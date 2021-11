Billy McFarland, el hombre que estafó 26 millones de dólares con un festival de música

Los festivales de música son un éxito entre la generación millennial. Desde Coachella hasta Lollapalooza, estos conciertos ofrecen una vía de escape para aquellos que van desde los 20 hasta los 30. Se suponía que el Fyre Festival, un festival de música programado para realizarse en una isla de las Bahamas en abril de 2017, sería el próximo gran acontecimiento. Pero rápidamente se convirtió en un desastre.

Fyre Festival fue el tema de dos exitosos documentales en Netflix y Hulu. Ambos documentales se centran en Billy McFarland, el empresario que planeó el evento. ¿Dónde está Billy hoy? ¿Está en la cárcel? ¿Cuál fue su sentencia y cómo está pagando, en palabras de Game Spot, ser un “sociópata funcional, mentiroso compulsivo y un vendedor de humo”?

Siga leyendo.

Billy McFarland fue sentenciado a seis años de prisión

McFarland tiene solo 29 años, pero se ha metido en un lío. Fue arrestado el 30 de junio de 2017 y acusado de fraude en la corte federal de Manhattan después de estafar a inversionistas y compradores por casi $ 26 millones. En octubre de 2017, McFarland fue sentenciado a seis años de prisión por un juez federal.

Hoy, está encarcelado en el Centro Correccional Federal de Otisville en Nueva York.

Durante su sentencia, McFarland se disculpó por sus acciones y dijo que un “miedo a decepcionar a todos” es lo que lo llevó a cometer errores. “Tomé decisiones que nada tienen que ver con todo lo que mi familia trató de enseñarme”, explicó.

En una declaración después de la sentencia de McFarland, el Fiscal Federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York dijo: “Billy McFarland ha mostrado un patrón perturbador de engaño, que resultó en que inversionistas y clientes perdieran más de $ 26 millones en dos esquemas de fraude separados. Como había admitido anteriormente, Billy McFarland no cumplió sus promesas con sus inversores y clientes. Hoy, McFarland descubrió por las malas que las promesas vacías no conducen a la jet-set, el champán y las fiestas extravagantes, sino que conducen a una prisión federal”.

Según NBC, los fiscales presionaron por una sentencia de prisión de 15 años para McFarland. Sin embargo, sus abogados pidieron indulgencia en el caso, afirmando que Billy sufría problemas de salud mental.

Fyre Festival, una estafa que le costó cara

En abril de 2017, cientos de millennials se dirigieron a la isla de Great Exumas, donde esperaban vivir el festival de música más exclusivo del mundo. Sin embargo, en cuestión de minutos, sus esperanzas se encontraron con decepción y miedo. Las playas estaban llenas de carpas de mala calidad, la comida consistía en un trozo de queso sobre pan y no había infraestructura para el evento.

En una declaración de noviembre a People, McFarland dijo: “Lamento muchísimo mis acciones colectivas y corregiré los errores que con los que he defraudado a mi familia, amigos, socios, asociados y al público en general”, le dijo a People. “Siempre he buscado, y soñado, lograr cosas increíbles para un bien común, pero tomé muchas decisiones equivocadas e inmaduras en el camino y causé agonía. Como resultado, he vivido todos los días en prisión con dolor y continuaré haciéndolo hasta que pueda compensar parte de este daño con trabajo y acciones que la sociedad considere respetables.