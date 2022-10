Biden indultó a todos los presos condenados por posesión de marihuana

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este jueves 6 de octubre, desde la Casa Blanca, emitió la orden ejecutiva de “indulto” para todas las personas condenadas a nivel federal por tenencia simple de marihuana.

Textualmente, Joe Biden dijo: “Estoy anunciando un perdón de todos los delitos federales anteriores por simple posesión de marihuana”. Y sumó: “Como dije a menudo durante mi campaña para presidente, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Enviar a personas a prisión por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas y ha encarcelado a personas por conductas que muchos estados ya no prohíben”.

Anuncia Biden perdón a personas encarceladas por posesión simple de marihuanahttps://t.co/fjQZhOWIUm pic.twitter.com/S0sAL5mt9D — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) October 6, 2022

Según el mandatario de los estadounidenses, la medida cobijará cerca de 6.500 detenidos, de las que destacó la mayoría corresponden a personas afroamericanas.

“A pesar de que los blancos y los afroamericanos consumen marihuana a un ritmo similar, los afroamericanos han sido arrestados, procesados y condenados de manera desproporcionada” por posesión, aseguró el presidente en su mensaje.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que se ha clasificado la marihuana al mismo nivel que la heroína, y más grave que el fentanilo sin sentido, por lo que solicitó el inicio de un proceso de revisión sobre cómo se clasificará la marihuana en la ley federal. pic.twitter.com/OPmcR4IOyI — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 6, 2022

También dijo el presidente que “hay miles de personas que fueron condenadas por posesión de marihuana a las que se les puede negar empleo, vivienda u oportunidades educativas como resultado”. Así, el jefe de Estado remarcó que su anuncio “les quitará esta carga”.

El presidente señaló que ya había ordenado al fiscal general Merrick Garland que desarrollara un “proceso administrativo” para emitir certificados de indulto a quienes fueran elegibles.

“Estimamos que, en torno a 6.500 personas condenadas a nivel federal por posesión de marihuana, y 1.000 personas en el Distrito de Columbia, se beneficiarán de esta decisión”, agregó.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció que indulta a miles de ciudadanos estadounidenses que fueron condenados por "simple posesión" de marihuana pic.twitter.com/vmwFsA6GSj — Sepa Más (@Sepa_mass) October 7, 2022

Es de señalar, que la mayoría de las sentencias aplicadas a la posesión de marihuana se dan a nivel estatal, por lo que el presidente Biden ha extendido la invitación a los gobernadores de todo el país, a apoyar su decisión.

“Enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas en la cárcel por una conducta que es legal en muchos estados”, dijo Biden en un video para anunciar la decisión, informó InfoBae.

“Nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana”, presidente de Estados Unidos Joe Biden, anunció que perdonará a por lo menos 6 mil 500 personas condenadas.

https://t.co/aZgSX6HoFJ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2022

En el comunicado de la Casa Blanca se lee:

Actuando de conformidad con el otorgamiento de autoridad en el Artículo II, Sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos, yo, Joseph R. Biden Jr., por la presente otorgo un indulto total, completo e incondicional a (1) todos los Estados Unidos actuales ciudadanos y residentes permanentes legales que cometieron el delito de simple posesión de marihuana en violación de la Ley de Sustancias Controladas, tal como se codifica actualmente en 21 U.S.C. 844 y como se codificó previamente en otra parte del Código de los Estados Unidos, o en violación del Código de D.C. 48–904.01(d)(1), en la fecha de esta proclamación o antes, independientemente de si han sido acusados ​​o procesados ​​por este delito. en o antes de la fecha de esta proclamación; y (2) todos los ciudadanos estadounidenses actuales y los residentes permanentes legales que hayan sido condenados por el delito de simple posesión de marihuana en violación de la Ley de Sustancias Controladas, tal como se codifica actualmente en 21 U.S.C. 844 y como se codificó previamente en otra parte del Código de los Estados Unidos, o en violación del Código de D.C. 48–904.01(d)(1); cuyo perdón les restituirá plenos derechos políticos, civiles y otros. Mi intención con esta proclamación es perdonar solo el delito de simple posesión de marihuana en violación de la ley federal o en violación del Código de D.C. 48–904.01(d)(1), y ningún otro delito relacionado con la marihuana u otras sustancias controladas. Ningún lenguaje en este documento se interpretará para perdonar a ninguna persona por cualquier otro delito, incluida la posesión de otras sustancias controladas, ya sea que se haya cometido antes, después o al mismo tiempo que el delito perdonado de simple posesión de marihuana. Este indulto no se aplica a las personas que no eran ciudadanos y no se encontraban legalmente en los Estados Unidos en el momento de cometer el delito. De conformidad con esta proclamación, el Fiscal General, actuando a través del Abogado de Indultos, administrará y efectuará la emisión de certificados de indulto a los solicitantes elegibles que hayan sido acusados ​​o condenados por el delito de posesión simple de marihuana en violación de la Ley de Sustancias Controladas, tal como está codificado actualmente en 21 U.S.C. 844 y como se codificó previamente en otra parte del Código de los Estados Unidos, o en violación del Código de D.C. 48–904.01(d)(1). Se ordena al Procurador General, actuando a través del Abogado de Indultos, que desarrolle y anuncie los procedimientos de solicitud de certificados de indulto y que comience a aceptar solicitudes de conformidad con dichos procedimientos tan pronto como sea razonablemente posible. El Procurador General, actuando a través del Abogado de Indultos, revisará todas las solicitudes debidamente presentadas y emitirá certificados de indulto a los solicitantes elegibles a su debido tiempo. EN FE DE LO CUAL, suscribo la presente en este sexto día de octubre del año de Nuestro Señor dos mil veintidós, y el doscientos cuarenta y siete de la Independencia de los Estados Unidos de América.

¿A quiénes cobijará la medida?

🇺🇸 El presidente de #EstadosUnidos, Joe #Biden, perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de #marihuana a través de una orden ejecutiva, anunció la Casa Blanca.(jc)https://t.co/0bYqqGUEGv — DW Español (@dw_espanol) October 7, 2022

El indulto concedido por la administración Biden, está destinado solo para personas que estén condenada por tenencia de marihuana; la medida no contempla la posesión de otras sustancias psicoactivas, ni la posesión de marihuana con fines de comercialización. Así mismo, ciudadanos con estatus legal no definido en el momento de ser detenidos, no son beneficiados con la orden ejecutiva.

De otro lado, en referencia a esta proclama, el Departamento de Justicia indicó que está trabajando en el diseño de un proceso para que las personas cubiertas por el indulto de Biden reciban un certificado de indulto, que podrán mostrar a posibles empleadores y a otras personas cuando sea necesario.

“El Departamento de Justicia administrará rápidamente la proclamación del presidente, que perdona a las personas que participaron en la posesión simple de marihuana, restaurando los derechos políticos, civiles y de otro tipo a los condenados por ese delito”, dijo el departamento en un comunicado, citado por el medio El Nuevo Día. “En los próximos días, la Oficina del Procurador del Indulto comenzará a implementar un proceso para proporcionar a los individuos impactados los certificados de indulto”.

Biden concederá un indulto a todos los delitos federales anteriores de simple posesión de marihuana.https://t.co/PhMRkPeqLs — CNN en Español (@CNNEE) October 6, 2022

Es de señalar, que el uso de la marihuana con fines medicinales, Estados Unidos lo legalizó en el año 1996, a través de un referendo hecho en California, y desde ese momento, el proceso dio grandes pasos hasta lograr que al día de hoy este permitido el consumo recreativo de cannabis en 19 estados del país y en el Distrito de Columbia. De uso médico 37 de los 50 estados lo han implementado de manera legal, no obstante, a nivel federal el uso de marihuana es ilegal.

Finalmente, el presidente demócrata dijo que, a pesar de emitir el indulto, debe existir un equilibrio en la ley, y por tanto señaló que deben seguir vigentes las regulaciones de tráfico y comercialización de la marihuana, para evitar que los menores de edad tengan acceso indiscriminado a ella.

🚨 SORPRESIVA POLÍTICA DE JOE BIDEN 🇺🇸 El presidente de Estados Unidos indultó a todos los presos condenados por posesión de marihuana. 💬"Enviar a la cárcel simplemente por posesión afectó demasiadas vidas", expresó el mandatario. 📲 Seguí El Diario hasta las 19:00 hs pic.twitter.com/R2Ee651Q5X — C5N (@C5N) October 6, 2022

“También me gustaría señalar que a medida que cambian las regulaciones federales y estatales, todavía necesitamos limitaciones importantes sobre el tráfico, la comercialización y las ventas de marihuana a menores de edad”, indicó el mandatario.

Con la orden de indulto, el presidente da sus primeras puntadas hacia la legalización de la marihuana, y al cumplimiento de su promesa de campaña con el electorado que lo eligió, según el medio La Nación.

#ENVIVO | Joe Biden indultó a presos condenados por posesión de marihuana. Información con @anaromaldonado. Siga nuestra transmisión en vivo ➡️ https://t.co/b2arTxwWe5 pic.twitter.com/ju9b8KDhQA — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 7, 2022

