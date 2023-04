Aumentan casos de contagiosa enfermedad en Estados Unidos: ¡Entérate!

Autoridades de salud de Estados Unidos manifestaron su alarma, luego de revelar los resultados de un reciente estudio sobre enfermedades de transmisión sexual, donde constataron que las enfermedades venereas siguen aumentando, pero fue la sifilis la que más se disparó en la unión americana, con 32% más casos en los últimos años.

Así lo dio a conocer un estudio presentado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde se evidenció que los casos informados de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial clamidia, gonorrea y sífilis, aumentaron entre 2020 y 2021.

Las tasas de sífilis aumentaron casi un 32 % en las etapas combinadas de la infección, advirtió la agencia federal, mientras que las tasas de gonorrea aumentaron en más de 4% y la sífilis congénita aumentó también en 32%, dejando 220 mortinatos y muertes infantiles. Las tasas de clamidia aumentaron casi un 4%.

Play

CDC alertan por aumento de infecciones de transmisión sexual en EEUU: preocupan los casos en bebés El doctor Leandro Mena, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), señala que gonorrea y sífilis son las enfermedades de transmisión sexual más diagnosticadas en el país. Sin embargo, explica que por los pocos síntomas se hace más difícil determinar los casos de clamidia. Resalta la importancia de los controles prenatales… 2023-04-13T19:51:49Z

Leandro Mena, director de la División de Prevención de Enfermedades de transmisión sexual de los CDC, manifestó con inquietud el que los índices de este tipo de infecciones no hayan dado muestra de reducción, a pesar de que existen herramientas para mejorar el panorama.

“La epidemia de infecciones de transmisión sexual en EE.UU. no muestra signos de desaceleración. Las razones de los aumentos continuos son multifacéticas, al igual que las soluciones. Por primera vez en décadas, estamos viendo nuevas y prometedoras intervenciones de ITS en el horizonte, pero estas por sí solas no resolverán esta epidemia”, aseguró el funcionario de los CDC.

Play

Alarmante incremento de enfermedades de transmisión sexual | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierten del aumento de casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Entre las causas: el relajamiento en el uso del condón, la mala educación sexual y la disminución de las pruebas de detección. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo… 2023-04-12T04:52:08Z

“Será necesario que muchos de nosotros trabajemos juntos para usar de manera efectiva las herramientas nuevas y existentes, para aumentar el acceso a servicios de salud sexual de calidad para más personas y para fomentar la innovación continua y la priorización de la prevención y el tratamiento de las ITS en este país”, agregó el doctor Mena.

Se estima que el número de pacientes diagnosticados con esas enfermedades, superó el total de más de 2.5 millones de personas.

Para revertir esta tendencia, los CDC hacen un llamado a que más grupos de los sectores local, de salud, industrial y de salud pública unan esfuerzos de prevención al igual que de innovación.

“Si bien las ITS son comunes en todas las regiones de Estados Unidos, y en todos los grupos, algunas comunidades se ven especialmente afectadas”, explicaron los CDC. “Los datos de 2021 muestran que las ITS continúan afectando de manera desproporcionada a los hombres gay y bisexuales y a las personas más jóvenes”.

Otra revelación de los CDC fue que “diagnosticaron una cantidad desproporcionada de casos entre los negros/afroamericanos y los indios americanos/nativos de Alaska, grupos con mayor probabilidad de enfrentar condiciones sociales que hacen que sea más difícil mantenerse saludable”.

De acuerdo a la Clínica Mayo, la sifilis es una enfermedad que si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede generar serios problemas de salud con el paso del tiempo.

“Después de la infección inicial, la bacteria de la sífilis puede permanecer inactiva en el cuerpo durante décadas antes de volver a activarse. La sífilis temprana se puede curar, a veces con una sola dosis (inyección) de penicilina”, dijo la clínica Mayo.

“Sin tratamiento, la sífilis puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos y puede poner en peligro la vida. La sífilis también se puede transmitir de madres a hijos por nacer”, agregaron. “Alrededor del 15% al 30% de las personas infectadas con sífilis que no reciben tratamiento desarrollarán complicaciones conocidas como sífilis terciaria. En la última etapa, la enfermedad puede dañar el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones. Estos problemas pueden ocurrir muchos años después de la infección original no tratada”.