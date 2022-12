Asesinatos estudiantes Idaho: Surge video de las chicas hablando con hombre “misterioso”

Ha surgido un nuevo video del caso de los asesinatos en Idaho y está generando preguntas sobre un hombre llamado “Adam”.

En el video, una persona que se cree que es Kaylee Goncalves pregunta: “Maddie, ¿qué le dijiste a Adam?”. La segunda persona responde: “Como, le dije todo a Adam”. Las chicas están caminando con un hombre.

Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin fueron asesinados a puñaladas en un ataque con cuchillo dentro de una casa fuera del campus en Moscow, Idaho. Los asesinatos siguen sin resolverse.

El nuevo video llega inmediatamente después de un video anterior que muestra a Goncalves y Mogen en un camión de comida con un hombre cuyo nombre no ha sido revelado. Sin embargo, la policía dice que el hombre no es sospechoso de los homicidios. Fox News informó que el hombre en el nuevo video es el mismo hombre que estaba con las mujeres en el camión de comida.

Esto es lo que necesita saber:

El papá de Goncalves no cree que ‘Adam’ sea sospechoso y dice que es cantinero

Full surveillance video appears to show Kaylee Goncalves and Maddie Mogen walking in downtown Moscow, Idaho hours before murders.

In the video you hear:

“Maddie what did you say to Adam?”

"Maddie what did you say to Adam?"

"I told Adam everything."

El videoclip tiene solo 17 segundos de duración y fue grabado poco antes de los asesinatos, que ocurrieron después de que las mujeres regresaron a casa y se acomodaron para pasar la noche.

Steve Goncalves, el padre de Kaylee, le dijo a Fox News que el “Adam” mencionado en el nuevo video no es sospechoso.

“Hemos tenido esa película por un tiempo”, dijo Goncalves. “Son solo dos chicas pasándoselo bien, preguntando por su cantinero… de camino al Grub Truck”. Dijo que el video fue proporcionado a la familia por una empresa.

“Preguntamos e hicimos la diligencia debida obvia, y lo investigamos, y estaba bastante claro que este individuo no era parte de la investigación en lo que respecta a un sospechoso”, dijo Goncalves a “Lawrence Jones Cross Country”.

Kaylee Goncalves' father speaks out on update in Idaho murder case

Según Fox News, la red obtuvo el video de Kristine Cameron y Alina Smith, quienes administran una página de Facebook dedicada a resolver los asesinatos de Idaho.

La policía tiene el nuevo video de vigilancia, informó Fox News.

La policía ha clasificado ‘a través de la mayoría del contenido digital’ recopilado de las cámaras

12-16-2022 Interview with Chief James Fry with the Moscow Police Department FOR IMMEDIATE RELEASE December 16, 2022 Moscow Homicide Update MOSCOW, Idaho – After sorting through the majority of the digital content gathered from critical cameras during crucial times before and after the homicides took place, investigators continue to comb through hours and hours of digital content submitted by businesses, homes, and the public.

La policía de Moscú escribió en un comunicado de prensa del 16 de diciembre de 2022 que han clasificado “la mayoría del contenido digital recopilado de cámaras críticas durante momentos cruciales antes y después de que ocurrieran los homicidios”, pero continuarán revisando el contenido digital enviado por la policía. público.

La policía también está buscando un Hyundai Elantra blanco visto cerca de la residencia la mañana en que las víctimas fueron asesinadas.

“Los investigadores continúan pidiendo al público ayuda adicional para buscar un Hyundai Elantra 2011-2013 blanco en el área inmediata a la residencia de King Road durante la madrugada del 13 de noviembre”, escribió la policía. “Los investigadores creen que los ocupantes de este vehículo pueden tener información crítica para compartir con respecto a este caso”.

En una entrevista publicada en YouTube el viernes pasado, el jefe de policía de Moscú, James Fry, dijo que todavía hay una “gran cantidad” de contenido digital para que el equipo de homicidios lo revise.

“El ritmo investigativo no se ralentizará para el fin de semana o las vacaciones”, . “Y no se espera que la partida de los estudiantes de la Universidad de Idaho que regresan a casa para las vacaciones de invierno cause una desaceleración en la investigación”.

Creo que siempre es un pequeño desafío, pero tenemos investigadores en todo el estado, así que nos adaptaremos a eso y continuaremos con nuestra investigación. Seguiremos manteniendo el ritmo. No vamos a dejar de investigar esto.

Hemos analizado cantidades masivas de secuencias de video y las 24 horas anteriores y

El video de medios digitales se puede enviar al Departamento de Policía de Moscú en fbi.gov/moscowidaho o tipline@ci.moscow.id.us. Vea una entrevista sobre el ritmo de la investigación durante las vacaciones, así como información digital enviada a los investigadores. Esto se grabó hoy, 16 de diciembre de 2022 con el jefe James Fry del Departamento de Policía de Moscú y está disponible para uso público y de los medios: https://youtu.be/rTBo-5zWQM8.”

