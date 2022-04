Bombero muere en voraz incendio en Nueva York: Fuego dejó 7 heridos [video]

Un voraz incendio se registró el domingo en el vecindario Canarsie, en el condado de Brooklyn, que dejó como saldo un bombero muerto y otros siete socorristas heridos. Un civil también recibió atención en el sitio, pero no quiso ir al hospital.

Así lo reveló el noticiero de televisión ABC7, donde se reportó que la fuerte conflagración tuvo lugar en una casa ubicada en el 108-26 de la Avenida N, a eso de la 1:40 p.m.

El incendio fue declarado como un fuego severo de tres alarmas, que obligó a que 106 socorristas de tres estaciones de bomberos acudieran a apagar las llamas en 33 camiones.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó como tristeza que el bombero fallecido, quien fue identificado como Timothy Klein, de 31 años, murió luego de el techo del segundo piso de la casa se desplomara, quedando atrapado en medio de las llamas.

Mayor Adams: Firefighter killed while battling house fire in Canarsie, Brooklyn

“El comandante del incidente identificó condiciones deterioradas y ordenó a todos los miembros que salieran del edificio”, dijo la comisionada interina del FDNY, Laura Kavanagh, tras advertir que ante el colpaso del inmueble, otros bomberos que estaban en el sitio saltaron por las ventanas para resguardar sus vidas.

“Mientras lo hacían, hubo un colapso parcial del techo. Cuatro miembros quedaron atrapados en ese colapso. Tres lograron salir y están estables en hospitales locales en este momento”, agregó la funcionaria.

Our thoughts and prayers are with the family, friends and colleagues of @FDNY Ladder Company 170 Firefighter Timothy Klein who died in the line of duty. May God grant him eternal peace. #NeverForget pic.twitter.com/e6xsbHPgxG — NYPD Chaplains Unit (@NYPDchaplains) April 24, 2022

El bombero Klein fue llevado al Hospital de la Universidad de Brookdale, donde los médicos declararon su muerte.

El alcalde de Nueva Yor, Eric Adams, se sumó al dolor por la tragedia, y el domingo, en conferencia de prensa, calificó como un héroe al miembro de la compañía Ladder Company 170, tras morir en cumplimiento de su deber.

“Nos da un gran dolor y tristeza anunciar que la ciudad de Nueva York ha perdido a uno de sus más valientes”, dijo el mandatario neoyorquino en conferencia. “Timothy perdió la vida haciendo el trabajo que le pedimos todos los días”.

El Alcalde recordó que Klein llevaba seis años formando parte del FDNY.

Mayor Adams: FDNY firefighter dead in Brooklyn blaze

En las últimas horas NBC New York aseguró que el incendio dejó un segundo muerto en la conflagración, posiblemente un civil, pero las autoridades no han revelado datos sobre su identidad.