Modelo tailandesa es atacada brutalmente en el metro de Nueva York [VIDEO]

Durante el miércoles 15 de diciembre, Bew Jirajariyawetch, una ciudadana tailandesa llegada recientemente a los Estados Unidos reveló a los medios de comunicación, que fue víctima de una brutal agresión y de robo en el metro de Nueva York, el pasado 22 de noviembre.

“Me alegro de seguir viva”, afirmó la joven aspirante a modelo en una conversación con The New York Post. La joven víctima que regresaba a casa después de asistir a un evento donde se presentaba la cantante tailandés Daboy Way; estaba en la estación del metro en Manhattan, en la estación 34th Street-Herald Square, informó Milenio.

Cuando cerca de las 4:00 de la mañana, sintió como su vida era amenazada cuando de manera insospechada un sujeto la abordo por la espalda, le tapó los ojos y la boca para luego tirarla al piso y arrastrarla a un lugar donde nadie los pudiera ver.

“Me golpeó. Se llevó mi bolso”. Ojalá hubiera podido gritar, agregó la mujer.

Toda la situación de violencia quedó filmada en las cámaras de seguridad de la estación, las cuales dejan ver cuando el agresor lanzó al piso a Bew y la golpeó en varias ocasiones. Ya tirada sobre el pavimento, la chica aduce que el victimario la manoseo en sus partes íntimas y luego huyo con sus pertenencias.

Thai model who just moved to NYC recalls horror of random subway attack https://t.co/ZxY30MSVCF pic.twitter.com/wim1lcApJj — New York Post (@nypost) December 17, 2021

El video termina con el registro de la chica sentada, aturdida y llevándose la mano a su cara totalmente llena de sangre. Luego alguien se acerca para prestarle ayuda. “No sé qué hubiera pasado”, si nadie me hubiera encontrado, dijo Jirajariyawetch.

Después de que esta solidaria persona llamara a la línea de emergencias para informar del ataque, la joven aspirante a modelo fue dirigida al Lenox Hill HealthPlex en Greenwich Village, donde fue atendida en sus lesiones de rostro.

Bew mostró en una fotografía que ella misma se hizo como su cara quedo moreteada y con coágulos de sangre en nariz y boca. Otra imagen mostró más moretones y sangre corriendo por sus piernas.

Bew recently moved to NYC from Thailand. She’s traumatized by the incident, but tonight she spoke bravely to @jimdolan7 hoping her voice will lead to an arrest. pic.twitter.com/wnjdl6FGJ0 — Sarah Y. Kim (@Syissle) December 16, 2021

Más tarde, las autoridades de la policía dieron a conocer las imágenes del sospechoso del asalto. En ellas se puede apreciar al agresor con el bolso, saltando un torniquete de otro control de metro, una zona poco transitada, tal vez al acecho de otra víctima.

Sobre este hombre no se ha establecido su identidad, por lo que la joven modelo ha pedido a la comunidad que “por favor, ayuden a atrapar a este individuo porque absolutamente nadie debería enfrentarse a una situación así. No quiero que esto le pase a nadie más”. Dijo la joven.

Mientras que su abogado en el caso, dijo que “hay que hacer justicia y tomar medidas para proteger los derechos de las personas que son víctimas de la violencia de forma desproporcionada y que a menudo están subrepresentadas legalmente”, declaró Eric Parnes, en un comunicado.

🚨WANTED-ROBBERY: 11/22/21 approx. 4AM, at 34 St Herald Sq Station @NYPDMTS Manhattan. The suspect grabbed a 23 Y/O female victim in a headlock & threw her down. On the ground he touched her private area & took her purse. Any info call at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/tqNI1YHDNS — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 23, 2021

Aumento de la violencia en la Gran Manzana

Según Actualidad, este ataque es el último de una sucesión de agresiones violentas que se vienen presentando en Nueva York. La Policía de la Gran Manzana informó de 60 casos de delitos graves en la semana anterior al asalto a Jirajariyawetch, en comparación con los 33 del mismo periodo del año 2020.

De hecho, informa este medio sobre un aumento del 27 % en los asaltos graves en el metro en lo que va de año en comparación con 2019: en 2021, se reportaron 408 asaltos graves (313 en el 2019), según los datos de la Policía. Mientras, las agresiones menores se han reducido casi en el mismo porcentaje.

🔵Una modelo tailandesa es atacada brutalmente en el metro de Nueva York Bew Jirajariyawetch, una tailandesa de 23 años que emigró recientemente a EE.UU., reveló el pasado miércoles a New York Post que fue víctima de una agresión y un robo en el metro neoyorquino pic.twitter.com/ZEQrKeq89n — diariotrv (@DiariotrvCom) December 17, 2021

Este año, la ciudad también ha visto un importante aumento de la violencia antiasiática, con 128 crímenes de odio contra personas de ascendencia asiática reportados por el Departamento de Policía de Nueva York hasta el pasado 28 de noviembre. En comparación, durante el mismo periodo de 2020 se tuvo constancia de menos de 30 delitos de este tipo.

Finalmente, la joven mujer a pesar de la mala experiencia vivida no declina de sus sueños de continuar con sus estudios de inglés y de modelaje en esta ciudad.

Dijo que ha vuelto a utilizar el sistema de tránsito, pero que: “Todavía es aterrador”. La valiente mujer espera que hablar ayude a la policía a identificar y arrestar al hombre que la atacó”.

Bew Jirajariyawetch, una tailandesa de 23 años que emigró recién, revela a New York Post que fue víctima de una agresión y un robo en el metro neoyorquino; en medio del significativo aumento de asaltos graves y violencia antiasiática. https://t.co/RE9sq2wqEg pic.twitter.com/pPeixIgyxW — Radio 580 Nicaragua (@radio580nic) December 18, 2021

