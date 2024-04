Hombre disparó a tres mujeres y luego se suicidó

Brennan Bailey era un hombre de Weirton, Virginia Occidental, de 33 años, acusado de dispararle a tres mujeres dentro de una casa el 20 de abril, matando a dos de ellas.

Según WTOV9, se cree que Brennan Bailey murió de una herida de bala autoinfligida dentro de la misma casa en Miami Avenue en Weirton.

Dentro de la casa, la policía de Weirton encontró a Jordan Bettino, de 25 años de edad, y Zoe Antoniou, de 26 años, muertos, y a Desiree McDiffitt, de 30 años, herida. McDiffitt fue trasladado a un hospital, informó WTOV9.

Se cree que el cuádruple tiroteo es un doble asesinato y suicidio, según el Weirton Daily Times.

Una mujer escribió en Facebook: “Hoy, lamento con la comunidad de mi pequeño pueblo la trágica pérdida de tres vidas inocentes esta semana. Todas las almas amables y hermosas. Mujer. Eran madres, hijas, hermanas, tías, primas, abuelas, amigas, maestras… vecinas. Estas mujeres brillaron intensamente para quienes las amaban y para el mundo”.

Y añadió: “Lo que pasa con Weirton es que la familia y los amigos que están conectados con aquellos que perdimos están muy entrelazados en esta comunidad. Por eso, cuando lloran, nosotros lloramos por ellos”.

Una página de LinkedIn de Brennan Bailey decía que trabajaba como instalador de letreros. Weirton, Virginia Occidental, es una ciudad de unas 19.000 personas. El motivo no está claro.

Esto es lo que necesita saber:

Antoniou se describió a sí misma en Facebook como una artista que vivía en Weirton, Virginia Occidental. Se describió a sí misma como soltera y escribió varias veces en los últimos años sobre problemas en las relaciones.

Antoniou escribió en Facebook en 2023:

Es una locura la cantidad de dolor que puede soportar una mujer en comparación con un hombre. Pasé años sin sentirme valorado o amado como debería haber sido, pero aguanté porque quería hacer todo lo posible para intentar que funcionara… luego las cosas cambiaron. Comencé a concentrarme en MÍ y a trabajar para convertirme en la mejor versión de MÍ MISMO… No estaba mostrando suficiente ‘amor’ o ‘atención’ así que apareció alguien que hizo lo que yo no era (aunque YO ERA pero esa persona estaba físicamente). allí y yo no estaba). SMH. Nunca entregaré mi corazón para que alguien lo rompa y no para GAF.