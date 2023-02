La dura respuesta de Joe Biden cuando le preguntaron por Putin: “Grave error”

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden calificó de “grave error” la decisión de Rusia de suspender el acuerdo de desarme nuclear Nuevo START.

Guerra en Ucrania: Joe Biden calificó de 'grave error' la retirada de Rusia del tratado de desarme nuclear https://t.co/tYHP3I4IuJ — Clarín (@clarincom) February 22, 2023

Biden estuvo presente en Varsovia para reunirse con los países del ala este de la OTAN. Al llega al palacio presidencial polaco, el presidente Biden fue consultado por un periodista acerca de la decisión que Vladimir Putin comunicó el día martes 21 de febrero.

“Me parece un grave error”, dijo el líder político de la Casa Blanca. Putin anunció al mundo que Rusia suspendió el tratado de desarme nuclear SMART que mantenía con Estados Unidos. Ambas potencias se comprometían a desarmar sus arsenales nucleares para el año 2026.

“Acabo de llegar de una visita a Kiev y puedo informar que Kiev se mantiene firme, Kiev se mantiene orgullosa, se mantiene erguida y, lo que es más importante, se mantiene libre”, dijo Biden horas después de esa declaración sobre el acuerdo de desarme.

El presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró que la decisión de Rusia de suspender su participación en el tratado de desarme nuclear Nuevo START es un "grave error". Lo dijo en Varsovia, antes de una reunión con un grupo de líderes de países aliados de la OTAN #AFP pic.twitter.com/5s8QU8X8a6 — Agence France-Presse (@AFPespanol) February 22, 2023

A días de que se cumpla el primer aniversario de la guerra de Ucrania, Joe Biden consideró que “Rusia nunca obtendrá una victoria” en este conflicto bélico.

Putin suspende el acuerdo nuclear

Vladimir Putin anunció que Rusia suspende el acuerdo de desarme nuclear, el último de estos acuerdos que mantiene con Estados Unidos.

“EE.UU. y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia, como dijo hoy Putin. Además, millones de ciudadanos rusos solo quieren vivir en paz con sus vecinos”, expresó el presidente de Rusia este martes ante sus pares del Kremlin.

Para Estados Unidos, la decisión de Biden pone al mundo en vilo y da un mensaje desesperanzador: la guerra en Ucrania podría extender por varios meses más.

“Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas, el hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella. Y los autócratas solo entienden una palabra: no, no, no. ¡No tomaréis mi país, no me quitaréis la libertad, no tomaréis mi futuro”, clamó Biden desde Varsovia.

Ucrania resiste la contraofensiva de Rusia

A un año del inicio de la invasión, las tropas ucranianas sigue resistiendo los embates del ejército ruso. Según registros oficiales que llegan desde Kiev, las tropas rusas dominan el 16.5% del territorio del país invadido, un 7.5% menos de lo que alguna vez llegaron a ocupar.

No hay cifras oficiales acerca de cuántos muertos hubo en este año de guerra. Se estima que, contabilizando las bajas de uno y otro bando, murieron al menos 280 mil soldados y 30 mil civiles ucranianos.

Estados Unidos, y en especial el presidente Biden, acusan a Rusia y a Vladimir Putin de cometer crímenes de guerra.

