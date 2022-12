Aundre Cross: Asesinan a tiros a un repartir del correo en Wisconsin

Aundre Cross es el cartero que fue asesinado a tiros en Milwaukee, Wisconsin, según varias personas que lo conocían y amaban, incluidos compañeros de trabajo y miembros de la comunidad de su iglesia. Un padre casado, Cross, de 44 años, fue recordado por quienes lo conocieron por su profunda fe.

“Cristo brilló a través de él. Descansa en paz”, escribió una mujer en un hilo de comentarios en un tributo a él en Facebook. Otra mujer lo llamó una “persona alentadora en Cristo”.

En 2014, Cross escribió en Facebook: “VUELVE A DIOS NO CON LÁGRIMAS SINO CON FE… Y EN LOS MOMENTOS EN QUE ESTÉS LLENO… ¡¡¡VUELVE!!!”

El trabajador postal de Milwaukee fue asesinado el viernes 9 de diciembre de 2022 mientras estaba de servicio, según un comunicado de la policía de Milwaukee enviado por correo electrónico. También era conocido como Dre Cross.

“Definitivamente no se merecía eso, era el hombre más amable que había conocido en el trabajo. DEP”, escribió una mujer en Facebook.

Las autoridades no han identificado formalmente a Cross como la víctima. Heavy ha pedido comentarios a la oficina del médico forense del condado de Milwaukee. La página de LinkedIn de Cross dice que era cartero del Servicio Postal de EE.UU. Numerosas personas que lo conocieron le han escrito homenajes en las redes sociales. En Facebook, la gente se refería a él como diácono en la iglesia y pastor.

Otro cartero de Milwaukee, Chevy Hart, escribió en un extenso mensaje en Facebook:

Todavía me despierto con tanta incredulidad… Probablemente hago la pregunta un millón de veces “¿quién podría lastimar a Dre?” ¡¡¡Aundre Cross no era cualquiera!!! ¡Era amado por todos los que estuvieron en contacto con él!

Él era ese tipo que te hacía voltear continuamente en la iglesia para ver lo que estaba haciendo….♥️ amaba a DIOS con orgullo…

la risa que traía cuando entraba… ¡¡¡YA SE LO PERDÍA!!!

‘Conocerlo es amarlo.’

¡Solo espero y rezo para que quien haya hecho esto tenga el corazón suficiente para entregarse! Porque tu decisión en una fracción de segundo se convirtió en una vida de dolor. Solo espero que no hayas dormido bien sabiendo lo que has hecho… es una familia herida porque el ESPOSO/PADRE no volvió a casa después de que terminó de trabajar…. ¡¡¡Es una estación postal (HAMPTON) en Milwaukee la que está sufriendo porque Dre no estuvo allí anoche para golpear!!! smh #RIPAUNDRE ¡Sé que oró por ti!!!”