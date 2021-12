Se disparan los casos de COVID en escuelas de Nueva York: ¿Qué está pasando?

Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York están en alerta, luego de comprobar que los contagios de COVID han aumentado en más de 100 por ciento en los últimos días, debido al acelerado auge de la variante ómicron, proveniente de Sudáfrica.

Y en uno de los hechos que mayor preocupación ha generado en la ciudad, las autoridades escolares reportaron un gran aumento en los casos de COVID en las escuelas de los cinco condados.

Así lo confirmó el Departamento de Educación de Nueva York, tras informar que los casos de COVID en los centros educativos batieron récord esta semana, llegando a 546 nuevos casos.





La información fue revelada por el periódico New York Post, donde se aseguró que el DOE confirmó que 384 estudiantes y 162 maestros se han infectado.

Con este nuevo dato, la semana se convirtió en la más contagiosa de todas, supernado incluso a la semana pasada, cuando hasta el 7 de diciembre se reporató un total de 518 casos.

A pesar del incremento en los contagios, la Ciudad negó que estén contemplando cerrar las escuelas de toda la Gran Manzana y regresar al modo de clases remoto generalizadas, pero sí explicaron que aquellas aulas en las que fueron descubiertos los casos, fueron puestas en cuarentena.

Esta medida, según el Post afectará a miles de pequeños estudiantes, quienes estarán lejos de los planteles por varios días.

El citado medio agregó que desde que inició el año escolar el pasado mes de septiembre, debido al hallazgo de casos de COVID se han cerrado 4.206 aulas, de las cuales 2.026 cierres parciales están actualmente implementados, solo para alumnos no vacunados.

El incremento en los contagios y la clausura de aulas de clases para empujar las cuarentenas, ha generado preocupaciones entre padres de familia y estudiantes, quienes temen un posible cierre pleno del sistema escolar, pero las directivas del Departamento de Educación calmaron las aguas.

“Para mayor claridad, no hay un plan para un cierre escolar en todo el sistema y un cambio hacia el aprendizaje remoto, y el correo electrónico de recordatorio enviado el martes a los superintendentes ejecutivos y superintendentes no tenía la intención de servir como un indicador de un cierre escolar inminente en todo el sistema”, aseguró el DOE en un correo electrónico.

Y sobre la posibilidad de que haya cierres masivos en las escuelas durante las próximas semanas, por el auge de ómicron, el portavoz del DOE, Nathaniel Styer, negó que eso ocurra.

“En previsión de un aumento invernal de casos, ya comenzamos a contratar más personal de la Sala de Situación, ampliamos las pruebas en la escuela para incluir a los maestros, vacunamos completamente a nuestro personal y ofrecimos vacunas a todos los estudiantes, y estamos en constante comunicación con las escuelas para reiterar la importancia de siguiendo de cerca las medidas de seguridad”, dijo el funcionario al Post.