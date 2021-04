Biden envía fuerte mensaje a ricos y multimillonarios: ¿Qué les advirtió?

El presidente Biden ha recalcado desde el inicio de su Presidencia, hace 100 días, que una de las metas de su gobierno es que los millonarios y las personas que tengan grandes ingresos paguen más impuestos, y se haga justicia en materia tributaria.

Y durante su discurso del miércoles ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos dedicó buena parte de sus palabras para advertir a los más pudientes del país, así como a las empresas que se han enriquecido más durante la pandemia del COVID, que tendrán que pagar más tributo.

Biden también recalcó que ni la clase trabajadora, ni la clase media se verá afectada con ninguna subida de impuestos.

“No impondré ningún aumento de impuestos a las personas que ganen menos de $400,000 al año. Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses paguen lo que les corresponde. Es solo pagar su parte justa”, dijo Biden.

El Presidente suministró datos sobre el aumento en ganancias que han tenido muchas corporaciones.

“Un estudio reciente muestra que 55 de las corporaciones más grandes del país pagaron cero en impuestos federales sobre la renta el año pasado. No pagaron impuestos federales sobre más de $40 mil millones en ganancias. Muchas empresas evaden impuestos a través de paraísos fiscales (…) Eso no está bien”, advirtió el presidente.

El Presidente de Estados Unidos recordó que 20 millones de personas de bajos y medianos ingresos perdieron sus empleos en la pandemia mientras que los más ricos llenaron más sus arcas.

“Al mismo tiempo, los aproximadamente 650 multimillonarios en Estados Unidos vieron aumentar su patrimonio neto en más de $1 billón de dólares. Déjenme decirlo de nuevo. Tan solo 650 personas aumentaron su riqueza en más de $1 billón durante esta pandemia”.

“Vamos a reformar los impuestos corporativos para que paguen su parte justa y ayudar a pagar las inversiones públicas de las que se beneficiarán sus empresas. Y vamos a recompensar el trabajo, no la riqueza”, dijo el Presidente, manifestando que se trata de que los que más ganen también desembolsen más dinero al Tesoro.

“Tomamos el tramo impositivo superior para el 1% más rico de los estadounidenses: aquellos que ganen $400.000 o más, hasta un 39,6%. Vamos a eliminar las lagunas que permiten a los estadounidenses que ganan más de $1 millón al año pagar una tasa más baja sobre sus ganancias de capital que la que pagan los estadounidenses trabajadores por su trabajo”, comentó Biden.

“Esto solo afectará a tres décimas del 1% de todos los estadounidenses. El IRS tomará medidas enérgicas contra los millonarios y multimillonarios que hacen trampa en sus impuestos. Eso se estima en miles de millones de dólares. No pretendo castigar a nadie. Pero no me sumaré a la carga fiscal de la clase media de este país”.