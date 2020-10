El ex policía acusado de asesinar a George Floyd quedó en libertad

Luego de pagar una fianza de $1 millón de dólares, este miércoles 7 de octubre, quedó en libertad Derek Chauvin, el ex oficial de la policía que fue acusado de asesinar a George Floyd, luego de que el entonces agente publico, en un arresto, presionara con su rodilla el cuello de Floyd durante casi 8 minutos y medio, el pasado 25 de mayo en Minneapolis. Imágenes que quedaron grabadas en un vídeo, que luego se publicó por medio de las redes sociales.

George Floyd’s murderer, Derek Chauvin, has been released on $1,000,000 bail. The racial-inequality hole out of which we must dig beginning in January cannot possibly get any deeper.

— Glenn Kirschner (@glennkirschner2) October 7, 2020