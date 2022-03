¿Biden llama iraníes a los ucranianos durante su discurso del Estado de la Unión? [VIDEO]

¿El presidente Joe Biden dijo accidentalmente “pueblo iraní” en lugar de “pueblo ucraniano” durante el discurso del Estado de la Unión del 1 de marzo de 2022? Si bien su mala pronunciación fue tendencia en Twitter durante el discurso del Estado de la Unión, algunos tuitearon que las personas deberían concentrarse en el contenido de su discurso y no en una declaración errónea.

Algunos afirman que Biden dijo accidentalmente pueblo ‘iraní’

En el clip a continuación, Biden parece decir personas “iraníes” o pronunciar mal las personas ucranianas durante su discurso. Aquí está el clip tal como se compartió en Twitter a continuación.

President Biden: "Putin may surround Kyiv with tanks, but he will never win the hearts and mind of the Iranian people." pic.twitter.com/id6sUXLxb9 — Daily Caller (@DailyCaller) March 2, 2022

Parecía decir: “Putin puede rodear Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las mentes del pueblo iraní”.

BIDEN AT #SOTU: "Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people." pic.twitter.com/T8nQOABpC3 — Breaking911 (@Breaking911) March 2, 2022

Biden obviamente quiso decir “pueblo ucraniano”, pero ahora la mala pronunciación se está volviendo viral en Twitter y durante el Estado de la Unión fue una de las principales tendencias.

Yes, Biden said Iranian when he met Ukrainian. Let's not make a thing of it. — Josh Rogin (@joshrogin) March 2, 2022

Josh Rogin, columnista del Washington Post, tuiteó: “Sí, Biden dijo iraní cuando conoció a ucraniano. No hagamos una cosa de eso.

Si bien la parte “iraní” fue tendencia, otros tuitearon que pensaban que el discurso de Biden fue inspirador.

"We can’t change how divided we’ve been. But we can change how we move forward—on COVID-19 and other issues we must face together." — Pres. Biden#SOTU — Charlotte Clymer 🏳️‍⚧️🇺🇦 (@cmclymer) March 2, 2022

El discurso de Biden sobre la respuesta de Estados Unidos a la invasión rusa de Ucrania fue bien recibido en general, salpicado de aplausos por parte de la gente en el Congreso y no interrumpido por ninguna protesta.

Hizo un par de otras pronunciaciones incorrectas durante su discurso, incluido decir “inspeccionar” en lugar de “esperar” durante la parte doméstica de su discurso.

Biden ocasionalmente comete errores cuando habla

Biden ha sido conocido por cometer errores de vez en cuando, en parte debido a su tartamudeo de toda la vida. En 2019, cuando Sarah Huckabee Sanders se burló de su tartamudeo, Biden tuiteó sobre su lucha.

I’ve worked my whole life to overcome a stutter. And it’s my great honor to mentor kids who have experienced the same. It’s called empathy. Look it up. https://t.co/0kd0UJr9Rs — Joe Biden (@JoeBiden) December 20, 2019

Tuiteó en ese momento: “He trabajado toda mi vida para superar un tartamudeo. Y es un gran honor para mí ser mentor de niños que han experimentado lo mismo. Se llama empatía. Míralo.

Biden a veces habla mal de vez en cuando. Durante un debate demócrata de septiembre de 2019, Biden hizo la ahora infame declaración de “tocadiscos”. Durante el tiempo asignado para concluir sus comentarios al final del debate, habló sobre la gente “tocando un tocadiscos por la noche”. La declaración se convirtió rápidamente en un meme.

Did just #Biden says to make sure to have the record player on ? 😂 #DemocraticDebate pic.twitter.com/0fh5BWH4Nw — CRAZYglue (@ImluckyBrooklyn) September 13, 2019

En marzo de 2021, accidentalmente dijo que llegó al Senado “hace 120 años” mientras hablaba de filibusteros.





Play



Joe Biden Says He Came To The Senate “120 Years Ago” Joe Biden said he came to the Senate “120 years ago,” during his press conference on 3/25/21. Be sure to like, subscribe, and comment below to share your thoughts on the vido. Subscribe for the latest on the Democrats’ hypocrisy, media bias and punditry, and coverage of President Trump’s accomplishments: youtube.com/subscription_center?add_user=GOPICYMI Already subscribed? Be sure… 2021-03-25T17:55:43Z

Él dijo:

Filibustero. Filibustero. Con respecto al obstruccionismo, creo que debemos volver a una posición del obstruccionismo que existía justo cuando llegué al Senado de los Estados Unidos hace 120 años. Y es que antes se exigía para el filibustero… Y yo tenía ficha sobre esto. Iba a darte las estadísticas, pero probablemente las conozcas. Que era que entre 1917 y 1971 existió el obstruccionismo, hubo un total de 58 mociones para romper el obstruccionismo, todo ese tiempo. Solo el año pasado, hubo cinco veces más. Así que está siendo abusado de una manera gigantesca. Y por ejemplo, solía ser, tenías que pararte allí y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que colapsabas. ¿Y adivina qué? La gente se cansó de hablar y se cansó de derrumbarse. Los filibusteros colapsaron y pudieron romper el obstruccionismo, obtener un voto [inaudible].

En agosto de 2020, al final de la Convención Nacional Demócrata, los espectadores debatieron sobre si Biden se refería a sí mismo como “el esposo de Joe Biden”.

In tender moment, Joe Biden embraces Jill Biden following her keynote #DemConvention remarks. "I'm Jill Biden's husband…You can see why she's the love of my life and the rock of our family." https://t.co/g2aifw44ZR pic.twitter.com/yEM18SMx2l — ABC News (@ABC) August 19, 2020

Algunas personas dijeron que claramente se refería a sí mismo como “el esposo de Jill Biden”, un término que solía usar para describir su relación con la de su esposa. En abril de 2019, The Hill informó que se presentó como “el esposo de Jill Biden” cuando inició su campaña por primera vez.

Luego, en noviembre de 2020, pareció confundir el logotipo de Eagles con un emblema de Blue Hens. Señaló su parka como prueba de su lealtad a los Eagles, pero su chaqueta en cambio tenía la mascota de la Universidad de Delaware.

El 28 de febrero, la primera dama Jill Biden cometió un error al presentar a la vicepresidenta Kamala Harris, al referirse accidentalmente a ella como la “presidenta” de los Estados Unidos antes de corregirse rápidamente. Biden tomó el error con calma.

