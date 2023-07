Aspartamo: La OMS lo incluye en la lista de posibles cancerígenos

El comité mixto de la Organización Mundial de la Salud – OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, (JECFA), tras una discusión polémica sobre sobre el “Aspartamo” finalmente se pronunciaron, informando que este edulcorante contenido en varios productos alimenticios no será prohibido pero será incluido en la lista de agentes carcinógenos, dentro del nivel 2B de “evidencia limitada”, de acuerdo con CNBC.

La Organización Mundial de la Salud concluye que el #aspartamo, un edulcorante artificial de uso habitual, es "posiblemente cancerígeno". La agencia de la ONU pide que se investigue más sobre esta sustancia consumida a diario por millones de personas.#DWNoticias / ajr pic.twitter.com/SnBqwz44dT — DW Español (@dw_espanol) July 14, 2023

En un comunicado la OMS dice que:

“El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año, una de cada seis personas muere de cáncer. La ciencia se amplía continuamente para evaluar los posibles factores iniciadores o facilitadores del cáncer, con la esperanza de reducir esas cifras y el costo humano”, señaló el Dr. Francesco Branca, Director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS. “Las evaluaciones del aspartamo han revelado que, si bien la inocuidad no preocupa de forma destacada en las dosis de consumo habitual de este producto, se han descrito posibles efectos que deben investigarse en más estudios y de mejor calidad. No es posible demostrar efectos genotóxicos”.

¿Qué es el Aspartamo?

🌍 | LO ÚLTIMO: El aspartamo acaba de ser clasificado como "posible cancerígeno para el ser humano", según la OMS. Su dulzura es "unas 200 veces mayor que la del azúcar", se usa en particular en la Coca-Cola Zero, en los chicles y en ciertos medicamentos. El aspartamo, un… pic.twitter.com/wXW6TUvbqd — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) July 14, 2023

De acuerdo con El País, “el aspartamo que es hasta 200 veces más dulce que el azúcar, está en miles de productos. Se usa como endulzante de mesa o para edulcorar bebidas refrescantes bajas en calorías, chicles, gelatinas, cereales para el desayuno, yogures, helados, pasta de dientes o en algunos fármacos. El JECFA evaluó la seguridad de esta sustancia en 1981 y estableció el consumo máximo recomendable en 40 miligramos por kilo de peso al día: por debajo de esa cantidad, la ingesta de esta sustancia era segura. Ahora, sin embargo, y “dada la disponibilidad de nuevos resultados de investigación”, explicó la IARC, un comité de 25 expertos independientes ha evaluado por primera vez el potencial del aspartamo para causar cáncer. El JECFA, por su parte, también ha hecho un reanálisis de los estudios para evaluar los riesgos y afinar, si acaso, la ingesta recomendada en la calle. Una parte de estas revisiones se ha publicado este viernes en la revista The Lancet Oncology.

“Los resultados de la nueva revisión científica de la IARC concluyen que el aspartamo es “posiblemente cancerígeno” para los humanos. Esto es, un nivel 2B en la escala de clasificación de la agencia. Según el baremo de la IARC, esto significa que hay evidencia limitada, pero no contundente, de cáncer en humanos o evidencia convincente de cáncer en animales de experimentación, pero no ambas. O también puede ser que solo sean robustas las evidencias sobre los mecanismos de acción de este agente para provocar cáncer. En este caso, la IARC encontró que las pruebas eran limitadas en las tres corrientes de estudio (humanos, animales de experimentación y evidencia mecanicista), pero sí vio indicios que invitan a poner una bandera de alerta”, citado de El País.

En el comunicado de la OMS se lee:

“El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publican hoy sus evaluaciones de los efectos del aspartamo, un edulcorante que no contiene azúcar, en la salud. El CIIC ha clasificado el aspartamo como posiblemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2B del CIIC), tras establecer que hay «evidencia limitada» sobre su carcinogenicidad en los seres humanos, y el JECFA ha reafirmado que la ingesta diaria admisible de este producto es de 40 mg/kg de peso corporal. El aspartamo es un edulcorante artificial (de origen químico) ampliamente utilizado en diferentes alimentos y bebidas desde la década de 1980, por ejemplo en bebidas dietéticas, goma de mascar, gelatina, helados, productos lácteos como el yogur, cereales de desayuno, dentífrico y medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables. Los dos organismos efectuaron exámenes independientes pero complementarios para evaluar la posible peligrosidad carcinógena y otros riesgos para la salud asociados al consumo de aspartamo. Esta es la primera vez que el CIIC evalúa el aspartamo, mientras que para el JECFA es la tercera vez. Tras el examen de la bibliografía científica disponible, en ambas evaluaciones se señalaron limitaciones en la evidencia disponible sobre el cáncer (y otros efectos sobre la salud). El CIIC clasificó el aspartamo como posiblemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2B) a partir de evidencia limitada para el cáncer en los seres humanos (en concreto, para el carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado). También se observó evidencia limitada para el cáncer en animales de experimentación y evidencia limitada relacionada con los posibles mecanismos que provocan cáncer. El JECFA concluyó que los datos evaluados indicaban que no había ninguna razón suficiente para cambiar la ingesta diaria admisible (IDA) previamente establecida de 0 a 40 mg/kg de peso corporal para el aspartamo. Por tanto, el Comité reafirmó que el consumo de una cantidad diaria que esté dentro de este límite es inocuo. Por ejemplo, con una lata de refresco dietético que contenga 200 o 300 mg de aspartamo, un adulto que pesa 70 kg necesitaría consumir más de 9-14 latas al día para exceder la ingesta diaria admisible, si no se consumen otros alimentos”.

¿Qué alimentos contienen Aspartamo?

⚕️ | La OMS clasificó al aspartamo, un edulcorante artificial común, como "posiblemente cancerígeno" para los humanos. Aunque no se prohíbe su consumo, se recomienda reducir su ingesta.pic.twitter.com/C7SxDvuSaw — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) July 14, 2023

El aspartamo está en más de 5000 alimentos y bebidas, y es mucho más dulce que el azúcar. En 1974, la FDA aprobó su uso como edulcorante de mesa e ingrediente en chicles, cereales, café instantáneo, productos lácteos y otros artículos. Los alimentos y bebidas comunes con aspartame incluyen, según Telemundo:

• Endulzantes de mesa, incluidos NutraSweet, Equal y Sugar Twin.

• Bebidas y mezclas de bebidas, como Diet Coke, Coke Zero, Diet Snapple, Fanta Zero, Sprite Zero, Crystal Light y Wyler’s Light.

• Chicles sin azúcar, incluidos los chicles Trident, Extra, Wrigley’s y Mentos.

• Productos a base de gelatina, incluidos Jell-O sin azúcar y Royal Gelatin.

• Jarabes, incluidos el jarabe sin azúcar de Mrs. Butterworth y el jarabe sin azúcar Log Cabin.

Para sintetizar, lo que señala la OMS es que consumir aspartamo de forma moderada siendo el mínimo de ingesta diaria de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal, no representa para los consumidores un riesgo inminente de desarrollar cáncer.

