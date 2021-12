Homenaje al juez Brian Crick, quien falleció en el tornado de Kentucky

El juez Brian Crick fue identificado como una de las víctimas del tornado de Kentucky que devastó la parte occidental del estado. Era un padre casado de tres hijos que era respetado por sus colegas.

El tornado abrió un camino mortal a través de varios estados, devastando particularmente la pequeña ciudad de Mayfield, Kentucky. “El nivel de devastación es diferente a todo lo que he visto”, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en una conferencia de prensa al mediodía. “Este será, creo, el sistema de tornados más mortífero que jamás haya atravesado Kentucky”. El gobernador ha dicho que puede haber hasta 100 muertos solo en Kentucky.

El gobernador confirmó en una conferencia de prensa que hubo “bajas masivas” en la fábrica de velas de Mayfield. También hubo muertes por el tornado en Illinois y Arkansas.

El presidente de la Corte Suprema de Kentucky confirmó la muerte de Crick en un comunicado publicado en Twitter.

“Nos despertamos esta mañana con noticias devastadoras del oeste de Kentucky, que sufrió una gran destrucción anoche por algunos de los tornados más fuertes que azotaron Kentucky en la memoria reciente”, dice.

“El condado de Graves se vio particularmente afectado, con informes de pérdidas importantes de vidas y daños a la propiedad. El Palacio de Justicia del Condado de Graves en Mayfield sufrió graves daños y tenemos funcionarios de la corte en camino para evaluar la situación y hacer planes para los próximos pasos.

Statement from Chief Justice Minton on Tornado Damage in Western Kentucky pic.twitter.com/292bEoYePu

— Kentucky Courts (@kentuckycourts) December 11, 2021