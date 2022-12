Branden Estorffe: Oficial asesinado a tiros por una mujer en un motel de Misisipi

El oficial Branden Estorffe y el sargento Steven Robin son los dos policías de Bay St. Louis, Mississippi, que fueron asesinados a tiros por un veterinario en el estacionamiento de un Motel 6.

Estorffe fue recordado por su comportamiento paciente y amoroso, así como por su brillante sonrisa. Un oficial de entrenamiento lo describió como “absolutamente un guerrero, un gran oficial de policía y una persona increíble”. Según el Sun-Herald, Estorffe era hijo del oficial de policía Ian Estorffe.

Lea un homenaje al sargento. Steven Robin aquí. Tenía 34 años.

Bay St. Louis es una ciudad ubicada en el condado de Hancock, Mississippi. Los asesinatos ocurrieron en la madrugada del 14 de diciembre de 2022. La sospechosa, Amy Anderson, se suicidó de un tiro en el lugar, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

“Hoy ocurrió una tragedia aquí en la ciudad de Bay St. Louis cuando se quitaron las vidas de dos de nuestros mejores oficiales”, dijo el jefe de policía de Bay St. Louis, Toby Schwartz. “Estamos reuniendo hechos y aseguraremos una investigación exhaustiva sobre este asunto”.

Esto es lo que necesita saber sobre Estorffe:

Estorffe fue recordado como “paciente, amable y amoroso”

Madison Bartlett estaba en una relación con Estorffe. Ella escribió sobre Estorffe:

Mi mejor amigo. Quería para siempre contigo. Me enseñaste lo que es ser amado. Amabas a Baylor como si fuera tuya. Me trajiste tanta felicidad. Mi parte favorita de mi día fuiste tú. Me sacaste de un momento tan difícil. Fuiste paciente, amable y amoroso. La persona más desinteresada que conozco. No quiero esta vida sin ti. Te amo por siempre Branden Estorffe.

En Facebook, Estorffe escribió que fue a la escuela secundaria Slidell, vivía en Gulfport, Mississippi y era de Slidell, Louisiana.

Un hombre que entrenó a Estorffe lo recordó como “el cadete que todo instructor quiere y merece” que era “tan humilde, tan ansioso por aprender”

Un hombre que entrenó a Estorffe en la academia de policía escribió en Facebook: “¡Esta mañana me desperté con noticias que me destrozaron el corazón y el alma! A primera vista del mensaje, no quería creerlo. ¡Me negué a creerlo! Me informaron que uno de los míos que tuve la oportunidad de criar al comienzo de su propia carrera en el cumplimiento de la ley había sido baleado junto con otro oficial. Me informaron que el sargento Steven Robin y el oficial Branden Estorffe recibieron disparos en cumplimiento del deber”.

El hombre continuó:

¡El oficial Branden Estorffe era el cadete que todo instructor quiere y merece! Llegó a la Academia de Policía como un solo individuo y se fue como una persona completamente diferente. ¡Tuve la suerte de tener la oportunidad de verlo crecer y aprender! Al final de la Academia de Policía, estaba completamente seguro de que Estorffe iba a ser el Oficial que todas las Agencias querían. Era tan humilde, tan ansioso por aprender, y tenía el impulso y la determinación para hacer posible lo imposible. ¡Mi corazón está con los Oficiales y sus familias, con el Departamento de Policía de Bay St. Louis, con la comunidad! ¡Es importante que durante tiempos de tragedia y caos, recordemos apoyarnos unos a otros! A través de un solo incidente, hay muchos que se ven afectados por esto. ¡Pero juntos venceremos el dolor! ¡Oficial Estorffe, siempre recordaré su sonrisa! Recuerdo que siempre te miraba durante las mañanas en las sesiones de Preparación Física y gritaba: ¡¡¡Cadete Estorffe!!! Déjame ver tu sonrisa, ya que te hice correr 2 millas y te sometí a un entrenamiento que casi te desmayó, y sin dudarlo siempre me diste la sonrisa más brillante y entusiasta. ¡Una sonrisa que inspiraría motivación y entusiasmo al resto de la clase! En este momento, voy a llorar…. ¡Pero prometo darte siempre mi sonrisa más grande y brillante! ¡Siempre llevaré ese recuerdo en mí mientras viva! Ian Estorffe, eres un hombre y un padre increíble, ¡y eso se nota! ¡Braden era absolutamente un guerrero, un gran oficial de policía y una persona increíble! Usted y la familia estarán en nuestras Oraciones!!! Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. – Juan 15:13

Otro amigo escribió en Facebook: “Branden Estorffe, muchos te extrañarán mucho, pero especialmente tu familia. Tu papá estaba muy orgulloso de ti. Reflexionando sobre nuestro tiempo juntos, recordé que teníamos el mismo sentido del humor, así que compartimos muchas risas entre nosotros. Mi corazón es pesado.”

El alcalde pidió oraciones por las familias de los oficiales y el Departamento de Policía

Los homenajes fluyeron para los dos oficiales. Uno vino del alcalde de Bay St. Louis.

“Esta es una situación muy triste, y nuestros más profundos pensamientos y condolencias están con las familias de nuestros oficiales perdidos”, dijo el alcalde de Bay St. Louis, Mike Favre, en un comunicado de prensa.

“Le pedimos que ore por la ciudad de Bay St. Louis, el Departamento de Policía de Bay St. Louis y sus familias y que los tenga en sus pensamientos en los próximos días y semanas durante este momento difícil”.

El gobernador se declaró ‘desconsolado’ por la muerte de los oficiales

“Estoy desconsolado por esta terrible pérdida de dos valientes agentes de la ley. Estoy orando por su familia, amigos, sus compañeros oficiales y toda la comunidad de Bay St. Louis”, dijo el gobernador Tate Reeves en el comunicado de prensa.

“Todos los días en Mississippi, nuestros miembros de las fuerzas del orden arriesgan sus vidas en actos constantes y repetidos de sacrificio desinteresado por su comunidad. Son una razón clave por la que el resto de nosotros podemos vivir nuestras vidas de manera segura y libre. Son la delgada línea azul”.

Estorffe y Robin respondieron a una llamada de verificación de asistencia social en un motel 6

En un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi escribió que, aproximadamente a las 4:30 a.m., los oficiales del Departamento de Policía de Bay St. Louis, Branden Estorffe (23 años) y Steven Robin (34 años), “respondieron a una llamada”. para un control de bienestar en el Motel 6 en Bay St. Louis, Mississippi, ubicado en 1003 Highway 90”.

Al llegar, “los dos oficiales se encontraron con una mujer, Amy Anderson, de 43 años, que estaba sentada en un vehículo estacionado junto con una mujer menor de edad”.

El comunicado continuó:

Después de una interacción de casi 30 minutos con Anderson, tiempo durante el cual se llamó a un recurso de los servicios de protección infantil, Anderson descargó un arma desde el interior del vehículo y golpeó a ambos oficiales. El oficial Robin recibió heridas fatales en la escena y el oficial Estorffe sucumbió a sus heridas poco tiempo después. Anderson murió en el lugar como resultado de una herida de bala en el pecho.

Anderson era madre y veterinaria de Ocean Springs, Mississippi.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tormenta deja dos fallecidos y numerosos daños en Texas, Oklahoma y Louisiana