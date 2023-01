Benjamin Obadiah Foster: Sospechoso de secuestrar y torturar a una mujer en Oregon

Benjamin Obadiah Foster es un hombre de Oregón buscado por el Departamento de Policía de Grants Pass por cargos de secuestro, asalto e intento de asesinato. Foster podría estar usando aplicaciones de citas para evitar la captura, según la policía. Foster está acusado de golpear “severamente” a una mujer en una casa el 24 de enero de 2023, dijo la policía en un comunicado de prensa. La víctima fue identificada en una campaña de GoFundMe como Justine Siemens, de 35 años.

Foster, de 36 años de edad, fue arrestado previamente en Nevada en 2019 luego de ser acusado de mantener cautiva a su novia en Las Vegas durante dos semanas, según Las Vegas Review-Journal. La policía dijo que Foster estaba paranoico porque su novia lo estaba siguiendo, informó el periódico. El Review-Journal escribió, “la cabeza de la mujer había sido afeitada y uno de sus dedos quemado con lejía. Cuando logró escapar, tenía siete costillas rotas, dos ojos morados y moretones en las muñecas y los tobillos”.

En el caso de Oregón, la policía de Grants Pass escribió en un comunicado de prensa: “El martes a las 6:52 p.m., los oficiales de policía de Grants Pass respondieron a una residencia en la cuadra 2100 de Shane Way con respecto a un asalto. Al llegar, los oficiales encontraron a una víctima femenina que había sido atada y golpeada severamente hasta dejarla inconsciente. La víctima fue transportada a un hospital del área en estado crítico”. Los investigadores entonces Foster, de Wolf Creek, Oregón, como sospechoso.

La policía de Grants Pass agregó que cumplieron una orden de arresto el 29 de enero con la ayuda del SWAT de la Policía Estatal de Oregón, la Oficina del Sheriff del Condado de Josephine y “socios federales” en la cuadra 1300 de Sunny Valley Loop en Wolf Creek para tratar de arrestar a Foster por intento de asesinato. cargos “Después de una larga persecución, Foster evadió la captura y probablemente recibió ayuda para huir del área. Numerosos elementos de evidencia, incluido el Nissan Sentra 2008 de Foster, fueron incautados durante la búsqueda”, dijo la policía.

“El Departamento de Policía de Grants Pass ha establecido un Tip-Line y está ofreciendo una recompensa de $2,500.00 por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de Benjamin Obadiah Foster”, dijo la policía en el comunicado de prensa. “Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la línea de información de la policía de Grants Pass al 541-237-5607. Los ciudadanos no deben acercarse a este sospechoso extremadamente peligroso y llamar al 9-1-1”.

Esto es lo que necesita saber sobre el sospechoso de tortura de Oregon, Benjamin Obadiah Foster:

1. Benjamin Obadiah Foster podría estar usando aplicaciones de citas para ‘contactar a personas desprevenidas que pueden ser atraídas para ayudar con’ su ‘escape o potencialmente como víctimas adicionales’

La policía de Grants Pass dijo en el comunicado de prensa: “La investigación ha revelado que el sospechoso está utilizando activamente aplicaciones de citas en línea para contactar a personas desprevenidas que pueden ser atraídas para ayudar con la fuga del sospechoso o potencialmente como víctimas adicionales.

La policía agregó: “El Departamento de Policía de Grants Pass quiere que la comunidad esté más segura mientras este depredador sigue prófugo y también advirtió que cualquier persona que ayude a Ben Foster a escapar enfrentará un posible enjuiciamiento”.

Según la policía, “Durante la búsqueda, los investigadores arrestaron a Tina Marie Jones, de 68 años, de Wolf Creek, por obstaculizar el enjuiciamiento. Fue alojada en la Cárcel del Condado de Josephine”. La policía no dio a conocer ninguna información adicional sobre Jones, incluida la forma en que dicen que ayudó a Foster y cuál es su relación, si corresponde. The Associated Press informó que Jones siguió a Foster a un área remota en Wolf Creek y después de que intencionalmente condujo su automóvil por un terraplén, lo llevó a otra propiedad.

2. Foster es acusado de ‘torturar intencionalmente’ a la víctima de Oregón y dejarla ‘en un lugar donde no era probable que la encontraran’, dicen las autoridades

Según The Oregonian, el fiscal de distrito del condado de Josephine, Joshua Eastman, escribió en documentos judiciales que Foster está acusado de “torturar intencionalmente” a la víctima y luego la dejó “en un lugar donde no era probable que la encontraran”.

En una conferencia de prensa, el jefe de policía de Grants Pass, Warren Hensman, dijo a los periodistas que Foster y la víctima tenían una “relación doméstica anterior”, pero no proporcionó detalles adicionales cuando se le preguntó sobre el alcance de su relación. Foster tampoco respondió cuando se le preguntó si la víctima y Foster trabajaban juntos en un negocio en Grants Pass.

Hensman dijo en la conferencia de prensa del 26 de enero: “Estamos muy concentrados en capturar a este hombre y llevarlo ante la justicia. Esta es una operación de manos a la obra. … Estamos utilizando toda la tecnología disponible para localizar a este hombre, y lo dejaré así”.

Hensman agregó: “Este es un evento muy serio, un asalto brutal a uno de nuestros residentes que tomamos muy en serio. Y no descansaremos hasta capturar a este individuo”.

3. Benjamin Foster fue acusado de golpear y mantener cautiva a su entonces novia durante dos semanas en Las Vegas en 2019 y cumplió dos años y medio en prisión después de aceptar un acuerdo con la fiscalía

Según los registros judiciales del condado de Clark, Nevada, vistos por Heavy, Foster fue acusado en octubre de 2019 de secuestro en primer grado que resultó en daños corporales sustanciales, coerción con fuerza, asalto con un arma mortal y agresión doméstica con estrangulamiento.

El Review-Journal, citando documentos judiciales, informó en 2019 que Foster fue acusado de retener a su entonces novia en su apartamento en contra de su voluntad desde el 16 de septiembre hasta el 2 de octubre, cuando escapó durante un viaje en el que él le permitió acompañarlo a la tienda de comestibles. El periódico escribió:

Durante las próximas dos semanas, según el informe, Foster, a veces armado con un cuchillo y otras veces armado con lo que la mujer describió como una pequeña pistola marrón, amenazó con matarla. Le dijo a la policía que la golpearon, la obligaron a comer lejía, la estrangularon hasta dejarla inconsciente y la ataron por las muñecas y los tobillos con una combinación de bridas y cinta adhesiva. A veces, sus manos se adormecían, dijo, debido a que sus muñecas estaban atadas con tanta fuerza. La mujer también le dijo a la policía después de su fuga que le afeitaron la mitad de la cabeza un día durante su cautiverio y la otra mitad al día siguiente. Cuando no estaba atada, afirmó, Foster requería que sus manos “estuvieran en contacto constante con el cuerpo de Foster”, según el informe, y no se le permitía usar libremente el baño.

Según los registros judiciales, Foster se declaró culpable en agosto de 2021 de un delito grave de agresión y un delito menor de violencia doméstica. Fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero ya había cumplido más de dos años en la cárcel en espera de juicio, según muestran los registros. Fue puesto en libertad el 3 de abril de 2021, según los registros del Departamento Correccional de Nevada obtenidos por Heavy.

4. Foster, quien se ha entrenado en MMA, también fue arrestado por un cargo de violencia doméstica en 2018 y estaba cumpliendo una sentencia de cárcel suspendida por un cargo de armas cuando fue arrestado en el caso de Las Vegas

Foster también fue arrestado por cargos de violencia doméstica en 2015 y 2018, según los registros judiciales del condado de Clark. El caso de 2018, un cargo de estrangulamiento, se combinó con su caso de 2019, según los registros judiciales. El caso de delito menor de violencia doméstica de 2015 fue puesto en libertad.

Foster fue acusado en noviembre de 2018 de portar un arma oculta sin permiso, un delito menor grave, y recibió una sentencia suspendida en enero de 2019 de 30 días de cárcel junto con servicio comunitario y una orden de “no meterse en problemas”, según registros judiciales. mostrar. Todavía estaba cumpliendo esa sentencia en el momento del caso de secuestro de 2019 en octubre de 2019, según muestran los registros.

Según el artículo del Review-Journal de su arresto de 2019, Foster se ha entrenado en artes marciales mixtas. El periódico no proporcionó ningún otro detalle sobre su formación o experiencia en MMA. Foster es originario de Oregón, según los registros públicos.

5. La víctima permanece en la UCI con el cuello roto y múltiples fracturas en la cara, según un GoFundMe creado para ayudarla

Según una recaudación de fondos de GoFundMe creada para ayudar a la víctima, Justine Siemens, “Justine, una mujer hermosa y una fuerza en este mundo, y nuestra comunidad fue brutalmente golpeada casi hasta la muerte el martes por la noche 24/1/23 por un ser humano enfermo y muy perturbado. con el nombre de Benjamin Obediah Foster de 36 años, ahora está prófugo mientras nuestra amada Justine se aferra a la vida con soporte vital con el cuello roto y múltiples fracturas en la cara y otras áreas en Medford”.

GoFundMe agrega: “Justine tiene una hipoteca y múltiples facturas y ahora una AMPLIA factura de hospital en este momento, y en este momento se desconocen sus habilidades cognitivas y su tiempo de curación puede ser de más de años. Mucho queda incierto en este punto”.

La campaña dice: “Todo lo que podemos hacer es orar para que todos podamos ver la sonrisa de Justine y podamos hacer que la actitud ilumine la habitación algún día… ella siempre es tan positiva y llena de diversión. Lo que le hicieron a ella es indescriptible, por favor ahorre lo que pueda, incluso si solo un dólar por cada centavo puede ayudarla”.

