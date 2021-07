Brendt Christensen, el asesino de Yingying Zhang en 2017: ¿recibió pena de muerte?

Brendt Christensen está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal por el secuestro y asesinato de la académica china Yingying Zhang. Ahora, dos años después de su muerte, está encerrado en una prisión federal.

¿Dónde está Brendt Christensen hoy? Está en el Centro Federal de la Ciudad de Oklahoma, según la Oficina Federal de Prisiones. Christensen tiene ahora 30 años.

Christensen detalló el brutal asesinato de la académica de 26 años a su novia, Terra Bullis. Llevaba una grabadora oculta y grabó la conversación para el FBI. Puede leer la transcripción completa de la confesión de Christensen aquí. En el momento del asesinato, Christensen estaba casado con Michelle Zortman y tenían un matrimonio abierto. Michelle Zortman y Brendt Christensen ahora están divorciados.

Christensen escapó de la pena de muerte después del asesinato de Zhang, quien era un académica internacional que estudiaba en la Universidad de Illinois. Zhang fue investigadora en productividad de cultivos y fotosíntesis. Llegó a la universidad en la primavera de 2017. El viernes 9 de junio de 2017 pasó la mañana en Turner Hall, donde realizó su investigación. Ella planeaba reunirse con alguien para firmar un contrato de arrendamiento esa tarde y se encontró con una persona en un Saturn Astra negro que se ofreció a llevarla, según la declaración jurada de causa probable presentada en el caso.

Ella se subió al auto y nunca más la volvieron a ver. Su cuerpo nunca fue encontrado. Christensen era un estudiante investigador de doctorado en la universidad.

La muerte conmocionó a la comunidad universitaria y a la ciudad natal de Zhang en China. La historia de la trágica muerte de Zhang se volvió a contar en ABC 20/20 en un episodio adicional que se transmitió en junio de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

Brendt Christensen está encarcelado en una prisión federal en la ciudad de Oklahoma

Brendt Christensen está encarcelado en el Centro Federal de la Ciudad de Oklahoma, según sus registros en la Oficina Federal de Prisiones. Está encarcelado dentro del sistema penitenciario federal porque su caso fue investigado por el FBI.

Se jactó del asesinato con su novia, Terra Bullis, durante una conversación que ella grabó para el FBI. Puede leer la transcripción completa de la confesión de Brendt Christensen aquí.

“Yingying se ha ido. No te diré dónde está. No le diré a nadie dónde está”, dijo, según la transcripción. “El FBI la ha buscado. La policía y el FBI no saben dónde está. Aparentemente soy muy bueno en esto”.

Aquí está su historial de prisión:

De acuerdo con el Manual de Orientación y Admisión del Centro de Transferencia Federal, los reclusos que están alojados en un centro de transferencia federal suelen estar allí temporalmente, antes de ser trasladados a otra instalación. No estaba claro si Christensen sería trasladado a otra instalación o cuándo lo trasladarían.

El manual detalla cómo es la vida de Christensen en prisión. La instalación alberga presos tanto hombres como mujeres. Las celdas incluyen dos literas, un inodoro, un lavabo y una zona de ducha común. Se requiere que los presos hagan sus camas a las 8 AM todas las mañanas. Los reclusos tienen horas de silencio entre las 9:15 PM y las 6 AM.

A algunos reclusos también se les permite trabajar en la instalación. Aquellos que están al día son compensados ​​por cinco horas de trabajo con 12 centavos la hora. Aquellos que tienen restricciones no pueden cobrar más de $ 5.25 por mes.

Las llamadas telefónicas solo se permiten durante las horas tranquilas y las llamadas están limitadas a 15 minutos. A los presos nunca se les permite el acceso a Internet. Se sirve el desayuno a las 6 AM, el almuerzo a las 10:30 AM y la cena a las 4 PM.

Se permiten visitas de 8 AM a 3 PM los fines de semana y feriados federales. A los reclusos se les permiten visitas en base a un sistema de puntos. Cada día de visita le cuesta a un preso un punto, y cada visitante en un día festivo le cuesta al preso dos puntos.

Hay 1.257 presos detenidos en el Centro Federal de Transferencia de la Ciudad de Oklahoma, según el sitio web de la prisión.

Brendt Christensen escapó de la pena de muerte por el asesinato de Yingying Zhang

Brendt Christenson se salvó cuando un jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre si debería recibir la pena de muerte, según ABC7. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 18 de julio de 2019. Los fiscales solicitaron la pena de muerte en el caso.

Christensen se jactó del asesinato en una conversación grabada. Partes del mismo se leyeron al jurado durante las declaraciones de apertura.

“Yingying se ha ido. Nunca la van a encontrar”, dijo, según WTTW. “El FBI la ha buscado. La policía y el FBI no saben dónde está. Aparentemente soy muy bueno en esto”.

El defensor federal George Taseff admitió en sus declaraciones que su cliente mató a Zhang. Quería que su cliente escapara de la pena de muerte.

“Así que permítanme decir aquí desde el principio, será sorprendente para muchos de ustedes escuchar, Brendt Christensen es responsable de la muerte de Yingying”, dijo Taseff, según WTTW. “Brendt Christensen mató a Yingying”.

Las fuerzas del orden encontraron a su sospechoso a través del registro del vehículo y las imágenes de vigilancia. Solo se registraron 18 Saturn Astras de cuatro puertas en el condado de Champaign, y otros detalles, como un techo corredizo y un tapacubos agrietado, los llevaron directamente a Christensen, según la declaración jurada de causa probable presentada en su caso.

Los funcionarios lo interrogaron por primera vez el 12 de junio. Al principio, dijo que no recordaba dónde estaba entre las 2 PM y las 3 PM tres días antes. Más adelante en la entrevista, dijo que estaba durmiendo o jugando videojuegos. Admitió que el Saturn Astra era suyo. Las autoridades hicieron una búsqueda rápida de su vehículo, pero no encontraron ninguna evidencia, según documentos judiciales.

En una entrevista en la oficina del FBI en Champaign el 15 de junio, Christensen les dijo a las autoridades que estaba conduciendo por el campus el 9 de junio cuando vio a una mujer asiática que “parecía angustiada”. Ella le dijo que llegaba tarde a una cita y él se ofreció a llevarla. Ella le mostró a dónde tenía que ir usando un mapa en su teléfono. Él le dijo a la policía que debió haber tomado un giro equivocado porque ella entró en pánico y la dejó a pocas cuadras del lugar donde la recogió, dice la declaración jurada.

Los agentes del FBI hicieron un descubrimiento sorprendente en su teléfono, que tomaron como evidencia junto con otros dispositivos electrónicos. En abril, visitó un foro llamado “Abduction 101” en un sitio web fetichista llamado “FetLife”. También buscó información sobre “fantasía de secuestro perfecto” y “planificación de un secuestro”, según documentos judiciales. El sitio web de FetLife se describe a sí mismo como “la red social para la comunidad BDSM, Fetish & Kinky. Está dirigido para perversos como tú y yo. Creemos que es más divertido de esta manera”.

El 29 de junio, admitió en una conversación grabada que secuestró a Zhang y la retuvo contra su voluntad en su apartamento, según la declaración jurada. Ese mismo día, la policía explicó que asistió a una vigilia por Zhang.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de Illinois emitió un comunicado de prensa después de una audiencia preliminar en el caso el 5 de julio. Decía: “Según declaraciones hechas por el gobierno durante la audiencia de hoy, el gobierno alega que Christensen asistió y caminó en una vigilia para la víctima el 29 de junio”.