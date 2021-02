[VIDEO] Esta actriz casi pierde la pierna en el Congo

La actriz Ashley Judd apareció en Instagram Live desde su cama de hospital en la República Democrática del Congo y reveló que sufrió “lesiones masivas y catastróficas” que la llevaron a la unidad de cuidados intensivos.

Puedes ver el video a continuación.

En él, Judd, de 52 años, habló con Nicholas Kristof del New York Times. “Hablando con @Ashley_Judd sobre su accidente en el Congo y más”, escribió Kristof en Instagram.

Judd dijo que habría sufrido “un accidente realmente horrible en el Congo”. Explicó que casi pierde una pierna.

Esto es lo que necesita saber:

Judd reveló que estaba había estado en la UCI

En el video de Instagram Live, Judd reveló que tuvo un accidente en el Congo. Ella le dijo a Kristof que estaba “en la UCI en la hermosa Sudáfrica, que me ha acogido desde el Congo: un país que amo profundamente y que, desafortunadamente, no está equipado para lidiar con lesiones catastróficas masivas como las que he tenido”.

Continuó: “Y la diferencia entre una persona congoleña y yo es el seguro contra desastres que me permitió, 55 horas después de mi accidente, llegar a una mesa de operaciones en Sudáfrica”. Ella reconoció que fue privilegiada en el video.

Judd dijo que tuvo un “accidente realmente grave”. Explicó que estaba en la selva tropical por los bonobos, que según ella son un gran simio en peligro de extinción. Existen solo en el Congo. Dijo que son “igualitarios, son matriarcales” y carecen de coerción sexual. Ella dijo que los simios “nos ofrecen esperanza … Tenemos mucho que aprender de ellos”.

Mientras andaba por la selva, se encontró con un árbol caído “en el camino que no vi”, dijo. “Cuando caí, supe que me había roto la pierna”.

Judd dijo que la lesión la dejó “aullando”

Según el video, Judd explicó que se rompió la pierna cuando tropezó con un árbol. Dijo que pasó “cinco horas tumbada en el suelo del bosque” y que tardó un tiempo en ser evacuada. Describió un arduo viaje que la llevó de regreso al campamento.

Toda la experiencia fue “increíblemente desgarradora”, dijo. Mordió un palo mientras “aullaba como un animal salvaje” para lidiar con el dolor, y explicó que su pierna quedó “muy deforme”. Dijo que estuvo acostada con un gran dolor hora tras hora.

Dijo que la gente en el Congo carece de una simple pastilla para aliviar el dolor, y enfatizó que afortunadamente ella tenía una atención médica que no todos tienen.