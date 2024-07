Biden abandona la carrera presidencial, ¿y ahora qué?

Dado que Joe Biden se ha retirado de la carrera presidencial en Estados Unidos y ha apoyado a la vicepresidenta Kamala Harris, corresponderá en última instancia a los delegados de la Convención Nacional Demócrata elegir formalmente a un nuevo candidato. Esta será la primera vez en más de 50 años que un candidato presidencial se elige al margen del proceso democrático de primarias y asambleas electorales.

Algunos demócratas ya habían empezado a debatir cómo sustituir a Biden. Les preocupaba que los delegados de la convención, la mayoría de los cuales estaban comprometidos con el actual presidente de Estados Unidos, eligieran al candidato, lo que parecería antidemocrático e ilegítimo.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes ha afirmado que hacer que la convención sustituya a Biden sería “incorrecto” e “ilegal”. Los republicanos han conjurado la imagen del regreso de la “sala llena de humo”. Este término se acuñó en 1920 cuando los líderes republicanos se reunieron en secreto en el Hotel Blackstone de Chicago y acordaron nominar a Warren G. Harding, un hasta entonces oscuro y poco distinguido senador estadounidense por Ohio, para la presidencia. Harding ganó ese año, convirtiéndose en un presidente nefasto.

La tradición de elegir al candidato mediante primarias y asambleas electorales –y no mediante lo que se denomina el “sistema de convención”– es relativamente reciente. En 1968, después de que el presidente Lyndon B. Johnson anunciara que no se presentaría a la reelección, su vicepresidente, Hubert Humphrey, consiguió la nominación demócrata a pesar de no presentarse a primarias ni a asambleas electorales. Humphrey ganó porque contaba con el respaldo de líderes del partido como el alcalde de Chicago Richard Daley, unos líderes que controlaban a la gran mayoría de los delegados.

Los demócratas consideraron que este proceso era fundamentalmente antidemocrático, por lo que el partido instituyó una serie de reformas que abrieron el proceso al exigir que los delegados fueran elegidos en primarias o asambleas que dieran a los miembros ordinarios del partido la oportunidad de participar en la elección. El Partido Republicano no tardó en seguir su ejemplo y, desde 1972, ambos partidos han designado a sus candidatos de esta forma.

Algunos demócratas temen que un nuevo candidato elegido por la convención carezca, como Humphrey, de legitimidad, ya que se habrá asegurado la nominación sin contar con la opinión directa de los votantes demócratas de todo el país.

Como respuesta, han sugerido lo que se ha dado en llamar unas “primarias relámpago” en las que los votantes demócratas decidirán el candidato tras una serie de asambleas públicas televisadas de candidatos, organizadas por políticos y famosos como Barack y Michelle Obama, Bill y Hillary Clinton, Oprah Winfrey y Taylor Swift.

Desde la perspectiva de un académico que estudia los partidos políticos y las elecciones, esta propuesta parece una quimera, ya que no existe ningún mecanismo para establecer un proceso electoral viable en tan poco tiempo. El proceso habitual de primarias y caucus lleva meses, si no años, de preparación.

Algunas buenas elecciones en el pasado

Aunque muchos asocian el sistema de convenciones a candidatos con poco prestigio, como Harding, el historial no es tan malo.

En la primera convención, celebrada por los Republicanos Nacionales –antecesores del actual Partido Republicano–, los líderes del partido y los iniciados nominaron a Henry Clay para presidente. Aunque este perdió ante Andrew Jackson al año siguiente, se le considera uno de los más grandes políticos del siglo XIX.

El sistema de convenciones de ambos partidos nominó a Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy, todos los cuales fueron elegidos presidentes. Por supuesto, las convenciones también nominaron a figuras menores como Horatio Seymour, Alton Parker y John W. Davis.

¿Quién puede decir que el sistema actual ha hecho algo mejor para producir candidatos elegibles?

Por ejemplo, Ronald Reagan y Barack Obama, pero también ha habido candidatos menos exitosos, como George McGovern, y presidentes más débiles, como Jimmy Carter y George W. Bush.

Además, si el viejo sistema hubiera estado en vigor este año, existe la posibilidad de que los demócratas hubieran evitado su actual aprieto.

Una forma de evitar problemas

En la medida en que los líderes del Partido Demócrata eran conscientes del declive de Biden, podrían haber sido capaces de facilitar su salida en favor de un candidato mejor, si hubieran controlado el proceso de nominación. De hecho, los dirigentes del partido en décadas anteriores a menudo sabían más sobre los candidatos que el público en general y podían ejercer su poder de veto sobre cualquiera que consideraran que tenía vulnerabilidades graves.

Por ejemplo, en 1952, el senador estadounidense Estes Kefauver de Tennessee llegó a la Convención Nacional Demócrata como claro favorito en las encuestas de los miembros del partido. También ganó la mayoría de las primarias y tuvo el mayor número de delegados.

Sin embargo, los líderes del partido tenían serias reservas sobre Kefauver, ya que lo consideraban demasiado inconformista y que podría alienar a los principales electores demócratas. Los jefes del partido también sabían que Kefauver tenía problemas con el alcohol y relaciones extramatrimoniales.

Como resultado, los líderes del partido se unieron en torno al gobernador de Illinois Adlai Stevenson, que ni siquiera era candidato antes de que empezara la convención. Stevenson se presentó a una carrera perdedora pero respetable contra el inmensamente popular y probablemente imbatible Dwight D. Eisenhower. Además, la elocuencia e inteligencia de Stevenson inspiró a una generación de activistas del Partido Demócrata. No está mal para una elección de última hora en la convención.

Con la retirada de Biden, queda por ver si el nuevo candidato demócrata será un candidato fuerte o, si sale elegido, un buen presidente. Pero no hay razón para pensar que el inusual camino de este año hacia la nominación vaya a tener ningún efecto en esos resultados.

Por Philip Klinkner, James S. Sherman Professor of Government, Hamilton College

Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons.