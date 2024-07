¿Jennifer Garner está ayudando a Ben Affleck a arreglar su matrimonio?

Jennifer Garner está ayudando a su exmarido Ben Affleck a superar la confusión en su matrimonio con Jennifer López y quiere que él salve su matrimonio porque ella todavía lo ama, según un informe del 30 de junio en OK! Revista.

Una fuente le dijo a la revista que Garner siempre albergará sentimientos por Affleck, quien es el padre de sus tres hijos. Según ¡OK!, Garner lo está “animando” a “salvar” su matrimonio con Jennifer López.

“Él sigue siendo el padre de sus hijos y ella hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo en esta difícil transición”, dijo la fuente a OK!. “Ella siempre amará a Ben. Eso es un hecho.”

Ben Affleck y Jennifer López no han confirmado una separación. Sin embargo, TMZ informó a principios de junio que la pareja ya no vive junta y está tratando de vender su casa conyugal. Affleck sacó sus pertenencias de la mansión mientras Jennifer López estaba de vacaciones sin él en Europa, informó la revista People.

Jennifer Garner quiere asegurarse de que Ben Affleck se mantenga sobrio, dice la fuente

Una de las razones por las que Garner está ayudando a Ben Affleck con los problemas matrimoniales es porque quiere asegurarse de que no vuelva a tomar botella, según OK!.

“Jen tiene un complejo de salvador. Ella sacrificará sus propias necesidades. . . para asegurarme de que Ben esté bien”, dijo la fuente a la revista. “Ella lo ayudó a estar sobrio antes. Ella siente que es su deber mantenerlo así”.

A pesar de su continuo amor por él, Garner quiere que él salve su matrimonio con Jennifer López, según la fuente de la revista.

“Ella apoya plenamente su relación y no quiere nada más que él sea feliz”, dijo la fuente a OK!. Sin embargo, una fuente le dijo anteriormente a OK! que Jennifer López está “furioso con todos los miembros del equipo Ben, incluidos Matt Damon y Jen”, por ponerse del lado de Affleck.

Ese informe también decía que Jennifer López estaba molesta con la madre de Affleck, Christine. “La relación de J.Lo con Christine siempre ha sido tensa”, dijo la fuente a OK!. “Christine es muy cercana a la primera esposa de Ben, Jennifer Garner, y cree que él cometió el mayor error de su vida al dejarla ir”.

Affleck fue visto visitando la casa de Garner el Día del Padre, informó DailyMail.com, mientras Jennifer López lo saludó en su página de Instagram, refiriéndose a él como “nuestro héroe”.

El novio de Jennifer Garner no está contento con la atención que le está mostrando a Ben Affleck, dicen los informes

Mientras tanto, DailyMail.com informó que John Miller, el actual novio de Garner, no está entusiasmado con la atención que ella le está mostrando a Affleck porque cree que los problemas de Affleck no son “responsabilidad de Jen”.

“Él se preocupa profundamente por Ben y se compadece de lo que está pasando con Jennifer, pero eso no significa que Jen deba ser quien arregle los problemas de su exmarido con su actual esposa. Eso no tiene sentido para nadie”, dijo la fuente a DailyMail.com.

“Jen es una mujer y madre tan cariñosa y maravillosa y no hay nada más que una profunda amistad y un vínculo entre ella y Ben”, añadió la fuente a DailyMail.com.

La fuente continuó: “John no quiere nada más que Ben esté bien, pero no es responsabilidad de su novia hacerle de niñera. Eso lo debe descubrir Ben por su cuenta y su esposa debe manejarlo. No es responsabilidad de Jen y él se lo ha dicho”.

Esta es la versión original de Heavy.com

