Jack y Cristina Wagner crean beca en memoria de su hijo: ¿De qué consiste?

La estrella de Hallmark, Jack Wagner, ha guardado silencio desde la trágica muerte de su hijo Harrison. Él y la madre de Harrison, Kristina Wagner, acaban de tomar medidas públicas por primera vez estableciendo una beca a nombre de Harrison a la que cualquiera puede donar.

La beca ayudará los jóvenes con problemas de adicción

Jack y su ex esposa Kristina Wagner no han hablado públicamente desde la muerte de su hijo Harrison. La creación de esta beca es su primera declaración pública desde su muerte. Un amigo de la familia le dijo a People que no solo querían hacer algo en honor a su hijo, sino que también querían marcar la diferencia en la vida de otras personas al mismo tiempo.

“Quieren poder ayudar a otras personas y hacer algo que marque la diferencia, así como honrar a su hijo, Harrison”, dijo el allegado.

Según el sitio web de New Life House Recovery, Jack y Kristina crearon personalmente la “Beca Harrison Wagner” en su honor.

El sitio web señaló: “Todos los fondos donados al Fondo de Becas Harrison Wagner se utilizarán para ayudar directamente a los jóvenes a pagar su alquiler o una parte de su alquiler que de otro modo no podrían pagar para ser tratados en New Life House”.

El sitio web de la beca dice que Harrison “perdió su batalla contra la adicción”

El sitio web de New Life House Recovery señaló que Harrison murió a causa de su batalla contra la adicción. Antes de esto, no se habían hecho declaraciones públicas que detallaran la causa de la muerte de Harrison.

El sitio web compartió: “Harrison era un joven brillante y exuberante cuya sonrisa iluminaba cualquier habitación en la que se encontraba. Ha dejado atrás a muchos hombres y familiares que lo amaban profundamente. Estamos desconsolados porque lamentablemente perdió su batalla contra la adicción y esperamos que la memoria de Harrison siga viva a través de esta beca y ayude a otros jóvenes a obtener ayuda para luchar contra su adicción, una ayuda que de otro modo no podría permitírsela”.

No se ha revelado una causa oficial de muerte para Harrison. Un portavoz de la Oficina Forense de Los Ángeles le dijo a People que la “causa de muerte de Harrison Wagner se aplaza”, lo que significa que se necesitan más pruebas y estudios después de la autopsia para determinar por qué murió.

Harrison Wagner fue encontrado muerto a la edad de 27 años en un estacionamiento de Los Ángeles.

Según Soaps in Depth, Jack y Kristina tienen dos hijos: Harrison, de 27 años, y Peter, de 32. Jack y Kristina Wagner se divorciaron en 2006 después de estar casados durante 12 años. Kristina ha sido estrella invitada en “When Calls the Heart” en Hallmark, donde Jack Wagner interpreta a uno de los personajes principales.

Harrison Wagner había trabajado como productor musical y DJ en Los Ángeles, compartió Soaps in Depth. Amigos y seguidores han respondido en masa a su última publicación de Instagram para compartir su angustia y sus condolencias a la familia.

Una persona escribió: “Lo siento mucho… vuela alto dulce Harrison… 🙏🏻”

Cómo donar a la beca Harrison Wagner

Según el sitio web de New Life House Recovery, cualquier persona interesada puede donar al fondo de becas visitando el enlace de Square aquí.

La página de donaciones dice: “Este fondo de becas es en memoria de Harrison Wagner. Se le echará de menos para siempre y el tiempo que pasó con nosotros será apreciadoeternamente. New Life House es un hogar de recuperación a largo plazo y específico para cada edad, que ha estado ayudando a jóvenes a recuperarse desde 1985. Con un enfoque en la comunidad y un profundo cambio interno, New Life House ayuda a los hombres de entre 18 y 35 años a tener una segunda oportunidad”.

En la página de pago, puedes elegir cualquier cantidad de donación.

New Lifehouse también señaló que puede llamar al 888-357-7577 si tiene un ser querido que necesita atención pero no puede pagar el programa.

