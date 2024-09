Brasil acaba de prohibir X: ¿podrían otros países seguir su ejemplo?

Las autoridades de Brasil, el país con el quinto mayor número de usuarios de internet del mundo, han prohibido la red social X (antes conocida como Twitter).

La prohibición entró en vigor el fin de semana, y se produce tras una larga batalla entre Elon Musk, propietario de X, y el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, que ya había ordenado a la plataforma bloquear a los usuarios de extrema derecha.

La prohibición ha indignado a Musk, quien ha afirmado que de Moraes es un “falso juez” y que el “régimen opresor de Brasil tiene tanto miedo de que la gente se entere de la verdad que llevará a la bancarrota a cualquiera que lo intente”.

Dejando a un lado los ataques personales, la prohibición demuestra que las autoridades brasileñas ya no están dispuestas a tolerar que los gigantes tecnológicos se salten las leyes del país. ¿Seguirán su ejemplo otros países?

Brasil no prohibió X de la nada.

Entre 2020 y 2023, el Tribunal Supremo de Brasil inició tres investigaciones penales clave relacionadas con este tipo de plataformas.

La primera investigó noticias fraudulentas. La segunda investigó a grupos organizados que manipulan el discurso y la participación en plataformas digitales (conocidos como “milícias digitais”). La tercera investigó a individuos y grupos implicados en el ataque contra el Congreso de Brasil en 2023, tras la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones generales de 2022.

Luego, en abril de este año, De Moraes ordenó a Musk que cerrara varias cuentas de extrema derecha que habían difundido información errónea y desinformación sobre la derrota de Bolsonaro en 2022.

No era la primera vez que X recibía una orden de este tipo.

Por ejemplo, en enero de 2023, tras el atentado del Congreso, el Tribunal Supremo de Brasil también ordenó a X y a otras redes que bloquearan algunas cuentas. Musk mostró preocupación por esta decisión, pero su plataforma acabó cumpliendo la orden.

Sin embargo, esta vez Musk se negó y posteriormente destituyó al representante legal de X en Brasil. Se trataba de un hecho significativo, ya que la legislación brasileña exige que las empresas extranjeras tengan representación legal en el país.

De Moraes dio a Musk un plazo para nombrar un nuevo representante. El multimillonario de la tecnología no lo cumplió, lo que desencadenó la prohibición de X.

Simultáneamente, De Moraes también bloqueó las cuentas financieras del servicio de internet por satélite de Musk, Starlink.

La prohibición de X continuará hasta que Musk cumpla todas las órdenes judiciales relacionadas, incluido el nombramiento de un representante legal en Brasil y el pago de multas por valor de 3,29 millones de dólares (unos 3 millones de euros).

There is growing evidence that fake judge @Alexandre engaged in serious, repeated & deliberate election interference in Brazil’s last presidential election.

Under Brazilian law, that would mean up to 20 years in prison.

And, I’m sorry to say that it appears that some former…

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2024