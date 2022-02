¿Quién es Assamad Nash, acusado de apuñalar a una mujer en New York?

Assamad Nash es el hombre de Nueva York acusado de seguir a una joven mujer a su apartamento y matarla a puñaladas.

La policía dice que el ataque ocurrió temprano en la mañana del domingo 13 de febrero en el barrio chino de la ciudad de Nueva York. La víctima fue identificada como Christina Yuna Lee, de 35 años, productora creativa de una plataforma de música digital, según el New York Times.

Nash, de 25 años, fue arrestado en el lugar después de un enfrentamiento con la policía que duró más de una hora, informó ABC7. Nash enfrenta cargos de asesinato y robo, informó AP.

Esto es lo que necesita saber:

1. El sospechoso fue grabado mientras seguía a Lee a su apartamento

Los investigadores creen que el ataque a Lee fue aleatorio, según fuentes citadas por CBS New York y New York Daily News. Ambos medios, citando a la policía, informaron que no se conocía ninguna conexión entre Lee y Nash.

Lee llegó a su edificio de apartamentos en Chrystie Stree en Chinatown alrededor de las 4:30 a. m. Según un video de vigilancia citado por ABC7, se grabó a un sospechoso siguiendo a Lee hasta su edificio. El hombre atrapó la puerta principal del edificio justo antes de que se cerrara, informó ABC7.

Lee vivía en el sexto piso. El propietario del edificio, Brian Chin, le dijo a CBS New York que, según el video de vigilancia, “él la siguió durante los seis pisos y ella nunca supo que él estaba allí”.

La policía dijo que el sospechoso, luego identificado como Nash, entró a empujones al apartamento cuando Lee abrió la puerta. Lee gritó pidiendo ayuda y los vecinos llamaron a la policía.

2. La policía pudo escuchar a Lee gritar durante 90 minutos





La policía dice que Nash intentó escapar del apartamento después de que los oficiales llegaron a la escena, según el New York Post. El medio informó que Nash intentó salir usando la escalera de incendios.

Sin embargo, ese intento no tuvo éxito por lo que se atrincheró dentro del apartamento. Los oficiales podían escuchar a Lee gritar dentro del apartamento, dijo el asambleísta del estado de Nueva York, Yuh-Line Niou, a PIX11 News. Ella dijo que el enfrentamiento con Nash duró unos 90 minutos.

Los oficiales finalmente entraron a la fuerza al apartamento. El New York Post informó que los oficiales encontraron a Lee en la bañera con varias puñaladas y que Nash estaba escondido debajo de una cama. Nash también estaba cubierto de sangre, dijo NBC New York.

La policía dijo que cree que Lee fue apuñalada hasta la muerte con un cuchillo tomado de su propia cocina, informó CBS New York.

3. Nash negó haber matado a Lee





Nash fue acusado de asesinato y robo el 14 de febrero, informó CBS New York. Al momento de escribir este artículo, los detalles del caso aún no se habían ingresado en la base de datos en línea del Sistema Unificado de Tribunales del Estado de Nueva York.

Nash ha negado haber matado a Lee, según el New York Post. Después de ser acusado formalmente, los reporteros vieron a Nash esposado afuera del quinto recinto de la policía de Nueva York. Gritó: “¡Yo no maté a nadie!” y “¡No sé lo que está pasando!” informó el medio.

Un abogado de Legal Aid Society ha estado representando a Nash en otros casos penales aún pendientes en Nueva York. Heavy se ha comunicado con el abogado para hacer comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta.

4. Nash fue arrestado varias veces en los últimos meses por cargos que incluyen agresión y acoso

Nash ha sido arrestado al menos ocho veces, informó el New York Daily News.

Los registros públicos en el sitio web del Sistema Unificado de Tribunales del Estado de Nueva York enumeran tres casos abiertos contra Nash. Fue arrestado el 6 de enero por múltiples cargos de conducta delictiva. Los registros muestran que también fue acusado de intentar escapar de la custodia policial.

Fue arrestado el 28 de septiembre de 2021 por cargos que incluyen agresión y acoso agravado. Fue acusado de golpear a un hombre “en un torniquete del metro”, informó The Daily News.

Nash también fue arrestado el 23 de septiembre de 2021 y acusado de “Venta no autorizada de tarjeta de viaje”.

Se había programado que Nash compareciera ante el tribunal el 9 de marzo por todos estos cargos. The New York Times informó que la policía había liberado a Nash sin derecho a fianza después de estos arrestos anteriores.

5. Nash no tiene hogar y fue llevado a un hospital para su evaluación luego de su arresto





Play



Nash no tiene hogar. NBC New York informó que “se cree que Nash vivió recientemente en un refugio para personas sin hogar en The Bowery”.

Después de que fue arrestado en el departamento de Lee, los funcionarios llevaron a Nash al Hospital Bellevue para una “evaluación”, según el New York Daily News. PIX11 News informó que Nash estaba siendo sometido a una evaluación psiquiátrica.

CBS New York también informó que, según la condición física de Nash, Lee luchó duro por su vida. Nash estaba “cubierto de moretones y rasguños”, dijo el reportero John Dias.

