Billy Jack Haynes sospechoso del asesinato de su esposa

La ex estrella de la WWE Billy Jack Haynes ha sido nombrado como el hombre arrestado en relación con el tiroteo contra una mujer de Portland, Oregon, según el sitio Ringside News.

Según KOIN, una mujer fue encontrada muerta luego de un tiroteo fatal dentro de una casa en Portland, Oregon, el jueves 8 de febrero.

La estación de televisión informó que un sospechoso fue detenido pero no nombró su nombre. La policía tampoco ha confirmado la identidad del sospechoso y dijo que no será liberado hasta que se presenten cargos formales. El nombre de Haynes no aparece como recluso en la cárcel local.

Sin embargo, KOIN informó que “los vecinos dicen que un exluchador profesional vivía en la casa con su esposa”. El periodista deportivo Jim Valley también nombró a Haynes como sospechoso en una publicación X.

En un comunicado de prensa, la policía identificó a la víctima como Janette Becraft, de 85 años. Según un obituario de su hijo, estaba casada con Billy Jack Haynes.

Según IMDb, Billy Jack Haynes “nació el 10 de julio de 1953 en Portland, Oregon, Estados Unidos. Es actor, conocido por WWF Championship Wrestling (1972), UWF Fury Hour (1990) y WWF Prime Time Wrestling (1985)”.

Esto es lo que necesita saber:

Janette Becraft fue asesinada a tiros, dijo la policía

La policía publicó la causa de la muerte y una fotografía de la víctima.

“La víctima del tiroteo mortal en el vecindario de Lents ha sido identificada como Janette Becraft, de 85 años, de Portland. Su familia ha sido notificada de su muerte. Están pidiendo privacidad en este momento, pero proporcionaron la foto adjunta para su divulgación pública”, escribió la policía.

“El médico forense determinó que Becraft murió por homicidio por herida de bala. Un sospechoso está bajo custodia policial. El nombre se dará a conocer tras la acusación formal”, dice el comunicado de la policía.

En un comunicado de prensa anterior, la policía escribió: “Una persona fue encontrada muerta y otra detenida, después de que equipos tácticos respondieran a informes de un tiroteo en el barrio de Lents”.

El jueves 8 de febrero de 2024, a las 9:52 a. m., “los agentes del Distrito Este respondieron a informes de un tiroteo dentro de una casa en la cuadra 6000 de la 100 Avenida Sureste”, según la policía.

“Los oficiales determinaron que el sospechoso estaba dentro de la casa y solicitaron asistencia del Equipo Especial de Reacción a Emergencias (SERT) y del Equipo de Negociación de Crisis (CNT) para detener al sospechoso de manera segura. Los oficiales entraron a la casa y localizaron a una mujer adulta que había fallecido. Los detectives de Homicidios acudieron al lugar y comenzaron su investigación. No hay ninguna amenaza continua para la comunidad”.

Según IMDb, Haynes “comenzó a luchar en 1982 después de cumplir una pena de prisión por robo a mano armada”. Su nombre completo es William Haynes Jr., informó IMDb.

Billy Jack Haynes era el mejor amigo del hijo de Janette Becraft antes de casarse

La página de Facebook de Haynes dice que vive en Portland, Oregon. Sin embargo, no ha publicado en la página desde 2015.

Brelynn Matthieu le dijo a KOIN 6 que es vecina de la pareja involucrada en el tiroteo.

“Es simplemente una gran tragedia”, dijo Matthiew a la estación de televisión. “Yo era bastante cercano a ambos y los amaba mucho. Es un día realmente triste en todos lados”.

Un obituario del hijo de Becraft de 2021 confirmó que estaba casada con Billy Jack Haynes.

“El único hijo de Janette Becraft Haynes y Dwight Becraft, Tod, nació el 15 de noviembre de 1962”, se lee. “Tod fue campeón mundial de press de banca con 551 libras. Tod y su madre tenían un vínculo inseparable. Hablaban por teléfono todos los días”.

Dice: “Billy Jack Haynes era el mejor amigo de Tod. Se conocieron cuando Tod tenía nueve años. Después de la muerte de Dwight, Janette y Billy Jack se casaron. Janette llamó a su conejillo de indias Lil’ Todster, en honor a su amado hijo”.

Esta es la versión original de Heavy.com

