Identifican a la pareja que se suicidó en Massachusetts

Loren Marino y Austin Amaral fueron identificados como las dos personas que fueron encontradas muertas a tiros dentro de una casa en Haverhill, Massachusetts, el 3 de marzo, en lo que el fiscal de distrito llama un asesinato-suicidio.

Según un comunicado de prensa del fiscal de distrito de Essex, se confirmaron las identidades de “dos personas encontradas muertas en una casa de Haverhill el domingo por la noche” el 3 de marzo.

El 3 de marzo, poco antes de las 6 p. m., agentes del Departamento de Policía de Haverhill acudieron al 195 de Broadway en Haverhill “para un control de bienestar”.

A su llegada, los agentes “localizaron a Loren Marino, de 24 años, de Haverhill, y a Austin Amaral, de 24 años, de North Providence, Rhode Island. Ambos individuos fallecieron por heridas de bala en un aparente asesinato-suicidio”.

La investigación preliminar “sugiere que los dos fallecidos habían estado en una relación de noviazgo”, dice el comunicado. Dice que la investigación “sigue activa y en curso”.

Esto es lo que necesita saber:

La página de Facebook de Loren Marino la describe como una ‘futura enfermera registrada’

La página de Facebook de Loren Marino la describe como “Futura RN 💉” y dice que vivía en Providence, Rhode Island y era del este de Providence, Rhode Island. Estaba en una “relación con Austin Amaral”, dice su página.

Ella esperaba con ansias el futuro. “¡¡Entrando al nuevo año con una gran bendición!! Muy orgulloso de mí mismo. El trabajo duro realmente vale la pena ❤️❤️❤️ ¡¡¡Saluda al nuevo propietario de una Grand Cherokee 2023!!!” Loren Marino escribió en Facebook en diciembre de 2023.

Ella compartió muchas fotos de sus perros y escribió: “¡¡¡Feliz día nacional del perrito a mis bebés !!!!! ¡Estos dos son lo mejor que me pudo haber pasado y estoy muy feliz de tenerlos en mi vida! ¡¡¡Mi luz del sol no viene del cielo sino del amor en los ojos de mi perro!!!”

La página de Loren Marino estaba vinculada a la de Amaral, pero no había fotos ni publicaciones visibles en su página de Facebook.

Los homenajes fluyeron para Loren Marino, y su hermano la llamó “leal hasta el extremo” y “tan hermosa como un ramo de flores”

Gary Levesque Jr. escribió en Facebook: “Mi dulce hermana Loren Marino, fuiste una luz tan brillante en este mundo. Duro como un clavo, afilado como una tachuela, leal hasta el extremo y tan hermoso como un ramo de flores. Te extrañaremos a diario, nunca entenderé el acto sin sentido que te alejó de nosotros. Te celebraré y te llevaré conmigo todos los días. Te amo niño”.

Añadió en otra publicación: “¡Por favor, ayúdenme a encontrar un buen hogar para los perros de mis hermanas (pareja unida)!”

Jess Costa escribió: “Conoce a Darla (4 años) y Spanky (2 años). Pertenecen a mi prima que perdimos trágicamente anoche en un acto sin sentido. Dolla y Sparky eran sus hijos, ella los adoraba absolutamente, y ahora necesitamos ayuda para encontrarles a alguien que pueda brindarles lo mismo. Ya tengo 4 perros aquí y realmente no puedo aceptarlos, pero lo haré si es necesario. ” La publicación ahora tiene el título “♥️SEGURO Y COLOCADO♥️”

Una mujer escribió: “Quiero aprovechar este momento para decir que nada de lo que pueda decir hará que las cosas se sientan mejor o bien… He estado sentada tratando de encontrar las palabras, pero no importa cuántas veces lo intente, no se vuelve más fácil. Todavía me sorprende estar escribiendo esto ahora mismo… pero ayer todos perdimos a una gran persona con una gran alma, uno de mis mejores amigos”.

Otro miembro de la familia escribió: “Absolutamente devastada por tener que escribir sobre el fallecimiento de mi primo pequeño Loren Marino. Su vida fue trágicamente truncada por manos de un cobarde. Será recordada por su personalidad fuerte, tonta e independiente que todos conocían y amaban. La extrañaremos todos los días. Nuestra familia siempre estará incompleta”.

