Bernie Sanders se hace viral – MEMES

Sin imaginarse Bernie Sanders se hizo viral este 20 de enero. Durante la vestidura de Joe Biden, el senador de Vermont, de 79 años, llamó la atención por su vestimenta y su guantes multicolores. Un fotógrafo capto el momento en que Sanders está sentado en una silla con los brazos y las piernas cruzadas, que automáticamente se convirtió en la imagen perfecta para crear memes.

El cineasta e influencer New York Nico se puso rápidamente a trabajar publicando imágenes de Sanders. Abajo puedes ver algunos memes que andan dando vueltas en las redes.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Mientras tanto, otros insertaron digitalmente al socialista en imágenes, películas y programas de televisión icónicos: sentado en un banco junto a Forrest Gump, posando en “Star Wars” y sentado en el trono de “Game of Thrones”.

The best Bernie memes I saw pic.twitter.com/mwq6stLV7Z

— David Leavitt (@David_Leavitt) January 21, 2021