Moody está siendo acusado de obstrucción.

2. Videos capturaron los últimos momentos de Brittanee Drexel antes de que desapareciera

Los últimos días de Brittanee fueron capturados en video, incluido uno tomado el día antes de su desaparición en Myrtle Beach (verlo arriba).

El video recopilatorio a continuación muestra un video de vigilancia que capturó a la adolescente saliendo del hotel Bluewater donde se hospedaba el 25 de abril de 2009. Ella salía del hotel para regresar a otro hotel donde se estaba hospedaba.

La policía había dicho anteriormente que Brittanee fue al hotel Bluewater para ver a un amigo de Rochester, Peter Brozowitz, que se hospedaba allí con unos amigos, según WCSC. Ella se quedó 10 minutos. La policía dijo que Brozowitz y sus amigos no eran sospechosos.

Drexel nunca fue vista con vida de nuevo.

Después de que ella desapareció, el teléfono celular de Drexel sonó al día siguiente “cerca del río South Santee, entre McClellanville y Georgetown”.

3. Un agente del FBI dijo que un recluso describió lo que le sucedió a Brittanee en una ‘confesión en la cárcel’

Las teorías han surgido anteriormente en relación con el caso.

The Post & Courier obtuvo una declaración del agente del FBI Gerrick Muñoz, quien “dio el primer relato detallado de lo que los investigadores creen que le sucedió a Brittanee Drexel, de 17 años, después de su desaparición en 2009”.

El periódico dijo que había obtenido la declaración de Muñoz a través de una transcripción de un tribunal federal y describió una declaración que Muñoz dijo que el FBI obtuvo de un recluso que afirmó en una “confesión en la cárcel” que estaba allí cuando Brittanee murió.

Según el periódico, la transcripción describe a un recluso llamado Taquan Brown que les dice a los investigadores que vio a otro hombre, identificado como Timothy Da’Shaun Taylor, que entonces tenía 16 años, “abusando sexualmente de Brittanee Drexel” en una “casa de seguridad” en Walterboro.

Él dijo que Drexel trató de huir, pero fue atrapada y golpeada con una pistola, y escuchó dos disparos que asumió que eran con los que la estaban matando. “Luego, el cuerpo de la niña fue envuelto y se lo llevaron”, dice el declaración, según el Post-Courier.

Según WYFF4, el juez “ordenó la liberación de Taylor con una fianza de $10.000” y la madre de Taylor, Joan, dijo que la historia es falsa y una “locura”.

4. Los investigadores dijeron en 2016 que Brittanee fue retenida en contra de su voluntad durante días

En una conferencia de prensa en junio de 2016, los investigadores revelaron que la adolescente fue secuestrada y retenida en contra de su voluntad durante días después de su desaparición.

En ese momento, las autoridades fueron vagas, pero dijeron que tenían información de que la gente había visto a Brittanee durante varios días después de su desaparición. Se ofrecieron $25.000 por información que conduzca a una condena en su caso.

The Post-Courier dijo que la confesión del recluso salió a la luz en una audiencia de fianza por un cargo que, según su abogado, fue diseñado para “presionarlo para que confesara y ayudara al gobierno”. El periódico dice que las otras personas nombradas en la declaración niegan la versión del recluso.

WCSC dijo que la policía había considerado previamente la trata de personas como motivo.

Después de dispararle a Brittanee, los hombres la llevaron a un pantano infestado de caimanes y pusieron su cuerpo allí, afirmó el recluso, según The Democrat Chronicle.

“Varios testigos nos han dicho que el cuerpo de la señorita Drexel fue colocado en un pozo, o pozo de caimanes, para deshacerse de su cuerpo. Siendo comido por caimanes”, dice la transcripción. El cuerpo de Brittanee nunca ha sido encontrado.

5. Brittanee era de Nueva York y era estudiante de secundaria en el momento de su desaparición

FBI: Prison inmate shares disturbing details in Brittanee Drexel case. https://t.co/cCpU3obcJv pic.twitter.com/vi5veBMoUm — Amanda Shaw (@Amandainthenews) August 26, 2016

Brittanee era de Chili, Nueva York, y había ido a Myrtle Beach durante las vacaciones de primavera. Drexel era estudiante en la escuela de secundaria Gates-Chili al momento de su desaparición.

Ella había ido a Myrtle Beach sin que sus padres lo supieran. Su familia pensaba que ella estaba en una playa en el estado de Nueva York. Brittany había ido a Myrtle Beach con tres amigos, a pesar de que su madre le había advertido previamente que le podría pasar algo si lo hacía.

Traducción al español de la nota original en inglés de Heavy.com.