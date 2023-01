Mujer apuñaló a una joven en un ataque racista en Indiana: Billie Davis

Billie Davis es una mujer que está siendo acusada de apuñalar a una estudiante asiática de 18 años de la Universidad de Indiana en un autobús en Bloomington en un ataque por motivos raciales en un hecho ocurrido durante el 11 de enero de 2023, dijo la policía en un comunicado de prensa. Davis, de 56 años, le dijo a la policía que atacó a la adolescente por “ser china” y la apuñaló varias veces. La víctima no identificada sufrió heridas de arma blanca en la cabeza y fue hospitalizada, pero se espera que sobreviva, dijo la policía.

“El 11 de enero de 2023, aproximadamente a las 4:45 PM, los oficiales del Departamento de Policía de Bloomington respondieron a un reporte de un asalto que acababa de ocurrir en un autobús de Bloomington Transit. Según los reportes, el asalto ocurrió cuando el autobús se detuvo en la intersección de W 4th Street y B-Line Trail”, dijo la policía en el comunicado de prensa. Un testigo que había estado en el autobús al momento que ocurrió el asalto siguió a la sospechosa a pie y proporcionó a los oficiales que respondieron con las ubicaciones actualizadas de la sospechosa hasta que los oficiales llegaron al área y detuvieron a la mujer. Los investigadores se pusieron en contacto con la víctima, una mujer de Carmel de 18 años, y solicitaron que una ambulancia respondiera a la escena, ya que la cabeza de la víctima sangraba. Luego, la víctima fue transportada a un hospital del área para recibir tratamiento de sus heridas”.

Davis no enfrentará cargos por delitos de odio, dijeron los fiscales. El fiscal adjunto jefe del condado de Monroe, Jeff Kehr, dijo a NBC News: “Desafortunadamente, Indiana no tiene leyes contra los delitos de odio. Es decir, no tenemos una ley que aumente el nivel de la acusación o la pena máxima para un delito motivado por el odio. Es un agravante legal que se le puede argumentar al juez al dictar sentencia para aumentar la pena más allá del punto medio, pero eso es todo”.

Esto es lo que necesita saber sobre Billie Ronett Davis y el ataque con arma blanca:

1. Billie Davis le dijo a la policía que apuñaló a la víctima para que hubiera “una persona menos para volar nuestro país”

Según una declaración jurada de causa probable obtenida por Indiana Public Media, Billie Davis le dijo a la policía que trató de matar a la víctima porque “sería una persona menos para volar nuestro país”. La policía dijo que Davis no tuvo ninguna interacción con la víctima antes del ataque. Davis dijo que atacó a la estudiante de la Universidad de Indiana por su raza, según la declaración jurada.

La policía dijo en el comunicado de prensa: “La víctima informó a los investigadores que había estado viajando en el autobús de Bloomington Transit y se había levantado para salir del autobús en 4th Street en B-Line Trail. Ella dijo que mientras estaba de pie y esperando que se abrieran las puertas del autobús, otro pasajero en el autobús comenzó a golpearla repetidamente en la cabeza, lo que resultó en un dolor inmediato. El sospechoso también salió del autobús y comenzó a caminar hacia Kirkwood Avenue”. Davis fue arrestada más tarde, dijo la policía.

El incidente sigue bajo investigación, según la policía. “Cualquiera que haya presenciado el asalto, o crea que puede tener más información, debe llamar al detective Rob Shrake al (812) 349-3352”, dijo la policía de Bloomington en el comunicado de prensa. “Según la ley de Indiana, los cargos penales son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia”.

2. El ataque fue captado por las cámaras de vigilancia del autobús y muestra a Davis apuñalando a la víctima unas 7 veces, dijo la policía

Según el comunicado de prensa de la policía, “los investigadores pudieron acceder a las imágenes de la cámara desde el interior del autobús que capturó el asalto. Las imágenes mostraron que el sospechoso y la víctima no tuvieron interacciones antes de que el sospechoso apuñalara a la víctima varias veces en la cabeza mientras la víctima esperaba que se abrieran las puertas del autobús.

La policía dijo en la declaración jurada que el video de vigilancia mostraba a Davis desplegando un cuchillo mientras la víctima salía del autobús, según el Bloomingtonian. La policía dijo en la declaración jurada que Davis pareció “girar para una mejor posición mientras agarraba el cuchillo”, y luego se lo podía ver apuñalando o tratando de apuñalar a la víctima unas siete veces en la parte superior de su cabeza, informa el Bloomingtonian.

El video muestra a Davis luego doblando el cuchillo, poniéndolo de nuevo en su bolsillo y regresando a su asiento en el autobús, según la declaración jurada obtenida por el Bloomingtonian. La policía dijo que Davis no pareció reconocer a la víctima después del apuñalamiento ni tuvo ningún otro contacto con ella, según la declaración jurada. The Bloomingtonian informa que el documento judicial dice que Davis salió del autobús y luego fue encontrada y arrestada por la policía de Bloomington.

3. Davis fue acusada de intento de asesinato y permanece bajo custodia, según muestran los registros

La policía dijo en el comunicado de prensa: “La sospechosa fue identificada como Billie R. Davis (de 56 años y residente de Bloomington). Davis fue transportada originalmente a la cárcel del condado de Monroe y fichada por el cargo de agresión, delito grave de nivel 5. Sin embargo, una vez que las heridas de la víctima fueron limpiadas en el hospital, se determinó que la víctima tenía múltiples puñaladas en la cabeza. Billie Davis luego fue entrevistada nuevamente por investigadores en la Cárcel del Condado de Monroe. Al final de la entrevista, su cargo fue modificado a Intento de Asesinato, delito grave de nivel 1”.

Los registros judiciales en línea reseñados por Heavy muestran que junto con el intento de asesinato, Davis fue acusada de agresión con agravantes, un delito grave de tercer grado, y agresión con un arma mortal, un delito grave de quinto grado. Los registros judiciales indican que la dirección de Davis se encuentra en South Brandon Court en Bloomington. Los registros en línea también indican que Davis también es conocida como Billie Pottorff, Billie Wyttenbach y Billie Ranard.

Davis hizo su primera aparición en la corte durante el 12 de enero y se le ordenó mantener una fianza de $100.000 o una fianza en efectivo de $1.000 después de que el juez Talley Haseman encontró causa probable. Los registros en línea muestran que Davis permanece en la cárcel en el Centro Correccional del Condado de Monroe desde el lunes 16 de enero de 2023. No quedó claro de inmediato si Davis ha contratado o se le ha designado un abogado que pueda comentar en su nombre.

4. Davis tiene condenas previas por cargos que incluyen agresión, intoxicación pública y fraude con cheques, según muestran los registros

Según los registros judiciales en línea, Davis tiene antecedentes penales en Indiana. Ella fue condenada por agresión grave en 2003, según muestran los registros. También fue arrestada por cargos de intoxicación pública y fraude con cheques en 2001 y 1999, según muestran los registros.

En 2018, Davis publicó en su página de Facebook: “Yo misma lucho con el perdón, pero esta noche oremos todos por al menos una persona que nos ha causado angustia o dolor, por favor oren por los que están en las cárceles porque todavía son humanos. Un crimen no te hace diferente a los demás. Nunca deberíamos juzgar a ninguna persona porque nunca hemos caminado una milla en sus zapatos. No tenemos idea de qué hace que algunos hagan cosas terribles. Solo debemos seguir tratando de hacer del mundo un lugar mejor, incluso si es una muy pequeña buena acción a la vez. Un pequeño amor recorre un largo camino, rezo para que algún día pueda dar 4 de la manera que sé que debo pero esta noche voy a empezar con esa oración por uno de los muchos que me han lastimado y aquellos a los que he lastimado en mi vida, tenemos que encontrarnos para hacer del mundo un lugar hermoso. Mira todos hemos sido bendecidos con nuestras deficiencias o bendiciones a largo plazo”.

Ella también escribió en Facebook en 2018: “Y las reglas y las leyes toman toda la diversión de la vida. Ahora veo que las cárceles están abarrotadas”.

5. Funcionarios de la ciudad y la universidad condenaron el ataque y dijeron: “Esta semana, se le recordó tristemente a Bloomington que el odio contra los asiáticos es real y puede tener impactos dolorosos en las personas y en nuestra comunidad”.

En un comunicado, el alcalde de Bloomington, John Hamilton, dijo: “Tras el brutal ataque de un miembro de nuestra comunidad, quiero declarar categóricamente que aquí en la ciudad de Bloomington deploramos cualquier forma de racismo y discriminación, especialmente la violencia basada en el odio. Este comportamiento no es aceptable y se tratará en consecuencia”.

Hamilton agregó: “Agradezco la rápida respuesta de un testigo del crimen que ayudó a la policía a localizar e identificar a la sospechosa junto con el Departamento de Policía de Bloomington y la comunidad de cuidado de la Universidad de Indiana por abrazar a la víctima y brindarle el apoyo adecuado mientras atraviesa este terrible momento. Sabemos que cuando un incidente de motivación racial como este resuena en toda la comunidad, puede hacernos sentir menos seguros. Estamos con la comunidad asiática y todos los que se sienten amenazados por este evento. Nuestro personal continuará haciendo todo lo posible por la víctima y la comunidad en general”.

El alcalde de la ciudad dijo: “Bloomington es un lugar relativamente seguro, pero no somos inmunes a los problemas que enfrenta toda nuestra nación. Este incidente sin sentido es un recordatorio de que todos debemos cuidarnos unos a otros, ser conscientes de nuestro entorno y tratar de combatir el racismo y los prejuicios en todas sus formas donde y cuando los encontremos.

Funcionarios de la Universidad de Indiana también condenaron el ataque. James Wimbush, vicepresidente de diversidad, equidad y asuntos multiculturales de la universidad, dijo en un comunicado: “Esta semana, a Bloomington se le recordó con tristeza que el odio antiasiático es real y puede tener un impacto doloroso en las personas y en nuestra comunidad. Nadie debe enfrentar acoso o violencia debido a su origen, etnia o herencia. En cambio, las comunidades de Bloomington e IU son más fuertes debido a la gran diversidad de identidades y perspectivas que conforman nuestra cultura universitaria y comunitaria.

Wimbush agregó: “A nuestros amigos, colegas, estudiantes y vecinos asiáticos y asiático-estadounidenses, estamos firmemente con ustedes. Para los miembros de nuestra comunidad que pueden encontrar útil el apoyo, los servicios de asesoramiento están disponibles para todos los profesores, el personal y los estudiantes”.

El Centro de Cultura Asiática de la Universidad de Indiana dijo en un comunicado que la víctima fue atacada en un “crimen de odio anti-asiático horrible y dirigido”. El centro dijo: “Nuestros pensamientos están con la víctima de este horrendo acto, con su familia y con todos los miembros de la comunidad afectados por esta violencia racial”.

La declaración agregó: “Estamos indignados y desconsolados por este acto de violencia no provocado, pero también nos preocupa el bienestar de nuestra comunidad. No debemos temer por nuestras vidas en el transporte público. Tomar el autobús no debería ser peligroso”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.