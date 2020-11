Barack Obama confesó a Isabel Allende el peor momento de su vida

Barack Obama está promoviendo su nuevo libro “A Promised Land” o “Una tierra prometida” y para llegar a los latinos participó en una entrevista con la escritora chilena Isabel Allende, en exclusivo para “Despierta América”.

El exmandatario le abrió las puertas de su corazón a Allende, de quien se declaró fan y, entre otras cosas, le habló del peor momento de su vida. Fue una situación con la que se pueden identificar todos los que viven lejos de la familia.

Obama fue muy simpático

En su charla con Allende, el exmandatario estuvo encantador. La conversación fue en inglés, con traducción para la audiencia. Tanto Obama como la escritora se veían felices de estar charlando, a pesar de que todo fue a través de una llamada por video, en respeto a las normas de contención de la pandemia.

Sin ningún aparente interés por ocultar sus fracasos, el expresidente habló sobre sus fracasos en cuanto a inmigración, control de armas y sus relaciones amargas con el congreso, controlado por los republicanos durante seis de los ocho años de su gobierno.

También contó como en su libro se expande sobre su relación con su esposa Michelle Obama y sus hijas Sasha y Malia. También habló de sus mejores y peores momentos como persona y como presidente.

El peor momento es dolorosísimo

“Al hablar de los momentos más oscuros (de mi vida) obviamente escribí sobre la pérdida de mi madre. Ella era muy joven, tenía seis años menos de los que yo tengo ahora y murió cuando estaba en mi primera campaña política. Ella estaba en Hawaii y yo traté de regresar lo más rápido posible, pero murió antes de que yo pudiera llegar. Escribí sobre la verguenza y el profundo dolor de no poder estar con ella en esos últimos momentos”, dijo Obama.

Stanley Ann Dunham, la mamá de Barack Obama, murió a los 52 años, víctima de cáncer de ovarios. El ex mandatario la ha definido como “una de las principales influencias en mi vida”. De hecho, sus papás solo estuvieron juntos hasta que el ex presidente tenía dos años. De adulto, Obama solo vio a su papá dos veces.

Los días más negros como presidente

Obama también recordó el peor momento de su mandato. Con una mirada de tristeza parecida a la que exhibió en aquel momento, el ex presidente habló de cuando “20 niños de seis años fueron asesinados en la escuela primaria de Sandy Hook, durante mi segundo período. De eso hablaré en la segunda parte de mi libro. Fue una época terrible, la violencia con armas de fuego sin sentido que le robó la vida a esos niños hermosos y el hecho de que el congreso no hizo nada al respecto, a pesar de que tanto yo como los padres de esos niños trataron de convencerlos de que había que controlar la violencia con las armas”, relató el ex presidente.

“Pero para mí, ese episodio así como todos los más difíciles de mi presidencia, me permitió conocer a gente maravillosa”, subrayó.

Una tierra prometida

El primer volúmen de las memorias de Barack Obama es el tercer libro del ex presidente. El segundo volúmen aun no tiene fecha de publicación.

Obama ha titulado la versión en español como “Una tierra prometida” y puede comprarse por $17.49 en Amazon.