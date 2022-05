Avishay Elbaz, el adolescente que quemó vivo a otro de la serie Our Boys: ¿existió?

Avishay Elbaz es un personaje central en la miniserie de televisión de HBO Our Boys.

La serie se basa en la historia real del desgarrador asesinato de tres adolescentes israelíes y el asesinato en represalia de Mohammed Abu Khdeir. ¿Quién es Avishay Elbaz y qué papel jugó en la vida real? Siga leyendo para obtener más información. Solo una advertencia: este artículo tendrá spoilers de la serie, en caso de que no sepas lo que sucedió.

Avishay Elbaz se basa en una persona real cuyo nombre nunca se hizo público

Avishay Elbaz es un personaje parcialmente ficticio basado en una persona de la vida real que fue condenada por asesinato, pero cuyo nombre nunca se hizo público. En la foto de arriba se puede ver al joven de 16 años que fue condenado escondiendo su rostro de la cámara.

El tío del adolescente, Yosef Haim Ben David, fue declarado culpable y confesó el horrible asesinato de Mohammed Abu Khdeir. Abu Khdeir fue secuestrado y quemado vivo. Ben David fue declarado culpable del asesinato y condenado a cadena perpetua más 20 años por secuestro.

Dos de los sobrinos de Ben David también fueron condenados por asesinato, informó Times of Israel. Uno de los menores tenía 17 años en el momento del crimen y fue condenado por ayudar activamente en el secuestro y asesinato, incluido el vertido de gasolina en Abu Khdeir, informó The Times of Israel. El segundo, que tenía 16 años en el momento del crimen, fue declarado culpable de ayudar en el asesinato.

Los nombres de los dos adolescentes nunca se dieron a conocer públicamente debido a la edad que tenían cuando cometieron los delitos, informó Haaretz. Va en contra de la política israelí hacer públicos los nombres de los menores. Debido a esto, Avishay Elbaz es un nombre ficticio basado en una persona de la vida real.

Las sentencias de los adolescentes fueron un caso excepcional entre los menores en Israel

El joven de 17 años fue sentenciado a cadena perpetua y el joven de 16 años fue sentenciado a 21 años. En el momento de su sentencia, The Times of Israel señaló que las sentencias tan largas son raras para los menores.

Uno de los adolescentes era de Jerusalén y el otro de Beit Shemesh, informó Israel National News. Se sospechaba que los dos y Ben David formaban parte de ataques incendiarios contra automóviles palestinos.

El asesinato fue brutal, informó The Guardian. Los tres habían decidido que iban a matar a un árabe y tenían listos cables, gasolina y otros materiales. Habían intentado secuestrar a un niño de siete años en el este de Jerusalén el día anterior, pero su madre detuvo el secuestro. Finalmente eligieron a Abu Khdeir al azar.

El tribunal israelí también ordenó que los dos adolescentes pagaran a la familia de Abu Khdeir 7.700 dólares cada uno, informó Newsweek.

En febrero de 2018, el tribunal israelí confirmó las condenas de los tres, según informó The Jerusalem Post. Los abogados de los adolescentes argumentaron que solo estaban tratando de maltratar a Abu Khdeir, pero que nunca tuvieron la intención de matarlo. La declaración de culpabilidad fue rechazada y se confirmaron las condenas.