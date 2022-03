Discurso sobre el Estado de la Unión de Biden: ¿Cómo verlo en vivo?

Esta noche es el primer discurso oficial del Estado de la Unión del presidente Joe Biden. Su discurso del año pasado fue técnicamente un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, no un State of the Union oficial. Pero este año es diferente. Si desea ver su discurso en vivo, aquí le mostramos a qué hora comienza en diferentes zonas horarias y cómo puede verlo en la televisión. También puede ver un video que está incrustado al final de esta historia, si prefiere ver el discurso de Biden ante el Congreso aquí mismo.

El discurso sobre el Estado de la Unión de Biden comienza a las 9:00 p.m., hora del Este

El discurso del Estado de la Unión de Biden comienza a las 9:00 p.m. hora del Este de esta noche el martes 1 de marzo de 2022. Se espera que el discurso dure aproximadamente una hora, seguido de la respuesta de los republicanos. Sin embargo, podría durar más, por lo que las estaciones de televisión han permitido suficiente tiempo para cubrir todo el asunto en caso de que dure más de una hora.

El año pasado, el discurso de Biden duró poco más de una hora.

Aquí es cuando comenzará el discurso de Biden en diferentes zonas horarias y ciudades de muestra en los EE.UU. y en todo el mundo. Todos los horarios son para el martes 1 de marzo, a menos que se indique.

• 9:00 p.m. Oriental

• 9:00 p.m. Central

• 7:00 p.m. de la Montaña

• 6:00 p.m. Pacífico

• Anchorage, Alaska: 5:00 p.m.

• Atenas: miércoles a las 4:00 a.m.

• Atlanta, Georgia: 9:00 p.m.

• Bangkok: miércoles a las 9:00 a.m.

• Berlín: miércoles a las 3:00 a.m.

• Bruselas: miércoles a las 3:00 a.m.

• Denver: 7:00 p.m.

• Hong Kong: miércoles a las 9:00 a.m.

• Houston: 8:00 p.m.

• Indianápolis: 9:00 p.m.

• Jerusalén: miércoles a las 4:00 a.m.

• Las Vegas, Nevada: 6:00 p.m.

• Ciudad de Kuwait: miércoles a las 4:00 a.m.

• Londres: miércoles a las 2:00 a.m.

• Los Ángeles, California: 6:00 p.m.

• Ciudad de México: 8:00 p.m.

• Miami, Florida: 9:00 p.m.

• Montreal, Canadá: 9:00 p.m.

• Nueva Orleans: 8:00 p.m.

• París: miércoles a las 3:00 a.m.

• Filadelfia: 9:00 p.m.

• Vancouver: 6:00 p.m.

Puede ver más horas en TimeAndDate aquí.

¿Cómo verlo en la televisión?





Play



President Biden's State of the Union Address Tomorrow at 9 PM ET, President Biden will speak directly to the American people about the historic progress we've made, the work that lies ahead, and his optimism for the future. Watch the State of the Union live on @WhiteHouse and @POTUS social media or visit whitehouse.gov/sotu. 2022-02-15T18:01:06Z

Los detalles sobre cómo ver el Discurso sobre el Estado de la Unión de Biden, junto con cómo obtener el canal de televisión en su región, se enumeran a continuación. También puede ver el discurso en el video incrustado arriba si esa es su preferencia.

Debido a todo lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en Ucrania, este podría ser uno de los discursos más vistos de Biden en su carrera. Incluso sin un conflicto importante, los discursos sobre el Estado de la Unión y los discursos conjuntos ante el Congreso suelen atraer a una gran audiencia. En febrero de 2010, por ejemplo, el Estado de la Unión del expresidente Barack Obama fue visto por 48 millones de espectadores, informó Time. El discurso del expresidente Donald Trump ante el Congreso en febrero de 2017 atrajo aproximadamente las mismas cifras: 47,74 millones de espectadores en 11 cadenas, según Variety. Su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2018 tuvo alrededor de 45,6 millones de espectadores. Es probable que Biden atraiga números igualmente grandes o incluso más grandes, con un gran interés debido al conflicto con Rusia.

El discurso de Biden se transmitirá en la mayoría de las principales cadenas de televisión, incluidas ABC, NBC, CBS, Fox, PBS, CSPAN, CNN y más. Puede visitar los listados de TV Guide para ver el canal específico en su región o ver las opciones a continuación para redes específicas.

La mayoría de las redes cubrirán tanto el discurso de Biden como la respuesta de los republicanos. Aquí hay un vistazo a la hora y el canal en el que muchas cadenas transmitirán el discurso.

ABC: haga clic aquí para acceder al buscador de canales ABC y ubicar su estación local. La cobertura de ABC comienza a las 9:00 p.m. Oriental.

NBC: haga clic aquí para acceder al buscador de canales NBC y ubicar su estación local. La cobertura comienza a las 9:00 p.m. Oriental.

CBS: haga clic aquí para acceder al buscador de canales de CBS y ubicar su estación local. La cobertura comienza a las 9 p.m. Oriental.

Fox: haga clic aquí para acceder al buscador de canales de Fox y ubicar su estación local. Se espera que su canal local de Fox transmita el discurso de Biden a partir de las 9 p.m. Eastern, y también lo es el canal FOX News.

CNN: haga clic aquí para ir a los listados de TV Guide. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrás desplazarte hacia abajo para ver en qué canal CNN está para ti. CNN está programado para transmitir el discurso a partir de las 9 p.m. Oriental.

C-SPAN: haga clic aquí para ir a los listados de TV Guide. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá desplazarse hacia abajo para ver en qué canal está C-SPAN para usted.

PBS: haga clic aquí para ir a los listados de TV Guide. Luego cambie el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá desplazarse hacia abajo para ver en qué canal PBS está disponible para usted. PBS está programado para comenzar a transmitir el discurso a las 9 p.m. Oriental.

