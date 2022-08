Balean a anciana de 73 años cerca del Zoológico de El Bronx: ¿Quién la atacó?

La violencia con armas de fuego entre pandillas en la ciudad de Nueva York sigue siendo de gran preocpación entre autoridades y residentes de los cinco condados de la Gran Manzana.

Y en un hecho que nuevamente generó nerviosismo entre vecinos del condado de El Bronx, uno de los más golpeados con hechos violentos de las pandillas, una anciana de 73 años se convirtió en una de las víctimas más recientes. Hace tres semanas otra mujer fue herida de bala en la espalda en esa misma área.

Así lo reportó la policía del NYPD, de acuerdo a un informe del periódico El Diario NY, donde se reveló que la adulta mayor fue objeto de una bala pérdida, el martes a las 4:20 de la tarde, según la policía, mientras se encontraba frente al edificio en el que vivía en el llamado Condado de la salsa.

NYPD officers get into shootout with gunmen who opened fire on Queens house party NYPD detectives got into a shootout with a group of suspects who had opened fire on a house part in Queens late Friday night. Subscribe to FOX 5 NY: youtube.com/fox5ny?sub_confirmation=1 Watch FOX 5 NY Live: fox5ny.com/live FOX 5 NY delivers breaking news, live events, investigations, politics, entertainment, business news and local stories from New York… 2022-08-06T22:24:35Z

El citado medio manifestó con suma preocupación que el incidente ocurrió muy cerca del Zoológico de El Bronx, sitio ampliamente concurrido por familias y niños.

De acuerdo a lo revelado por la policía, la mujer fue alcanzada por el proyectil mientras estaba sentada afuera de su vivienda y se registró el tiroteo entre pandillas rivales, donde se dispararon por lo menos 12 balas, a plena luz del día.

El Diario NY identificó a la víctima como Lorreine Matthews, de quien se informó la bala la alcanzó en el tobillo en la dirección 725 Garden Street.

La policía está buscando a dos hombres que iban abordo de un automóvil sedán negro, de donde fueron disparadas las balas.