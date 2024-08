Avión se estrella en Brasil y mueren 61 personas – IMÁGENES FUERTES

Un avión que transportaba a 57 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación se estrelló este viernes en Brasil. Todas las personas abordo fallecieron, confirma portavoz de la aerolínea.

El desastre aéreo fue filmado por varios personas testigos del trágico momento. Las redes sociales se llenaros de varios videos que muestran al avión girando descontroladamente mientras caía. Las imágenes son fuerte e impresionantes. Abajo pueden ver videos tomados de diferentes de ángulos en el momento de la tragedia.

La aerolínea VOEPASS dijo que su avión, un bimotor turbohélice ATR 72, se dirigía al aeropuerto internacional Guarulhos de Sao Paulo con 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo cuando se estrelló en Vinhedo. El avión cayó en el patio de una casa, hasta ahora no han confirmado si hubo víctimas entre los residentes del vecindario, pero testigos en el lugar aseguran que no.

“La compañía lamenta informar que las 61 personas a bordo del vuelo 2283 murieron en el lugar”, dijo VOEPASS en un comunicado. “En este momento, VOEPASS está priorizando la prestación de asistencia irrestricta a las familias de las víctimas y colaborando efectivamente con las autoridades para determinar las causas del accidente”.

Awful. Different angle of the #Brazil #planecrash One of my biggest fears. pic.twitter.com/laXf9nzii3

#Unbelievable A man wasn’t allowed to board the plane that just crashed in Vinhedo, São Paulo, Brazil because he was LATE. After arguing with the gate agent, he ended up hugging him upon hearing the plane had crashed#SãoPaulo #Brazil #PlaneCrash https://t.co/0gkLn1PpfP pic.twitter.com/D8I2yb0Z3k

