¿Quién es Laura Voepel, la madre del autor del tiroteo en club gay de Colorado?

Laura Voepel es la madre del autor del tiroteo en masa acusado de Colorado Springs, Anderson Lee Aldrich.

También es hija de Randy Voepel, un asambleísta estatal republicano saliente en California.

La policía de Colorado dice que Aldrich, de 22 años, ingresó al Club Q, que es un club nocturno que sirve a la comunidad LGBTQ, y abrió fuego con un rifle largo, matando a cinco personas. Otros 25 resultaron heridos. Aldrich fue sometido por clientes y está en el hospital. Su motivo no está claro, pero el club calificó el tiroteo masivo como un “ataque de odio”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Voepel trabajó como ingeniera de soporte

Según su página de LinkedIn, Laura Voepel trabajaba como ingeniera de soporte para una empresa de Colorado Springs llamada Tek Experts.

“Habilidades: Facturación de clientes · Reembolsos · Satisfacción del cliente · Superación de cuotas · Gestión emocional · Visio · HTML5”, escribió.

Anteriormente fue líder de ventas en Chico’s FAS, Inc., gerente en Sopranos Italian Fine Dining y directora de ventas de Urban Worx.

Se ofreció como especialista en boletines de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, según su página de LinkedIn, que dice que sus responsabilidades incluían “Detalles/fotos de actividades y eventos del barrio. Cubro los eventos y los publico en el tablón de anuncios del barrio para todos los miembros”.

Voepel afirma tener un puntaje de prueba de 153 de Mensa International. Tiene un certificado de la Asociación de Bebidas Alcohólicas de Texas, dice su página de LinkedIn.

2. El papá de Laura causó controversia con sus comentarios sobre los ataques del 6 de enero

Un artículo del 12 de enero de 2021 en el San Diego Union-Tribune informó que “los capítulos de California de un grupo centrado en la seguridad nacional” pedían la expulsión del representante estatal Randy Voepel, republicano por Santee, debido a los comentarios que hizo en el días después de los atentados del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Esto es Lexington y Concord. Primeros disparos contra la tiranía”, dijo Voepel, según el periódico. “La tiranía seguirá después del juramento de Biden el 20 de enero”.

El Union-Tribune señaló que Voepel “luego tuiteó que condenaba la violencia y la anarquía”.

“Lo que quise decir con Lexington y Concord fue que así lo verían algunas personas”, explicó Voepel al periódico, y agregó que encontró vergonzosos los ataques del 6 de enero.

“La izquierda tiene sus locos y la derecha tiene sus locos, y no apoyo a ninguno de los dos”, dijo Voepel. “Apoyo la Primera Enmienda y la capacidad de protestar, siempre que se mantenga en paz”.

En Facebook, la mamá de Aldrich saludó a Randy Voepel, refiriéndose a él como “papá”. En una publicación de Facebook, escribió: “Sigue trabajando papá~~ Trabajas duro para mejorar nuestras vidas y muchos de nosotros nos damos cuenta”.

Los registros de divorcio en Ancestry.com confirman que Randy Voepel está divorciado de la madre de Laura, Pamela Pullen. Laura Voepel también tiene otro hijo, según su página de Facebook.

Después de que Heavy informara sobre el vínculo familiar, el Denver Gazette también confirmó que Aldrich es nieto de Randy Voepel.

Randy Voepel es exalcalde de California y miembro del concejo municipal. Perdió su escaño en las primarias republicanas en agosto debido a la redistribución de distritos.

3. Aldrich fue acusado una vez de amenazar con hacerle daño a su madre con una “bomba casera”

En 2021, Anderson Lee Aldrich fue acusado de estar involucrado en una situación de amenaza de bomba con armas en el vecindario Lorson Ranch de Colorado Springs, dice un comunicado de prensa.

Por esa misma época, su madre buscaba un abogado defensor penal en línea.

Según el comunicado de prensa del 18 de junio de 2021 de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, la parte informante “dijo que su hijo la estaba amenazando con causarle daño con una bomba casera, múltiples armas y municiones. La parte informante no estaba en la casa en el momento en que hizo la llamada y no estaba segura de dónde estaba su hijo”.

Las autoridades respondieron y se dieron cuenta de que el sospechoso, Anderson Lee Aldrich, nacido el 20/5/2000, estaba en una residencia a 1 milla de distancia. Los diputados lo contactaron por teléfono y se negó a entregarse. Una unidad de apoyo táctico acudió al lugar y comenzó a evacuar 10 viviendas de la zona como medida de precaución.

Eventualmente cumplió y salió por la puerta principal después de que una unidad de negociaciones de crisis se involucrara, dice el comunicado. Dice que fue ingresado en la Cárcel del Condado de El Paso por cargos de amenaza grave y secuestro en primer grado. Ese comunicado de prensa decía que se publicaría una foto policial de Aldrich en el futuro. Heavy contactó a la cárcel para buscar esa foto policial y fue enviado a un correo de voz que está lleno.

Las autoridades no comentaron sobre antecedentes penales de Anderson Aldrich. No hay un caso judicial en curso para Anderson Aldrich en los registros judiciales de Colorado. Nunca se presentaron cargos formales y el caso se cerró, por lo que no está claro por qué, informó Gazette.com.

El periódico informó que Aldrich llamó a un editor y pidió que se eliminara la historia del sitio web.

“No hay absolutamente nada allí, el caso se abandonó y les pido que eliminen o actualicen la historia”, dijo Aldrich a The Gazette en un mensaje de voz. “Todo el caso fue desestimado”.

The Gazette cuestionó por qué este arresto no activó la ley de bandera roja de Colorado.

4. Voepel trató de conseguirle a su hijo un instructor y consejero de boxeo que se ocupara del TEPT

Heavy no pudo encontrar ningún perfil de redes sociales para Aldrich. Pero las publicaciones de Facebook hechas por su madre revelan que había estado lidiando con problemas de salud mental. A menudo publicaba sobre su hijo en un grupo de Facebook para mujeres involucradas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el área de Colorado Springs.

En una publicación de julio de 2021, pidió ayuda para encontrar un abogado defensor penal, “Hola hermanas. ¿Alguien sabe de un abogado defensor fantástico? Pido esto con gran pesar, pero mi familia realmente necesita ayuda en este momento. Tenemos efectivo para contratar buenos abogados. Gracias.” Su publicación sobre la necesidad de un abogado defensor penal llegó justo después de que arrestaran a su hijo.

En febrero de 2022, escribió: “Hola hermanas. ¿Alguien puede recomendar un gran terapeuta de trauma / ptsd?” e indicó que era para un joven de 21 años, que entonces era Aldrich. Ella preguntó en mayo de 2022: “¿Alguien puede referir a mi hijo a un entrenador de boxeo privado? Mide 6’6 “de altura y golpea como un tren de carga. No puedo encontrar un buen gimnasio o alguien serio. ¡Ha hecho grandes cambios en su vida y necesita esto!”

En 2021, escribió: “¿Alguien tiene un ventilador extra pesado que le gustaría donar a mi hijo? Está en University Village Apartments y hace 80 grados en su apartamento y no tiene ventilador. Pusieron un aire acondicionado nuevo, pero no expulsa el aire. Juro que necesitan limpiar esos conductos. No tiene dinero en efectivo, así que pensé en preguntarte. ¡Gracias a todos! 🙏👍🏻😊”

Ese mismo año, escribió: “¡Hola hermanas! 😊 Esto es un tiro en la oscuridad, pero ¿alguien tiene un colchón de resortes tamaño queen extra que pueda dar o donar? Mi hijo tiene un colchón tamaño queen y una estructura de metal muy pequeña y está prácticamente en el suelo sin apoyo. Le duele mucho la espalda y no puedo permitirme comprarle nada en este momento. Gracias Hermanas ❤️❤️❤️”

También escribió: “¡Hola hermanas! ¿Hay alguien que vaya al Almacén del Obispo en el corto plazo que pueda recoger mi pedido de comida por mí? Trabajo horas horribles y no tengo auto y necesito desesperadamente esta comida. No he ido a la tienda en casi 2 meses. ¡Realmente apreciaría esto! Gracias 🙏”

5. Voepel alquiló una habitación en la casa de una mujer mientras su hijo vivía con su madre

Leslie Bowman le dijo al New York Times que el enfrentamiento de 2021 con Anderson ocurrió en su casa porque le estaba alquilando una habitación libre a su madre, también identificada por el Times como Laura Voepel.

“Su mamá me llamó y me dijo: ‘No vuelvas a casa ahora, hay algunas personas buscando a Andy’”, dijo Bowman al periódico, que informó que “Andy” es el apodo de Aldrich.

Voepel se mudó dos días después, y Bowman nunca volvió a saber de ella, pero le dijo a The Times que la policía la visitó hace aproximadamente un mes para verificar el bienestar de Voepel.

Ella le dijo al Times que Aldrich vivía en una casa con sus abuelos, pero que visitaba a su madre para ver películas con ella. (Esto parece ser una referencia a la madre de Voepel y su nuevo esposo, no a Randy Voepel).

Bowman le dijo al Times que Aldrich tenía un “lado agresivo” y una vez le cerró la puerta en la cara cuando su madre se quejó de las reparaciones.

“¿Por qué no está en la cárcel, después de eso?” Bowman le dijo a The Times. “Después de ese día inicial, la policía nunca me contactó para obtener información adicional. Soy partidario de la Segunda Enmienda, no me malinterpreten. Pero que él esté ahí afuera y tenga acceso a las armas después de ese incidente, no lo entiendo”.

La página de Facebook de Laura insinúa problemas en su vida. Tiene otro hijo menor, pero escribió sobre extrañarlo.

