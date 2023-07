¿Los bancos están abiertos o cerrados el día festivo del 4 de julio de 2023?

¡Feliz 4 de julio! Muchas empresas cierran sus puertas durante los días festivos federales para permitir que los empleados tengan la oportunidad de celebrar ¿Qué significa eso para los bancos y el mercado de valores?

Esto es lo que necesita saber:

Los bancos están tradicionalmente cerrados el 4 de julio

Las sucursales bancarias locales suelen estar cerradas durante los días festivos federales, incluido el 4 de julio. Según News Journal Online, los bancos que mantienen sus puertas cerradas hoy incluyen:

• Bank of America

• BBVA

• BMO Harris Bank

• Chase

• Citizens Bank

• City National Bank

• First Citizens Bank

• HSBC

• Huntington

• KeyBank

• M&T Bank

• PNC Bank

• Regions

• Santander Bank

• TD Bank

• Truist Bank

• Union Bank

• U.S. Bank

• Wells Fargo

• Westfield Bank

• Zions Bank

Si no ve su banco en la lista, es una buena idea llamar a su sucursal y confirmar si está abierta antes de visitarla.

La mayoría de los bancos siguen el calendario de vacaciones establecido por el sistema de la Reserva Federal. Además del Día de la Independencia, ese calendario incluye el Día de Año Nuevo, el Cumpleaños de Martin Luther King, Jr., el Cumpleaños de Washington, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia Nacional del 16 de junio, el Día del Trabajo, el Día de la Raza (el Día de los Pueblos Indígenas a menudo se celebra en su lugar), Día de los Veteranos, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Todavía puede retirar efectivo de un cajero automático en días festivos federales. También puede programar pagos en línea y acceder a sus cuentas bancarias en línea.

Sin embargo, las transacciones que incluyen pagos de depósito directo no se procesarán hasta mañana, según explica The Balance. Si realiza compras hoy, es probable que el saldo de su cuenta no se actualice hasta después del inicio de operaciones mañana también.

El mercado de valores reabrirá el miércoles 5 de julio

Si esperaba hacer un intercambio hoy, tendrá que ser paciente. El mercado de valores de EE.UU. está cerrado por vacaciones. El comercio regular se reanudará mañana, 5 de julio. La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y el Mercado de Valores Nasdaq están abiertos regularmente de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. ET.

El Día de la Independencia es un feriado del mercado de valores de EE.UU., durante el cual el mercado de valores de EE.UU., incluido el Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), está cerrado. Esto significa que cuando el mercado cierre este año a la 1:00 p. m., hora del este, el lunes 3 de julio, no volverá a abrir hasta el miércoles 5 de julio. Este día libre de operaciones da tiempo para conmemorar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Aunque cerró por el Día de la Independencia el martes 4 de julio, el mercado de valores volverá a abrir y tendrá un horario de negociación activo el 5 de julio, a partir de las 9:30 a.m., hora del Este.

