Acusan a hombre de desaparición de una joven en Utah: Brent Brown

Brent Brown es un hombre de Utah que está siendo acusado de la desaparición de Madelyn Allen, de 19 años, una estudiante desaparecida de Snow College que fue encontrada con vida en la casa de Brown.

Allen, de 19 años, desapareció después de ser vista saliendo de la universidad en Ephraim, Utah, el 13 de diciembre de 2021.

Brent Neil Brown, de 39 años, está ahora bajo arresto, según el jefe de policía. Según el Salt Lake Tribune, encontraron a la joven encontraron cubierta de carbón.





Press Conference – Missing Student, Madelyn Allen, Found December 18, 2021 – Ephraim, UT

“Todos esperábamos tener otra conferencia de prensa con este resultado”, dijo el jefe de policía de Snow College, Derek Walk, en una conferencia de prensa. “Estamos agradecidos de anunciar que se ha encontrado a Madelyn Allen y ella se ha reunido con su familia”.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Brown es acusado de mantener cautiva a Allen

Fox13 informó que Brown está acusado de mantener “cautiva” a Allen y está detenido sin derecho a fianza por cuatro delitos graves: Secuestro agravado, violación, objeto de violación y obstrucción de la justicia.

Pero cuando se le preguntó si la joven fue retenida en contra de su voluntad, el jefe de la policía dijo en la conferencia de prensa que “esta es una investigación en curso y hay ciertos aspectos en los que todavía estamos investigando y tratando de comprender en su totalidad”. En el momento de la conferencia de prensa, solo dijo que Brown estaba detenido por un cargo de obstrucción de la justicia con más cargos pendientes.

“No tenemos mucha información sobre él”, dijo el jefe de policía de Snow College, Derek Walk, en una conferencia de prensa. “Lo conocimos por primera vez anoche. No sabemos qué tan extensa es su relación o su conocimiento de ella hasta ahora”.

Añadió: “Esta es una investigación en curso. Hay ciertos aspectos en los que todavía estamos investigando y tratando de comprender completamente”.

La joven fue encontrada “en una casa en el condado de Wayne que en este momento estaba siendo ocupada por Brent Brown”, dijo el jefe.

VINE Link, una base de datos de búsqueda de presos, lo enumera como bajo la custodia de la Cárcel del Condado de Sevier desde la mañana del 19 de diciembre de 2021, pero la base de datos de presos de esa cárcel no lo tiene fichado. La base de datos de reclusos del condado de Wayne tampoco lo tiene incluido. La cárcel del condado de Sevier se encuentra en Richfield, Utah. El sujeto ha sido acusado formalmente.

“Los investigadores continúan explorando todas las pistas en el caso de Madelyn Allen”, escribió Snow College en una declaración del 17 de diciembre en su sitio web, antes del arresto de Brown. “Los oficiales de varias agencias de aplicación de la ley se reúnen regularmente para coordinar esfuerzos. La policía continúa pidiendo ayuda al público y consejos para encontrar a Maddie. Encontrar a Maddie sigue siendo el objetivo principal. La evidencia sugiere que Madelyn ha abandonado el área de Ephraim. No tenía acceso a un automóvil ni tiene licencia de conducir y no podría viajar por su cuenta. El estado mental actual de Madelyn, tal como lo compartió su familia en la conferencia de prensa del 16 de diciembre, amplifica la preocupación y la urgencia de encontrar a Maddie”.

En una conferencia de prensa el 16 de diciembre, el presidente de Snow College describió cómo la gente tiene una “preocupación sincera” por Allen.

2. Brown ató a Allen cuando se fue a trabajar, dice una declaración jurada





Snow Hall East Exit Last Know Location of Madelyn Allen.

Según una declaración jurada obtenida por el Salt Lake Tribune, Allen conoció a Brown en un “grupo de chat” en línea y “hizo arreglos para que la recogiera” el día que desapareció. KSL-Tv informó que Brown le dijo a la policía que conoció a Allen “en un grupo de chat de bondage”.

La declaración jurada alega que la relación entre Allen y Brown “se volvió violenta y no consensuada”.

Él tomó posesión de su teléfono y solo le permitió enviar un mensaje de texto a su familia antes de tirar su teléfono al día siguiente, dice el periódico, según alega la declaración jurada. Luego “ató a Allen mientras estaba en el trabajo”, dice, confiscó su billetera y amenazó a su familia, según el periódico.

El jefe policial dijo “hicimos muchos golpes de puerta” para ayudar a localizar a Brown, además de otras técnicas de investigación. La declaración jurada obtenida por KSL dice que las autoridades pincharon su teléfono celular. Cuando llegaron a la casa, vieron a una mujer en el sótano que se perdió de vista. Los padres de Brown, dueños de la casa, permitieron que la policía la registrara y encontraron a Allen en “lo que se describe como un área de almacenamiento de carbón de la residencia… completamente cubierta de carbón”, según KSL.

Según la declaración jurada obtenida por KSL, Allen le dijo a la policía que “Brown la violó varias veces al día” y que ella “no quería tener relaciones sexuales con Brown”, pero que tenía miedo de irse porque él había amenazado a su familia. Incluso ella llegó a ver un reportaje de televisión sobre su desaparición.

3. Allen fue vista por última vez saliendo de su dormitorio el 13 de diciembre





Video Video related to acusan a hombre de desaparición de una joven en utah: brent brown 2021-12-20T11:06:14-05:00

Las autoridades publicaron un video de 17 segundos que muestra a Allen saliendo de su dormitorio, vistiendo una chaqueta blanca y llevando consigo una bolsa. Según KUTV, ese video la muestra saliendo del dormitorio a las 9:22 p.m., y las autoridades creen que tenía su teléfono celular con ella.

Una publicación en la página de Facebook de la familia dice: “Maddie siempre ha sido una luchadora, y es hora de que conozcas mejor su historia. Aquí ella la está contando con sus propias palabras (para una solicitud de beca antes de ser aceptada en Snow College). Comparta esta publicación y anime a otros a compartirla también. ❤️”.

“Mis padres siempre me han llamado luchadora”, dice Allen en ese video, en el que revela que pesaba solo una libra y media al nacer y soportó innumerables citas médicas y de terapia que la dejaron desarrollando una “ansiedad severa” por muchas cosas, incluida la escuela y los “lugares nuevos”.

Sin embargo, ella dijo que “encontraba alegría” en cosas como hornear, bailar, en la música y viajando, y audicionó para un musical en la escuela secundaria.

El 14 de diciembre de 2021, Snow College anunció que la policía “está buscando a Madelyn Allen, de 19 años, que fue vista por última vez saliendo de su residencia (Snow Hall – 155 East College Avenue, Ephraim, Utah) a las 9:22 p.m. del 13 de diciembre, 2021. Las imágenes de seguridad muestran a alguien que se cree que es Madelyn saliendo del vestíbulo con una bolsa de plástico y vistiendo una chaqueta de lana blanca, una falda oscura y zapatos planos”.

La declaración decía: “La seguridad pública de Snow College está trabajando con la policía local y estatal, así como con el FBI. La policía está pidiendo a cualquier persona que esté en el área y haya visto algo sospechoso que se comunique con ellos al 435-283-7170. También se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Madelyn que se comunique con la policía”.

Según su sitio web, Snow College atiende a casi 6.000 estudiantes en dos campus, uno en Ephraim y otro en Richfield, Utah. La universidad de dos años “ha sido reconocida a nivel nacional por sus tasas de éxito estudiantil, costo por valor asequible, oportunidades de participación y enseñanza excepcional”, dice el sitio.

La policía dijo que no saben a dónde iba o si ella está con alguien más, y han estado tratando de rastrear su teléfono celular, informó el Salt Lake Tribune.

4. El tío de Allen dice: “Ella es una sobreviviente”

El tío de Allen, Jacob Allen, se unió a la policía en la conferencia de prensa del 19 de diciembre de 2021. “Es sorprendente lo diferentes que se han sentido nuestros corazones… Ella es una luchadora. Ahora es una sobreviviente”, dijo.

Él dijo que la terrible experiencia fue “peligrosa y traumática”. Declaró que la familia estaba “encantada” de que ella estuviera viva. La familia se comprometió a “ayudarla a sanar y recuperarse”. Ellos llamaron a la investigación una “clase de palabra”. En la conferencia de prensa, el padre de la joven describió cómo se subieron a una montaña rusa de emociones.

En un comunicado publicado en el sitio web de la universidad, la familia dijo el 16 de diciembre de 2021:

“Nuestra única prioridad es localizar y llevar a casa a nuestra Madelyn. Seguimos la orientación de las autoridades, incluido el Departamento de Policía de Snow College, varias agencias de aplicación de la ley del condado y el FBI. Agradecemos sinceramente sus esfuerzos coordinados y su experiencia. Haremos todo lo posible para encontrar a nuestra Madelyn y buscaremos todos los recursos y estrategias posibles para reunirnos con ella. Sabemos que los medios de comunicación y las buenas personas de todo el mundo quieren ayudar, y expresamos nuestra profunda gratitud por Snow College, su equipo de seguridad pública, los miembros responsables de los medios de comunicación y los muchos amigos, familiares y conocidos que han extendido su amor y sus oraciones”.

El padre de la joven, Jonathan Allen, habló en una conferencia de prensa: “Estamos devastados, por supuesto, como se pueden imaginar, y estamos desesperados por encontrarla a salvo”, dijo.

La familia creó una página de Facebook y una página de Instagram para publicar actualizaciones sobre la búsqueda.

La página de Facebook dijo: “Madelyn (Maddie) Allen desapareció a las 9:22 pm, el lunes 13 de diciembre en Ephraim Utah. Necesitamos encontrarla y necesitamos su ayuda”.

La página contiene una foto familiar de los Allen, con una leyenda que dice: “Esta hermosa familia necesita su amor y sus oraciones continuas. Gracias por todo lo que ya ha hecho para compartir; es fundamental que continuemos. ❤️”

5. Allen nació prematura con muchos desafíos

Allen nació con una hemorragia cerebral y ha enfrentado innumerables desafíos, dijo su padre. Dijo que nació prematuramente a las 26 semanas. Ella ha tenido dificultades mentales y emocionales, pero ha “superado repetidamente estos muchos obstáculos”, dijo, y agregó que le encanta el arte y la música.

“Creemos que se enfrenta a una gran crisis de salud mental, necesita nuestra ayuda y tenemos que encontrarla”, dijo su padre en la conferencia de prensa.

Hablando directamente con su hija, dijo: “Querida Maddie, si puedes escucharnos, no estás sola. Muchas personas se enfrentan a desafíos similares y se han enfrentado a desafíos como este. Sabemos que eres valiente y fuerte. Te vemos y te amamos más allá de nuestra capacidad de expresión”.

